I 5 migliori conti correnti online ad agosto 2019

Per scegliere il miglior conto corrente è necessario analizzare, nel dettaglio, quelle che sono le proprie esigenze. In particolare, i conti correnti online, facilmente gestibili e con tante funzionalità aggiuntive (generalmente disponibili a prezzo contenuto o completamente azzerato a differenza di quanto avviene con le banche “tradizionali”), rappresentano le soluzioni più interessanti e richieste del momento. Ecco, quindi, i 5 migliori conti correnti online da attivare ad agosto 2019.

I conti correnti online rappresentano una delle opzioni più richieste ed apprezzate dai risparmiatori. Grazie all’elevata flessibilità nella gestione del denaro, alle tante funzioni offerte dai servizi online e dai costi di gestione generalmente molto contenuti, questa particolare tipologia di conto corrente è oramai divenuta un vero e proprio punto di riferimento dell’intero settore finanziario italiano.

Considerando l’elevata gamma di prodotti che rientrano nel settore dei conti correnti online, per individuare le opzioni migliori in relazione a quelle che sono le proprie esigenze di risparmio e di gestione del proprio denaro è necessario analizzare, nel dettaglio, tutte le caratteristiche dei vari conti disponibili.

Per una panoramica completa è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it per conti correnti che, tramite un sistema di ricerca avanzata, consente all’utente di impostare dei filtri di ricerca e scegliere, di conseguenza, il conto corrente più adatto alle proprie esigenze ed a quello che sarà l’utilizzo del conto stesso e degli strumenti di pagamento ad esso collegati.

Di seguito, invece, vediamo quali sono i migliori conti correnti online di agosto 2019 con una particolare attenzione alle soluzioni gratuite che offrono una gamma di servizi molto articolata, risultando, quindi, un’ottima opzione per sostituire un conto corrente “tradizionale”, solitamente caratterizzato da costi di gestione molto elevati e da diverse limitazioni nell’utilizzo per l’utente.

Il numero di conti correnti che permettono di sfruttare, al massimo, il servizio di home banking, sia tramite web che tramite app dedicata, è in costante crescita. A differenza dei conti tradizionali, i conti online puntano quasi esclusivamente sulla gestione online proponendo soluzioni studiate specificamente per massimizzare l’efficienza dei servizi offerti al cliente.

Ecco, quindi, quali sono le migliori opzioni di agosto 2019 per chi è in cerca di un nuovo conto corrente online:

1) Conto Widiba

Tra le migliori soluzioni per chi cerca un nuovo conto corrente online in grado di garantire un’elevata flessibilità di gestione a costo praticamente zero troviamo il Conto Widiba. Si tratta di un conto corrente che può essere richiesto direttamente online ed offre all’utente un gran numero di vantaggi.

Chi sceglie Conto Widiba, infatti, potrà contare su di un conto corrente a canone zero per il primo anno. Successivamente è possibile azzerare il canone del conto corrente per sempre impostando l’accredito dello stipendio oppure mantenendo una giacenza media pari ad almeno 5 mila Euro. Se non si rispettano queste caratteristiche, il conto corrente avrà un canone trimestrale di 5 Euro.

Al conto corrente è abbinata una Carta di Debito con canone zero, possibilità di personalizzazione estetica e supporto ai sistemi di pagamento Apple Pay e Google Pay. Da notare che il prelievo di contante da qualsiasi ATM in Italia non comporta commissioni se l’importo prelevato è superiore a 100 Euro. In caso contrario, invece, è prevista una commissione di 1 Euro. Da notare che è anche possibile richiedere la Carta di Credito, scegliendo tra i circuiti Visa e Mastercard, con canone trimestrale di 5 Euro e Plafond d 1.500 Euro.

Sino a che il cliente resterà in Widiba tenendo attivo il Conto Widiba potrà contare, senza costi aggiuntivi, su di un’indirizzo di posta elettronica certificata PEC e sulla firma digitale. Tra i servizi aggiuntivi inclusi nel conto corrente di Widiba troviamo anche My Instant Credit che permette al cliente di rateizzare le proprie spese in modo molto semplice, con un iter di richiesta online che viene completato in pochissimo tempo.

Attiva Conto Widiba

2) Conto WeBank

Tra le migliori opzioni per chi cerca un conto corrente online ad agosto 2019 c’è anche Conto WeBank. Si tratta di un conto corrente che offre una vasta gamma di servizio a costo zero a partire dal canone annuo e dalla Carta di Debito che include prelievi illimitati in area Euro. Anche i bonifici sono gratuiti.

I clienti che scelgono WeBank per attivare il proprio conto corrente online potranno richiedere anche la Carta di Credito scegliendo, ad esempio, la Cartimpronta One con canone gratuito e senza alcuna commissione, sia su circuito Visa che su circuito Mastercard, quando si opera in Euro. In alternativa è possibile richiedere la Cartimpronta Gold che offre un maxi-plafond che parte da 5.200 Euro. Tra le carte disponibili c’è anche la Carta Kje@ns, la carta prepagata ricaricabile su circuito Mastercard caratterizzata da un canone gratuito.

Da notare, inoltre, che, per chi sceglie Conto WeBank, ci sono una serie di bonus di benvenuto come la possibilità di ottenere un buono carburante da 80 Euro aprendo una linea vincolata a 12 mesi con tasso lordo di 0.3% con un importo minimo di 1000 Euro oppure accreditando lo stipendio o la pensione.

Attiva Conto WeBank

3) Conto N26

Il Conto N26 è una delle soluzioni ideali per tutti gli utenti interessati ad attivare un conto online, gestibile integralmente via web o dall’app dedicata per dispositivi mobili. Il conto in questione è completamente gratuito e mette a disposizione una carta di pagamento Mastercard con possibilità di effettuare prelievi di contante senza commissioni da qualsiasi ATM in area Euro. Anche i pagamenti sono gratis, in qualsiasi valuta vengano effettuati.

Per i clienti più esigenti e, soprattutto, per chi è abituato a viaggiare molto all’estero c’è anche l’opzione N26 You. In questo caso, il costo del conto corrente è di 9,99 Euro al mese ma viene data la possibilità di sfruttare prelievi di contante senza commissioni in tutto il mondo. A completare i vantaggi del conto N26 You c’è il pacchetto assicurativo Allianz che garantisce al cliente una copertura assicurativa aggiuntiva molto comoda, soprattutto per gli assidui viaggiatori.

A completare le opzioni per chi è interessato al conto N26 troviamo N26 Metal che ha un costo di 16,99 Euro al mese che va ad arricchire l’opzione N26 You con l’aggiunta di un supporto clienti dedicato e con offerte partner esclusive che permettono di accedere a bonus e vantaggi aggiuntivi.

Attiva Conto N26

4) Conto Crédit Agricole

Tra le migliori soluzioni per aprire un conto corrente online c’è anche il Conto Crédit Agricole, disponibile con canone gratuito per tutti i nuovi clienti che effettuano una richiesta di apertura del conto entro il prossimo 31 dicembre 2019. A completare i vantaggi del conto di Crédit Agricole c’è la Carta di Debito evoluta che permette di effettuare pagamenti e prelievi di contanti. La carta supporta Apple Pay e Google Pay.

Per i nuovi clienti che scelgono questo conto corrente è possibile ottenere due buoni Amazon da 100 Euro. Il primo buono è disponibile se si effettua l’accredito di stipendio o pensione oppure se si versano almeno 10.000 Euro all’apertura (è necessario inserire “Amazon” nel campo “Codice promozionale” del form di apertura). Il secondo buono Amazon da 100 Euro è disponibile, invece, se, entro il 30 settembre 2019, si sottoscrive, tramite il servizio di homebanking Nowbanking, le polizze Protezione Vacanza e Protezione Smart.

Attiva Conto Crédit Agricole

5) Tinaba

Per tutti i clienti interessati ad un conto online completo e senza spese aggiuntive, una delle migliori opzioni da considerare è il Tinaba, il servizio che include un Conto Corrente con Banca Profilo, completamente a zero spese con anche la possibilità di sfruttare bonifici gratuiti, ed una carta prepagata ricaricabile Mastercard, anche in questo caso completamente gratuita, che supporta anche i pagamenti tramite Google Pay e Samsung Pay.

Con Tinaba è possibile gestire il proprio denaro direttamente online, sfruttando l’apposita applicazione per smartphone che include una lunga serie di funzionalità “smart” che semplificheranno, in misura considerevole, la gestione finanziaria della propria vita quotidiana. Questa soluzione, inoltre, è disponibile anche per i clienti Business.

Scegliendo Tinaba si potrà condividere e trasferire il proprio denaro in modo molto semplice. Sarà possibile fare acquisti online ed effettuare veri e propri investimenti, grazie alle soluzioni proposte da Banca Profilo ai suoi clienti. Tutte le funzionalità disponibili saranno, inoltre, accessibili, tramite app rendendo così la gestione di qualsiasi operazione estremamente più rapida ed efficace.

Attiva Tinaba