Miglior conto zero spese : qual è l'offerta più conveniente di settembre 2023? Con il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it è possibile trovare la soluzione più vantaggiosa per aprire un conto bancario risparmiando.

Il miglior conto zero spese fa gola ai risparmiatori che siano alla ricerca di un conto corrente a canone annuo gratuito. Un prodotto bancario che faccia tagliare i costi fissi di gestione e non preveda commissioni per le principali operazioni.

Per avere una panoramica sulle offerte più convenienti di settembre 2023, c’è il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it che mette a confronto le soluzioni più vantaggiose. Per saperne di più clicca sul bottone verde qui sotto:

SCOPRI I MIGLIORI CONTI CORRENTI »

Miglior conto zero spese: le proposte di Settembre 2023

CONTO CORRENTE COSTO DEL CANONE CARATTERISTICHE DEL CONTO 1 Conto BBVA canone annuo gratuito per sempre remunerazione del 4% sul saldo per qualsiasi importo fino al 31/1/2025

carta di debito inclusa

deposito senza vincoli con rendimento del 5% annuo

prelievi gratis in area Euro per importi pari o superiori a 100 euro

bonifici ordinari e bonifici istantanei senza commissioni

conto deposito senza vincoli con rendimento del 5% per 12 mesi 2 Conto Corrente Arancio di ING canone annuale gratuito per sempre carta di debito inclusa

prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi

bonifici SEPA online fino a 50.000 euro online senza commissioni

3% di tasso di interesse lordo senza vincoli per i primi 12 mesi, poi 0,5% annuo lordo 3 Credem Link di Credem Banca canone annuo gratuito a tempo indeterminato carta di debito inclusa

conto deposito abbinato con tasso lordo annuo del 4% per 9 mesi di vincolo

abbinato con tasso lordo annuo del prelievo di contante gratuito su ATM Credem

bonifico online con commissione di 0,50

Buono Amazon da 100 euro in regalo

Qui di seguito, le 3 migliori offerte di conti correnti online in quanto a zero spese per sempre o per il primo anno. Analizziamo, in dettaglio, queste proposte:

Conto BBVA

Il conto corrente online di BBVA è doppiamente vantaggioso:

è a canone gratuito per sempre;

offre una remunerazione del 4% sul saldo indipendentemente dall’importo fino al 31 gennaio 2025.

Quest’offerta include anche:

carta di debito fisica o digitale con canone annuale gratuito e senza costi di spedizione;

fisica o digitale con canone annuale gratuito e senza costi di spedizione; collegamenti al wallet digitale di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay per pagamenti digitali;

prelievo bancomat gratuito a partire da 100 euro (anche da altra banca) in Italia e in tutti i paesi di zona Euro;

a partire da 100 euro (anche da altra banca) in Italia e in tutti i paesi di zona Euro; zero commissioni per bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro;

per bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro; bonifici ordinari SEPA gratuiti fino a un massimo di 6.000 euro.

BBVA offre ai propri clienti anche i seguenti servizi pay per-use:

accredito dello stipendio in anticipo sul proprio conto a partire da solo 0,25 euro;

sul proprio conto a partire da solo 0,25 euro; Pay&Plan per pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da 0,50 euro;

per pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da 0,50 euro; Prestito Immediato che offre il finanziamento di cui si ha bisogno per realizzare i propri progetti.

Inoltre, il conto BBVA propone queste promozioni:

Gran Cashback 20% BBVA : il primo mese si recuperano fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico ed è valido sui primi 500 euro del mese;

: il primo mese si recuperano fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico ed è valido sui primi 500 euro del mese; Cashback 5% Shopping BBVA: nei 3 mesi successivi è possibile guadagnare fino a 30 euro;

nei 3 mesi successivi è possibile guadagnare fino a 30 euro; Passaparola: si possono ottenere bonus fino a 200 euro massimo se si presentano nuovi clienti alla banca (fino a un massimo di 5 persone): 40 euro per ogni persona che si invita e apre un conto BBVA. La persona invitata riceverà 40 euro.

L’apertura del conto BBVA permette di beneficiare di “Deposito flessibile”, il conto deposito libero con un rendimento del 5% annuo. È possibile richiedere la cancellazione anticipata (che avviene gratuitamente e senza l’applicazione di penali): ottenendo comunque un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza.

Per una fotografia del conto corrente di BBVA, ecco il link di riferimento:

Scopri il conto BBVA »

Conto Corrente Arancio di ING

Vantaggioso è anche il Conto Corrente Arancio. Il gruppo bancario ING propone questo conto online che si apre (gratuitamente) tramite Internet con firma digitale.

Conveniente, in particolare, è la formula “Modulo Zero Vincoli” (attivabile e disattivabile in qualsiasi momento) che è a zero spese (esclusa l’imposta di bollo) con l’accredito di stipendio/pensione oppure entrate di almeno 1.000 euro al mese, altrimenti il canone ha un costo di 2 euro al mese. Questa formula prevede:

carta di debito Mastercard inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi;

un modulo di assegni all’anno gratuito;

principali pagamenti MAV, F24, RAV senza commissioni;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono senza costi.

Inoltre, per i nuovi clienti, fino al 31 dicembre 2023, è possibile avvalersi di questa promozione: aprendo Conto Corrente Arancio e attivandolo con un primo bonifico, si riceve via email il proprio “codice amico” personale che è possibile condividere con i propri amici (non ancora clienti ING). Una volta che il proprio amico avrà ricevuto il primo accredito di stipendio/pensione su Conto Corrente Arancio, per entrambi ci sarà un “Buono Regalo Amazon.it da 50 euro” che sarà spedito via email. È possibile ricevere fino a 10 buoni da 50 euro presentando massimo 10 amici.

Aprendo Conto Corrente Arancio, i clienti possono beneficiare del conto deposito “Conto Arancio” con un rendimento del 3% lordo (senza vincoli e fino a 100.000 euro) per i primi 12 mesi, poi il tasso d’interesse è dello 0,5%, attivandolo prima del 7 ottobre 2023.

Per conoscere l’offerta di Conto Corrente Arancio, vai al link di seguito:

SCOPRI CONTO CORRENTE ARANCIO »

Credem Link di Credem Banca

Credem Banca propone il conto corrente online Credem Link che è a canone annuo gratuito. Quest’offerta include:

carta di debito gratuita oppure carta di debito internazionale a canone zero il primo anno, poi 1,50 euro al mese, con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay;

oppure a canone zero il primo anno, poi 1,50 euro al mese, con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay; prelievo di contante gratuito su ATM Credem; il prelievo su altri ATM è gratuito per un anno, poi 1,90 euro per transazione;

bonifico online in area SEPA con un costo di 0,50 euro.

Chi apre il conto Credem Link entro il 15 ottobre 2023, riceve un buono Amazon.it da 100 euro. Con il conto Credem Link, è possibile sottoscrivere anche il Conto Deposito Più con rendimento del 4% lordo annuo a scadenza per 9 mesi, con un importo minimo di 5.000 euro. In caso di svincolo anticipato sarà applicata una penale. Il conto Credem Link consente di avere anche un team di consulenti di Credem Banca a disposizione sia in filiale sia da remoto.

Pur non essendo completamente a zero spese, Conto Credem Link è una soluzione particolarmente conveniente: il costo della carta di debito internazionale (1,5 euro al mese) è minimo e può essere azzerato con richiedendo la carta di debito attiva su circuito nazionale. I bonifici hanno una commissione ridottissima.

Per conoscere l’offerta di Credem Banca, vai al link sottostante:

SCOPRI IL CONTO CREDEM LINK »

Offerte in evidenza Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA SelfyConto ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA