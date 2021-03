Iliad conferma il lancio futuro delle eSIM

La gamma di offerte e servizi di Iliad si completerà nel corso dei prossimi mesi. L’operatore di telefonia mobile, infatti, si prepara a lanciare anche le eSIM che saranno messe a disposizione degli utenti nel corso dei prossimi mesi, probabilmente entro la fine del 2021. La conferma arriva direttamente da Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad Italia, nel corso dell’evento Semplice come dire Rivoluzione tenutosi sul nuovo social Clubhouse.

Al momento, sulle eSIM di Iliad sono stati diffusi pochi dati. Tra gli elementi che caratterizzano il nuovo servizio, che consente di eliminare il supporto fisico della SIM sostituendolo con uno virtuale, ci sarà la compatibilità con gli smartwatch che supportano la connettività cellulare come l’Apple Watch, uno dei primi dispositivi a poter contare su questa soluzione.

Le eSIM, inoltre, saranno disponibili anche con tutti gli smartphone che supportano tale funzionalità. Tra i dispositivi che supportano la eSIM troviamo gli iPhone arrivati sul mercato dal 2018 in poi (XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max) ed alcuni top di gamma di Samsung (gamma S20 e Note 20).

Maggiori dettagli su costi e modalità del servizio arriveranno, di certo, nelle prossime settimane. Ricordiamo che le eSIM sono supportate in Italia da TIM, Vodafone, WINDTRE e da Very Mobile, unico operatore virtuale che offre il servizio ai suoi utenti.

Il 5G continua ad espandersi e arriva una nuova offerta

Il numero uno di Iliad Italia ha anche ribadito che il programma di potenziamento ed espansione della rete 5G di Iliad continua. La rete è in fase di potenziamento ed il numero di utenti che possono accedervi cresce di settimana in settimana. Per agevolare il passaggio al 5G, questa settimana Iliad ha presentato la nuova offerta Flash 100 5G che sarà disponibile, per tutti i nuovi clienti, fino al prossimo 30 marzo 2021. L’offerta in questione presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti in Italia e verso 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

100 GB in 4G/4G+/5G ogni mese senza alcun limite di velocità; terminati i GB sarà possibile navigare a consumo (90 centesimi per 100 MB) fino al rinnovo mensile successivo

terminati i GB sarà possibile navigare a consumo (90 centesimi per 100 MB) fino al rinnovo mensile successivo in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 6 GB di traffico dati ogni mese senza costi extra rispetto al canone mensile

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, Controllo Credito Residuo, Hotspot, Segreteria Telefonica) sono inclusi nel canone dell’offerta

Flash 100 5G di Iliad presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero di cellulare. Come tutte le altre offerte, anche Flash 100 5G si presenta con la garanzia del prezzo bloccato per sempre e della totale assenza di costi nascosti o vincoli per i clienti. Per attivare l’offerta, in scadenza entro il 30 marzo 2021, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Ricordiamo che Iliad continua a proporre l’ottima Giga 50:

minuti illimitati verso tutti in Italia e verso 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

50 GB in 4G ogni mese

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB di traffico dati ogni mese senza costi extra rispetto al canone mensile

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, Controllo Credito Residuo, Hotspot, Segreteria Telefonica) sono inclusi nel canone dell’offerta

Giga 50 presenta un costo di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro. L’offerta è disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero, dal link riportato qui di sotto.

In arrivo le offerte fibra di Iliad

Iliad si prepara al lancio della fibra ottica. Come anticipato già nelle scorse settimane, le prime offerte fibra di Iliad saranno disponibili a partire dalla prossima estate in Italia. L’operatore potrà contare su di una partnership con Open Fiber e, quindi, metterà a disposizione dei suoi utenti la rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1,000 Mega. Al momento, non sono ancora trapelate informazioni precise in merito alle caratteristiche delle offerte fibra di Iliad ma il provider ha confermato la volontà di lanciare il servizio entro l’estate.

Per ora, Iliad non ha annunciato accordi con altri provider e nelle prime fasi dovrebbe utilizzare esclusivamente la rete di Open Fiber. E’ probabile che i clienti Iliad possano sfruttare delle soluzioni convergenti “fisso + mobile” per massimizzare i vantaggi. Maggiori dettagli sul debutto di Iliad nel mercato delle offerte fibra ottica arriveranno di certo nelle prossime settimane.