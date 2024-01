Con la Iliad fibra potete navigare fino a 5 Gbps in FTTH EPON a meno di 20 euro al mese . Scopri come attivarla a prezzo scontato se siete già clienti dell'operatore per il mobile

Iliad ha fatto il suo ingresso nel mercato della rete fissa solo da pochi anni ma seguendo la sua filosofia basata su trasparenza e prezzi bassi è riuscita in poco tempo a imporsi anche in questo settore. Solo nel primo trimestre del 2023 contava 172mila utenti, ovvero circa 23mila in più rispetto ai primo semestre dello stesso anno. A novembre la Iliad fibra raggiungeva 3 milioni di nuove abitazioni nelle cosiddette Aree Bianche per un totale di 13 milioni di case.

Iliad fibra: dettagli e prezzo a gennaio 2024

IliadBox Tutti i dettagli Connessione fino a 5 Gbps in FTTH EPON Chiamate illimitate Costo mensile 24,99 €/mese per sempre o 19,99 €/mese con attiva una SIM mobile da 9,99 €/mese e pagamento automatico Attivazione inclusa

Iliad grazie alla copertura garantita da OpenFiber e Fastweb propone una connessione illimitata in fibra FTTH (Fiber to the Home) in tutte le principali città italiane. Per sapere se siete raggiunti dalla rete dell’operatore potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it. Con la Iliad fibra potete quindi navigare:

fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

in download e 700 Mbps in upload in (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON in alcune aree di Milano, Torino e Bologna (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

in download e 500 Mbps in upload in in alcune aree di Milano, Torino e Bologna (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH nelle Aree Bianche

In IliadBox avete anche inclusi:

chiamate illimitate

attivazione

modem IliadBox in comodato d’uso gratuito

Il prezzo è di 24,99 euro al mese fisso per sempre. Per chi ha attiva contestualmente una SIM dati da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito il prezzo per la fibra diventa di 19,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro una tantum. Potete anche aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender per potenziare la portata del segnale wireless (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e la protezione di McAfee Multi Access per tutti i dispositivi connessi (2.99 euro al mese).

Il modem IliadBox è dotato di supporto al Wi-Fi 6 e garantisce un segnale stabile e veloce pee guardare film e serie TV in streaming, scaricare file e giocare online su più dispositivi anche contemporaneamente senza interruzioni. Il router è stato poi eletto prodotto dell’anno 2023 nella categoria “Servizi Telecomunicazioni”.

Con l’app Iliadbox Connect con pochi clic potete gestire i vostri dispositivi e la rete. Non solo, è possibile controllare il funzionamento della connessione e verificare quali terminali utilizzano più banda oltre a pianficare gli orari di accesso al Wi-Fi per ognuno di essi. Via email o SMS potete poi condividere l’accesso alla rete ad altre persone. Per la sicurezza di tutti i membri della famiglia sono poi disponibili profili di protezione personalizzati.

Per ottenere lo sconto sulla Iliad fibra potete oggi attivare per il mobile la seguente offerta:

Giga 150

minuti e SMS illimitati

150 GB anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in Italia

in oltre 3.000 Comuni in Italia 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Potete anche richiedere online un’eSIM al costo di 9,99 euro.

