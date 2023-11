Ecco come proteggersi dai rialzi in bolletta con le offerte luce e gas a prezzo fisso di Eni Plenitude a novembre 2023. L’identikit delle soluzioni della gamma Fixa Time e le alternative a prezzo variabile su SOStariffe.it .

Anche Eni Plenitude è tra i gestori energetici del Mercato Libero che propongono offerte luce e gas a prezzo fisso con l’obiettivo di mettere al riparo i clienti domestici dal “rally” dei beni energetici all’ingrosso, complice anche l’instabilità geopolitica causata dalla guerra in Medioriente.

Prima di passare sotto la lente d’ingrandimento le soluzioni luce e gas della gamma Fixa Time di Eni Plenitude, ricordiamo che il comparatore di SOStariffe.it è un valido alleato per le famiglie a caccia di offerte luce e gas che bloccano il prezzo di energia e metano per un determinato periodo di tempo (almeno 12 mesi), così da avere uno scudo di protezione contro improvvisi rialzi dei prezzi della materia prima. Clicca al link di seguito per avviare subito un confronto delle tariffe luce e gas:

Uno dei vantaggi del comparatore di SOStariffe.it è la possibilità di individuare la tariffa luce e gas più conveniente sulla base del proprio fabbisogno energetico. Basta infatti inserire il consumo annuo di energia e metano (sempre consultabile in una bolletta recente) per vedersi restituita una classifica delle migliori alternative da attivare a novembre 2023 per quel determinato consumo. Chi non avesse il polso del proprio consumo annuo di energia elettrica, può stimarlo impostando i filtri integrati nel comparatore stesso, accessibili cliccando sul widget di seguito:

Eni Plenitude: offerte luce e gas a prezzo fisso a Novembre 2023

TIPOLOGIA FORNITURA COSTO LUCE/GAS CON SCONTO DOMICILIAZIONE COSTO LUCE/GAS SENZA ADDEBITO DIRETTO Fixa Time luce 0,1777 €/kWh (tariffa monoraria)

0,1904 €/kWh in Fascia F1 e 0,1713 €/kWh in Fascia F2/F3 0,1870 €/kWh (tariffa monoraria)

0,2004 €/kWh in Fascia F1 e 0,1803 €/kWh in Fascia F2/F3 Fixa Time gas 0,6270 €/Smc 0,6600 €/Smc

Eni Plenitude ha chiamato “Fixa Time” la sua gamma di offerte luce e gas a prezzo fisso. Queste soluzioni bloccano il prezzo di energia e metano per 12 mesi, assicurando tra l’altro uno sconto del 5% sui prezzi di listino della materia prima ai clienti che optino per la domiciliazione bancaria delle bollette.

Analizziamo di seguito le caratteristiche di Fixa Time luce e Fixa time gas di Eni Plenitude:

l’energia elettrica ha un costo (di listino) pari a 0,1870 €/kWh (tariffa monoraria);

(tariffa monoraria); l’energia elettrica in versione bioraria costa, invece, 0,2004 €/kWh in Fascia F1 e 0,1803 €/kWh in Fascia F2/F3;

in Fascia F1 e in Fascia F2/F3; il gas, da prezzo di listino, costa 0,6600 €/Smc.

A queste tariffe (che si applicano ai consumi effettivamente registrati), bisogna poi aggiungere un contributo fisso annuale per spese di commercializzazione (slegato dai consumi) pari a 12 euro al mese a fornitura (144 euro all’anno a fornitura).

Come detto poco sopra, i clienti domestici che decidano di attivare l’addebito diretto delle bollette su conto corrente potranno beneficiare di uno sconto del 5% sul prezzo della materia prima. In questo caso, le tariffe applicate per un anno dalla sottoscrizione dell’offerta saranno le seguenti:

costo energia elettrica scontato: 0,1777 €/kWh (tariffa monoraria);

(tariffa monoraria); prezzo energia elettrica per la versione bioraria: 0,1904 €/kWh in Fascia F1 e 0,1713 €/kWh in Fascia F2/F3;

in Fascia F1 e in Fascia F2/F3; prezzo del gas con applicazione dello sconto: 0,6270 €/Smc.

Anche nel caso di domiciliazione bancaria delle bollette, al costo della materia prima (su cui saranno poi calcolati i consumi registrati) va aggiunto il pagamento di un contributo fisso mensile di 12 euro a fornitura (144 euro all’anno).

Al link di seguito è possibile procedere con l’attivazione di Fixa Time luce che avrebbe un impatto di 80,87 euro al mese in fattura per una “famiglia tipo” che abbia un consumo complessivo di 2.700 kWh all’anno.

Per avere, invece, una fotografia della soluzione Fixa Time per la fornitura di gas, è necessario premere il link riportato nel pulsante verde qui sotto. In questo caso, l’attivazione dell’offerta si tradurrebbe in una spesa mensile che ammonta a 137,84 euro. Tale spesa è parametrata sul consumo di una “famiglia tipo” che contabilizzi 1.400 Smc di metano all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano.

Eni Plenitude: le alternative a prezzo variabile a Novembre 2023

NOME OFFERTA TIPOLOGIA DI TARIFFA PREZZO LUCE/GAS SPESA IN BOLLETTA Trend Casa luce a prezzo indicizzato 0,1388 €/kWh 78,72 €/mese Trend Casa gas a prezzo indicizzato 0,4926 €/Smc 141,07 €/mese

Eni Plenitude va incontro anche alle esigenze dei clienti domestici che preferiscano ricevere bollette in linea con l’andamento del mercato. Ecco perché, in alternativa alla gamma Fixa Time, ex Eni gas e luce propone le soluzioni Trend Casa per pagare la materia prima come all’ingrosso (in base all’andamento degli indici PUN e PSV) con l’aggiunta di un piccolo contributo al consumo.

Ecco la carta d’identità di Trend Casa luce e gas:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,0231 €/kWh di contributo al consumo (sia in versione monoraria sia bioraria);

di contributo al consumo (sia in versione monoraria sia bioraria); prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,1000 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 12 euro al mese , per una spesa totale di 144 euro all’anno (a fornitura);

, per una spesa totale di 144 euro all’anno (a fornitura); promo online valida fino al 12 novembre 2023: tre mesi gratuiti di Sky TV e Netflix + Sky Cinema oppure Sky TV + Sky Calcio + Sky Sport . Per i già clienti Sky, sconto del 50% per 24 mesi su un pacchetto non ancora incluso nell’abbonamento, a scelta tra Sky Sport o Sky Cinema;

valida fino al 12 novembre 2023: tre mesi gratuiti di oppure . Per i già clienti Sky, sconto del 50% per 24 mesi su un pacchetto non ancora incluso nell’abbonamento, a scelta tra Sky Sport o Sky Cinema; fino a 24 euro di sconto in bolletta (1 euro al mese per 2 anni, per fornitura) nel caso di domiciliazione bancaria;

in bolletta (1 euro al mese per 2 anni, per fornitura) nel caso di domiciliazione bancaria; energia verde inclusa e gas con CO₂ compensata.

La “famiglia tipo” che attivasse Trend Casa luce si vedrebbe recapitare bollette luce dall’importo di 78,72 euro al mese. Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta, che si caratterizza anche per l’utilizzo di energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili:

Scegliere la soluzione Trend Casa gas significherebbe una spesa mensile di 141,07 euro per la “famiglia tipo”. Per saperne di più sull’offerta, il link di riferimento è qui sotto. Va anche ricordato che Eni Plenitude utilizza gas con CO₂ compensata e consente ai propri clienti di aderire al programma fedeltà Plenitude Insieme, con la possibilità di vincere regali, offerte e partecipare a concorsi con premi nuovi ogni mese.

