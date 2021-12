Very Mobile, operatore virtuale che utilizza la rete WINDTRE per l'erogazione dei suoi servizi, lancia le sue offerte di Natale. Per chi passa a Very Mobile durante questo periodo di festività ci sono alcune promozioni da tenere in forte considerazione per attivare una tariffa completa e conveniente. Ecco tutti i dettagli sulle offerte di Natale di Very Mobile e come fare per attivarle direttamente online prima della scadenza.

Fino a 220 GB al mese con le offerte Very Mobile per il Natale 2021

Tra le offerte di Natale 2021 disponibili sul mercato di telefonia mobile troviamo le nuove proposte di Very Mobile. L’operatore virtuale, da tempo uno dei punti di riferimento per chi vuole risparmiare senza rinunciare ad una tariffa completa, mette a disposizione dei nuovi clienti una serie di offerte davvero da non perdere. In particolare, per alcuni clienti che passano a Very Mobile c’è la possibilità di attivare la nuova Very Xmas.

La promozione in questione mette a disposizione dei nuovi clienti un bundle di Giga da record. Con Very Xmas, infatti, sarà possibile ottenere ben 220 GB al mese a meno di 10 euro a rinnovo. L’offerta, inoltre, include tutti i vantaggi che contraddistinguono le tariffe dell’operatore. Vediamo tutti i dettagli su questa nuova promozione e sulle altre offerte che Very Mobile mette a disposizione dei nuovi clienti:

Very Xmas

C’è tempo fino al prossimo 10 gennaio 2022 per attivare la nuova Very Xmas di Very Mobile. L’offerta è, al momento, la soluzione più completa per chi ha bisogno di tanti Giga per navigare in mobilità. Scegliendo la promozione in questione, infatti, si avrà accesso a:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

220 GB in 4G (fino a 30 Mbps) ogni mese

(fino a 30 Mbps) ogni mese in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 4,4 Giga al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

servizi accessori (Ti Ho Cercato, RingMe, Hotspot) già inclusi nel canone mensile)

funzione Rinnova Ora : in caso di esaurimento Giga è possibile anticipare il rinnovo mensile (senza costi extra oltre al canone) e far ripartire subito la propria offerta con un nuovo bundle da 220 GB al mese

: in caso di esaurimento Giga è possibile anticipare il rinnovo mensile (senza costi extra oltre al canone) e far ripartire subito la propria offerta con un nuovo bundle da 220 GB al mese possibilità di richiedere la eSIM senza costi extra

La nuova Very Xmas di Very Mobile presenta un costo di 9,99 euro al mese con attivazione gratuita. L’offerta non prevede vincoli e costi nascosti. Per attivare l’offerta è necessario richiedere la portabilità del numero da uno dei seguenti operatori:

Iliad, BT Enia, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green, Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica ,Lycamobile ,Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU

La nuova offerta Very Mobile è attivabile direttamente online con consegna gratuita della SIM all’indirizzo di casa. Per attivare l’offerta è possibile seguire la procedura qui di seguito:

Attiva Very Xmas con 220 Giga al mese »

Ricordiamo che per completare l’attivazione è sufficiente avere a disposizione i dati anagrafici ed un documento di identità dell’intestatario della SIM e, per completare la portabilità, il numero da passare a Very e il codice ICCID della SIM (scopri come individuare il codice ICCID).

Le altre offerte Very Mobile

Very Mobile offre un listino ricco di offerte da sfruttare durante il periodo natalizio. In particolare, i nuovi clienti possono scegliere Very 5,99 per nuovi numeri. L’offerta in questione è disponibile per chi attiva un nuovo numero di cellulare (senza quindi la portabilità del numero di telefono). Scegliendo quest’offerta si avrà a disposizione il seguente piano tariffario:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

50 GB in 4G (fino a 30 Mbps) ogni mese

(fino a 30 Mbps) ogni mese in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 3,3 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

servizi accessori (Ti Ho Cercato, RingMe, Hotspot) già inclusi nel canone mensile)

funzione Rinnova Ora: in caso di esaurimento Giga è possibile anticipare il rinnovo mensile (senza costi extra oltre al canone)

in caso di esaurimento Giga è possibile anticipare il rinnovo mensile (senza costi extra oltre al canone) possibilità di richiedere la eSIM senza costi extra

Very 5,99 per nuovi numeri presenta un costo periodico di 5,99 euro al mese con attivazione di 1,99 euro una tantum. L’offerta è attivabile direttamente online, dal link qui di seguito, con consegna gratuita della SIM.

Attiva Very 5,99 per nuovi numeri »

A disposizione dei nuovi clienti Very Mobile troviamo anche:

Very 5,99 : minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 5,99 euro al mese; attivabile con portabilità da Iliad e alcuni virtuali

: minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 5,99 euro al mese; attivabile con portabilità da Iliad e alcuni virtuali Very 6,99 : minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 6,99 euro al mese; attivabile con portabilità da Iliad e alcuni virtuali

: minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 6,99 euro al mese; attivabile con portabilità da Iliad e alcuni virtuali Very 7,99 : minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 7,99 euro al mese; attivabile richiedendo un nuovo numero

: minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 7,99 euro al mese; attivabile richiedendo un nuovo numero Very 11,99 : minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 11,99 euro al mese; attivabile con portabilità da TIM, Vodafone, Kena Mobile, spusu, ho. Mobile e WINDTRE

: minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 11,99 euro al mese; attivabile con portabilità da TIM, Vodafone, Kena Mobile, spusu, ho. Mobile e WINDTRE Very 13,99: minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 13,99 euro al mese; attivabile con portabilità da TIM, Vodafone, Kena Mobile, spusu, ho. Mobile e WINDTRE

Ricordiamo, inoltre, che per confrontare le offerte Very Mobile con tutte le altre promozioni presenti sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it.