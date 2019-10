Eni luce e gas: Amazon Fire Stick 4k in regalo fino al 27 ottobre

Una nuova promozione attiva solo per pochi giorni: Eni Gas e Luce , da sempre impegnato a soddisfare le richieste dei propri clienti garantendo servizi di altissima qualità, regala agli utenti che scelgono di sottoscrivere una tariffa dual , che prevede l’attivazione simultanea sia di una fornitura di luce sia di una fornitura di gas, l’ Amazon Fire Stick 4k . Vediamo nel dettaglio quali sono le offerte luce e gas che rientrano nella promozione, che sarà disponibile soltanto fino al 27 ottobre 2019 .

Quali sono le tariffe da sottoscrivere se si vuole approfittare di questa promozione speciale, nei tempi previsti da contratto? Si tratta delle offerte luce e gas chiamate:

ScontoCerto ;

; LinkBasic ;

; LinkPlus.

Ecco quali sono le caratteristiche e le differenze tra le tre tariffe di Eni Gas e Luce in elenco, che si possono attivare in vari modi, online così come al telefono, con il supporto di un operatore. È molto importante tenere a mente che la promozione è riservata esclusivamente ai sottoscrittori di un contratto dual gas e luce.

Eni Gas e Luce: offerta ScontoCerto

L’offerta di Eni Gas e Luce ScontoCerto prevede una tariffa a un prezzo bloccato sia per l’energia elettrica sia per il gas. Nello specifico:

la tariffa luce , di tipo monorario, ha un costo mensile di 61,61 euro , ciò significa che in un anno si pagheranno circa 740 euro;

la tariffa gas, invece, costa poco più di 95 euro al mese.

Oltre all’Amazon Fire Stick 4K, questa promozione regala anche altri benefici che favoriscono il risparmio in bolletta, fra i quali:

uno sconto del 10% del prezzo dell’energia per il 2° anno di attivazione della tariffa;

per il 2° anno di attivazione della tariffa; il prezzo della tariffa bloccato per ben due anni , durante i quali rimane fisso senza poter subire alcun tipo di aumento;

, durante i quali rimane fisso senza poter subire alcun tipo di aumento; uno sconto del 5% se si sceglie la domiciliazione delle bollette.

Scopri ScontoCerto

Eni Gas e Luce: offerta LinkBasic

La seconda tariffa con la quale è possibile ricevere un Amazon Fire Stick 4k attivando sia la componente luce sia quella gas è LinkBasic. Per quanto riguarda la luce è disponibile al costo di 51,19 euro al mese, garantendo un risparmio di quasi 16 euro rispetto al costo previsto nel mercato tutelato. Si tratta di una tariffa a prezzo monorario bloccato. Per il gas, invece, è previsto un costo di 83,17 euro al mese, con un risparmio annuale di 24,53 euro.

Con questa tipologia di soluzione tariffaria, per la componente luce si possono ottenere:

uno sconto nel caso di attivazione della bolletta web ;

; un check up energetico gratuito;

il servizio Genius, con il quale si riceve la guida per imparare a usare meglio l’energia evitando gli sprechi.

Per quanto riguarda la componente gas, invece, si ha diritto a uno sconto sulla domiciliazione delle bollette e a un ulteriore riduzione del 10% sul corrispettivo gas.

Scopri LinkBasic

Eni Gas e Luce: offerta LinkPlus

LinkPlus è l’ultima soluzione tariffaria dual con la quale ricevere l’Amazon Fire Stick 4k, se sottoscritta entro e non oltre il 27 ottobre 2019. La promozione per la luce ha un prezzo bloccato e un costo di quasi 58 euro al mese, mentre LinkPlus Gas costa poco più di 89 euro al mese.

Con entrambe le proposte si ottengono i seguenti vantaggi aggiuntivi:

uno sconto con la domiciliazione e la bolletta web;

il servizio Genius;

il check up energetico gratuito;

un buono sconto di 50 euro da utilizzare sull’e-commerce di Eni Gas e Luce.

Facendo un recap su quanto detto finora, il fornitore Eni Gas e Luce, uno degli storici fra quelli che operano sul mercato italiano, propone ai clienti interessati ad attivare nello stesso momento una tariffa luce e una gas la possibilità di ricevere in omaggio, fino al 27 ottobre 2019, l’Amazon Fire Stick 4k. Di costa si tratta nello specifico? Vediamolo nel dettaglio.

Scopri LinkPlus

Cos’è l’Amazon Fire Stick 4k

L’Amazon Fire TV Stick è un dongle HDMI, ovvero una sorta di chiavetta da collegare alla porta HDMI del proprio televisore e alla presa di corrente, grazie alla quale si può avere accesso a una grande varietà di contenuti online – da Netflix a Amazon Prime e così via. Il dispositivo permette anche di giocare e proiettare sullo schermo della TV i contenuti presenti sullo smartphone o sul tablet.

In altre parole, l’Amazon Fire Stick 4k trasforma una normale TV in una smart TV: con la promozione di Eni Gas e Luce tutto questo è possibile a zero spese.

Le offerte tariffarie da attivare per ricevere in regalo l’Amazon Fire Stick sono tre, caratterizzate da costi differenti della luce e del gas, ma soprattutto da un’ampia gamma di vantaggi e sconti extra, alcuni dei quali sono disponibili per il secondo anno della promozione.

A proposito di Eni Gas e Luce

Quando si parla di Eni Gas e Luce si ha senza dubbio a che fare con uno dei più importanti fornitori di energia elettrica e gas naturale del nostro Paese, fra tutti quelli operanti nel libero mercato dell’energia. Oggi il brand fornisce i suoi servizi a ben 8 milioni di clienti, proponendo soluzioni a prezzi molto competitivi, che si rivolgono non solo ai privati ma anche alle aziende di qualsiasi dimensione. Eni Gas e Luce si distingue per l’efficienza del proprio servizio clienti, disponibile sia presso gli store fisici distribuiti in tutta Italia, sia attraverso i canali online e l’assistenza clienti telefonica.

Eni è una multinazionale che opera sia nel settore della produzione, approvvigionamento e trasformazione di energia, sia di gas naturale. Tra le offerte più interessanti fra quelle proposte per il mercato italiano ci sono le cosiddette tariffe Dual Fuel, che permettono di attivare un’offerta di energia elettrica e di gas attraverso un unico canone di pagamento. È proprio attraverso la sottoscrizione di un pacchetto Dual Fuel (a scelta fra ScontoCerto, LinkBasic e LinkPlus) che è possibile usufruire della promozione speciale attiva fino al 27 ottobre 2019, con la quale ricevere gratuitamente un Amazon Fire Stick 4k.

L’offerta speciale di Eni Gas e Luce, oltre a garantire un servizio di altissima qualità e un risparmio di non poco conto sulla bolletta dell’energia elettrica e del gas, si pone come una soluzione che tutti gli amanti delle serie TV e coloro i quali sono abituati alla fruizione di contenuti in streaming dovrebbero valutare: l’Amazon TV Fire Stick, infatti, è proprio quello che ci vuole per rendere le sere d’autunno davanti alla TV ancora più piacevoli perché guardare un contenuto su una smart TV ha tutto un altro impatto, visivo ed emotivo.