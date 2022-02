Film SKY da vedere: i titoli da non perdere di Febbraio 2022

Il mese di febbraio 2022 è pieno di novità per quanto riguarda l'offerta di film su Sky. Sia sui canali di Sky Cinema che tramite il servizio Sky On Demand, incluso per tutti gli abbonati, c'è la possibilità di accedere a tanti nuovi titoli, di cui molte prime visioni, da guardare comodamente da casa. In aggiunta, fino al 13 febbraio, per i nuovi abbonati c'è un' Offerta Flash che unisce Sky TV, Sky Cinema e Netflix al prezzo più basso di sempre. Ecco tutti i dettagli.

Il catalogo di film disponibili per gli abbonati Sky continua a crescere. Sia tramite i canali Sky Cinema che tramite il servizio Sky On Demand, infatti, in questo mese di febbraio ci sono tante novità da scoprire. Ogni settimana, infatti, il servizio si arricchisce di nuovi film che garantiranno tante ore di intrattenimento agli abbonati. Da notare, inoltre, che per i nuovi abbonati c’è un’Offerta Flash da non perdere dedicata a Sky Cinema.

Sky Cinema con Sky TV e Netflix in offerta al prezzo più basso di sempre

Per accedere a tutte le novità dedicate al mondo del cinema di questo mese di febbraio, i nuovi abbonati possono attivare un’offerta davvero imperdibile. Si tratta dell’Offerta Flash che unisce Sky TV, Sky Cinema e un abbonamento a Netflix (piano Standard) in un unico pacchetto che include anche Sky HD, Sky On Demand e la possibilità di accedere ai contenuti dell’offerta tramite Sky Go.

Fino al prossimo 13 febbraio, è possibile attivare un nuovo abbonamento al costo di appena 19,90 euro al mese anziché 44 euro al mese con un risparmio di oltre 24 euro al mese per i primi 18 mesi di abbonamento. Si tratta di una promozione davvero impedibile che consente di accedere a tutto l’intrattenimento, le serie TV ed i film di Sky oltre che a tutti i contenuti di Netflix.

L’offerta proposta può essere attivata sia con Sky Q via Internet che con Sky Q via satellite. Per scegliere l’offerta da attivare è possibile fare riferimento al link qui di sotto da cui sarà possibile raggiungere il sito ufficiale di Sky da cui completare l’attivazione dell’offerta. C’è tempo fino al prossimo 13 febbraio per attivare l’offerta.

Attiva Sky TV, Sky Cinema e Netflix a 19,90 euro al mese »

I migliori film da vedere su Sky: ecco le novità di febbraio 2022

Il catalogo di novità dell’offerta cinema di Sky a febbraio è davvero ricco. Da inizio mese, infatti, è disponibile su Sky On Demand il nuovo thriller drammatico Pig con Nicolas Cage, Alex Wolff e Adam Arkin. Il film racconta la storia di un cacciatore di tartufi costretto ad abbandonare il deserto dell’Oregon per recarsi in una grande città, Portland, andando così ad affrontare il suo passato.

A partire dal 7 febbraio, invece, è disponibile Monster Hunter. Si tratta di un adattamento cinematografico di una popolarissima serie di videogiochi. Il film unisce fantasy ed azione caratterizzandosi come una delle migliori pellicole tratte dal mondo dei videogiochi. La protagonista di Monster Hunter è Milla Jovovich e nel cast del film troviamo spazio anche Ron Perlman e Tony Jaa.

Annunci Google

Da segnalare anche l’arrivo, dal prossimo 11 febbraio, del film d’animazione Spirit – Il ribelle, sequel dell’apprezzato film del 2002. Nel cast originale del film troviamo Julianne Moore, Jake Gyllenhaal, Isabela Moner, McKenna Grace, Walton Goggins, Marsai Martin e Eiza Gonzàlez.

Da segnalare che dal 13 febbraio sarà disponibile su Sky la commedia italiana Benvenuti in casa Esposito che racconta, in modo leggero e irridente, le avventure di un improbabile boss della malavita. Il film è liberamente ispirato al romanzo omonimo dell’umorista Pino Imperatore e promette tanto divertimento grazie anche ad un cast davvero ricco che ha come protagonista il comico Giovanni Esposito.

Dal 14 febbraio, invece, sarà disponibile Eiffel. Si tratta del film biografico che racconta la storia che porterà alla costruzione della Torre Eiffel. Da notare che il film è un titolo Sky Originals. Dal 15 febbraio, sarà disponibile su Sky il film Mondocane che porterà lo spettatore in una Taranto post-apocalittica e tagliata fuori dal resto del Paese a causa dei danni provocati dall’acciaieria. La città è terra di conquista di gang criminali.

Per gli appassionati di fantascienza, invece, dal 18 febbraio ci sarà il film Voyagers che racconta il tentativo di colonizzazione di un nuovo pianeta da parte dell’umanità, costretta a trovare un nuovo posto dove vivere a causa del riscaldamento globale. Per raggiungere la futura colonia, però, bisognerà percorrere un lungo viaggio che porterà con sé diversi problemi.

Un’altra interessante novità del catalogo di film a disposizione degli abbonati Sky è Io sono nessuno. Si tratta di un nuovo film d’azione con protagonista Bob Odenkirk. La storia racconta la vita di mite padre di famiglia con un passato misterioso che dovrà difendere la propria famiglia da alcune minacce. La pellicola promette tanta adrenalina e un sorprendente livello d’azione. La data di arrivo nel catalogo di Sky on Demand è fissata per il 21 febbraio.

Sarà necessario attendere il prossimo 25 febbraio, invece, per registrare il debutto su Sky del nuovo film La Notte del Giudizio per sempre. Si tratta del quinto e ultimo capitolo della popolare serie cinematografica che ha avuto inizio nel 2013 con La notte del giudizio. La storia riprende il filone dei capitoli precedenti andando ad espandere le tematiche trattate e conservando le caratteristiche che hanno reso celebre la saga.

Il 27 febbraio arriverà su Sky The Shift. La pellicola, diretta da Alessandro Tonda, è una produzione avvenuta tra Italia e Belgio e racconta una corsa contro il tempo ma anche una storia di disparità e integrazione. Nel cast troviamo Clotilde Hesme, Adamo Dionisi, Adam Amara e Hichem Hermassi.

Da segnalare anche l’arrivo, dal 28 febbraio prossimo, di Space Jam: New Legends, secondo capitolo della saga che unisce il mondo dei Looney Tunes a quello del basket NBA. Il primo capitolo, uscito nelle sale cinematografiche negli anni 90, vide come protagonista il giocatore più forte del tempo, Michael Jordan. Il sequel, invece, ha come protagonista l’attuale icona della lega americana, Lebron James.