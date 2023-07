La nuova promozione Vodafone che prende il via questa settimana e continuerà per il mese di agosto consente di attivare la fibra ottica per la casa con un prezzo scontato . Per i nuovi clienti, inoltre, c'è la possibilità di accedere gratis a Apple TV+ . Lo stesso bonus è valido anche per gli utenti non raggiunti dalla fibra o dalla fibra mista rame FTTC ma che possono attivare l'offerta FWA di Vodafone.

Tra le tante offerte Internet casa disponibili in questo momento, Vodafone si conferma una delle opzioni più interessanti e complete. L’operatore, infatti, mette a disposizione il suo abbonamento Internet Unlimited con un prezzo scontato a tempo indeterminato. In più, ci sono, come bonus extra, le chiamate illimitate dal telefono di casa e 3 mesi gratis di Apple TV+, senza vincoli successivi.

Per i già clienti di rete mobile, inoltre, c’è uno sconto extra sul canone. La promozione legata a Apple TV+, invece, è disponibile anche con Casa Wireless+, l’offerta FWA di Vodafone accessibile a tutti gli utenti non ancora raggiunti dalla fibra ottica FTTH e dalla fibra mista FTTC. Vediamo come attivare le promozioni, sfruttando al massimo la rete fissa di Vodafone.

Fibra Vodafone: c’è Apple TV+ in regalo per i nuovi clienti ad agosto 2023

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA OFFERTA VODAFONE 1. Per i nuovi clienti ci sono 3 mesi gratis di Apple TV+ 2. L’offerta fibra è scontata a 24,90 euro al mese che si riducono a 22,90 euro al mese per i già clienti mobile 3. C’è anche l’offerta FWA disponibile a 27,90 euro al mese

A disposizione dei nuovi clienti che scelgono Vodafone come operatore per la linea fissa di casa c’è Internet Unlimited. L’abbonamento proposto dal provider presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate illimitate

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit in download oppure fibra mista FTTC fino a 200 Mega in download o ancora ADSL fino a 20 Mega

tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit in download oppure fibra mista FTTC fino a 200 Mega in download o ancora ADSL fino a 20 Mega modem Wi-Fi incluso senza costi aggiuntivi

senza costi aggiuntivi possibilità di passare a Vodafone con il proprio numero di cellulare e attivare la tariffa Family+ con minuti, SMS e Giga in 5G illimitati al costo di appena 9,99 euro al mese

Internet Unlimited ha un costo di 24,90 euro al mese (invece di 27,90 euro al mese) con attivazione di 19,90 euro una tantum. Una volta completata l’attivazione, l’utente riceverà una mail da Vodafone con la possibilità di attivare 3 mesi gratis del servizio di streaming Apple TV+.

Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto.

I vantaggi aumentato per i già clienti Vodafone di rete mobile. In questo caso, infatti, ci sono due bonus aggiuntivi da considerare che si sommano ai 3 mesi gratis di Apple TV+. Per chi è già cliente Vodafone, infatti, è possibile attivare Internet Unlimited con:

canone ridotto a 22,90 euro al mese a tempo indeterminato (fino a quando resterà attiva l’offerta mobile)

a tempo indeterminato (fino a quando resterà attiva l’offerta mobile) attivazione azzerata, con un risparmio di 19,90 euro

Per attivare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

I clienti non raggiunti dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC non devono accontentarsi dell’ADSL ma possono puntare su Casa Wireless+, l’offerta FWA di Vodafone. Si tratta di una promozione pensata per chi vive nei piccoli comuni e non intende rinunciare a una connessione ad alta velocità e senza limiti per la propria casa.

Questa promozione include, come le offerte fibra, anche 3 mesi gratis di Apple TV+. Tra le caratteristiche dell’offerta FWA di Vodafone troviamo:

connessione illimitata tramite rete FWA fino a 300 Megabit in download

in download linea telefonica con chiamate illimitate

modem Wi-Fi incluso

Casa Wireless+ di Vodafone costa 27,90 euro al mese con un contributo di attivazione di 4 euro per 24 mesi (per una spesa complessiva di 96 euro, pagabili anche in un’unica soluzione). Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Le proposte di Vodafone sono, in questo momento, tra le soluzioni più convenienti del mercato. Per un quadro completo sulle offerte, in ogni caso, è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa. In questo modo si potranno verificare tutte le principali opzioni disponibili sul mercato per poi individuare l’opzione più vantaggiosa per la connessione Internet a casa.