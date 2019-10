Con Fibra 1000 Wind regala Amazon Echo Dot: ecco le offerte internet casa con le quali è incluso

Fino al 28 ottobre Wind propone con il suo piano Fibra 1000 un ulteriore promozione. I clienti che attiveranno l’offerta a per la Super Fibra, ma non solo, potranno ritirare gratis nei negozi Wind Echo dot, l’altoparlante smart che si connette ad Alexa

Solo qualche giorno fa è terminata la promozione che includeva il traffico voce nel costo mensile della tariffa Fibra 1000 di Wind-Infostrada. Ed ecco che l’operatore di telefonia fissa propone un nuovo benefit associato al suo più popolare piano internet casa. Dal 21 Ottobre al 28 Ottobre i clienti che decideranno di passare a Wind, o che chiederanno l’attivazione di una linea FTTC o FTTH con il gestore, potranno ricevere non solo la sim dati con 100 GB per navigare dai propri smartphone e dispositivi mobili (tablet, iPad, ecc) ma anche l’Echo Dot.

Fibra 1000 però sarà solo una delle soluzioni di Wind che permetterà ai clienti di avere lo smart speaker incluso nell’abbonamento. In realtà si potrà sfruttare la combinazione internet casa + Echo Dot anche attivando i piani Internet 200, Internet 100, Internet 20 ed Internet 7. Una volta sottoscritto il contratto si avrà tempo fino al 24 Novembre per ritirare il proprio dispositivo e la scheda sim per il traffico dati da mobile.

In un attimo passeremo a presentare i dettagli sia di Fibra 1000 e le altre offerte di Wind con device abbinato alla promozione. Se siete curiosi di capire se il cambio operatore possa essere vantaggioso per voi usate il comparatore di SosTariffe.it. Inserite le caratteristiche delle vostra offerta e avviate la ricerca per trovare le proposte internet casa più convenienti del momento. La classifica che verrà fuori vi mostrerà se il piano attivato è quello con il miglior rapporto qualità prezzo rispetto alle attuali offerte del mercato.

Scopri le offerte internet casa più vantaggiose

Come avere Echo Dot attivando Fibra 1000

Ed eccoci alla nuova proposta di Wind. Il piano come già detto è Fibra 1000, si tratta della tariffa che l’operatore ha lanciato per promuovere al sua fibra ottica FTTH (Fibert to Home). In questo periodo è risultata uno dei tre migliori piani tariffari considerando l’offerta nel suo complesso.

Per 26.98€ al mese Wind propone agli utenti:

Modem Wi-Fi con servizio di assistenza incluso per 2 anni

Chiamate verso fissi e mobili nazionali con scatto alla risposta di 0.23€

Chiamate verso fissi in UE , USA e Canada con scatto alla risposta di 0.23€

, con scatto alla risposta di 0.23€ 100 GB in regalo per gli smartphone della famiglia

Echo Dot da ritirare nei centri Wind Infostrada

Si può integrare anche il traffico voce illimitato con 5€ in più al mese, il costo dell’abbonamento quindi salirebbe a 31.98 € mensili. Il prezzo di Fibra 1000 scenderà più o meno a 21 € dal 4° anno di attivazione del servizio, inoltre questo piano prevede un vincolo contrattuale di 2 anni. Prima di sottoscrivere il contratto per l’attivazione della Super Fibra di Wind è bene accertarsi che nel proprio comune e nella propria abitazione sia disponibile questa tecnologia. Per farlo basta verificare la copertura del servizio.

Le offerte Wind Infostrada consentono di scegliere tra una vasta gamma di soluzioni di pagamento:

addebito su carta di credito o bancomat

bollettino postale bianco da compilare

bollettino precompilato ricevuto via posta o mail

bonifico bancario

domiciliazione del servizio

pagamento nelle ricevitorie e tabaccherie SisalPay, Lottomatica

con l’App

presso i punti CityPoste Payment, Moneynet e Pay Tippe

Oltre ai servizi già discussi, l’operatore è tra quelli che hanno studiato dei piano combinati di telefonia fissa e mobile, per cui per i clienti che attivano Fibra 1000 è possibile anche acquistare una soluzione mobile con un abbonamento da 7.99 € al mese che include minuti illimitati e 150 GB di traffico per navigare in Internet.

Attiva Fibra 1000

Cos’è Echo Dot

E poi come annunciato c’è il nuovo device in abbinamento gratuito, l’Echo Dot di Amazon. Questo strumento permette di interagire con l’assistente virtuale Alexa che consente di gestire da remoto tutta una serie di servizi. Con i comandi vocali si potrà richiedere al dispositivo di ascoltare musica, di accendere o spegnere le luci se si ha un impianto domotico e collegato al Wi Fi. O ancora si potrà chiedere ad Alexa di fare ricerche su internet, avviare chiamate o inviare sms.

È un dispositivo intelligente che apprende nuove skills man mano che lo si utilizza. Ha un rivestimento di tessuto e in cima al device ci sono 4 tasti per il controllo del volume, il tasto di avvio e quello per escludere i microfoni quando si voglia tutelare la propria privacy.

Echo Dot è il device più economico della linea Echo di Amazon, ci sono anche le versioni Plus e Spot. Si tratta anche del dispositivo più piccolo tra questi smart speaker e costa, senza promozioni, intorno ai 60 €. Nell’offerta di Wind è proposto in abbinamento al piano tariffario con rate da 0€ per 30 mesi.

Annunci Google

Gli altri piani FTTC e ADSL con cui avere il device

Gli altri piani dell’operatore che permetteranno di sfruttare la promozione che include Echo Dot, come accennato, sono:

Internet 200 (in FTTC)

Internet 100 (in FTTC)

Internet 20 (in ADSL)

Internet 7 (in ADSL)

Cosa cambia rispetto a Fibra 1000? In sostanza la velocità di navigazione e la tecnologia di collegamento. Il prezzo e le condizioni delle promozioni invece sono pressoché gli stessi, escluso però in piano Internet 7 che prevede un costo maggiore rispetto agli altri. Vediamo in dettaglio offerta per offerta quali sono le differenze.

1. Internet 200

L’abbonamento mensile per questa FTTC è di 26.98€ al mese. Rispetto alla connessione più veloce di Wind questa soluzione consentirà una navigazione fino a 200 Mbit/s in download e 20 Mbit/s in upload. Per il resto le condizioni economiche e i termini di utilizzo saranno gli stessi già visti per la promozione principale:

chiamate a consumo a 0€ al minuto e con scatto alla risposta di 0.23€ per fissi e mobili nazionali

telefonate con scatto alla risposta di 0.23 € anche verso fissi UE, USA e Canada

Sim con 100 GB per navigare da smartphone

modem incluso nell’abbonamento

vincolo contrattuale di 2 anni

Echo Dot, incluso con rate da 0€ per 30 mesi

Scopri Internet 200

2. Internet 100

Come per la precedente proposta, ad essere diversa è la velocità consentita con questo tipo di connessione. In questo caso l’utente avrà una Fibra FTTC (Fiber to cabinet) che arriverà ad una velocità massima di 100 Mbit/s in fase di scaricamento e di 20 Mbit/s per caricare i pacchetti dati.

Traffico voce, condizioni economiche e abbinamento con lo smart speaker sono invece gli stessi del pacchetto precedente. Per avere chiamate illimitate sia in Italia che verso i numeri fissi all’estero è anche per questa offerta disponibile l’integrazione del pacchetto Voce a 5 € in più al mese.

Attiva Internet 100

3. Internet 20

Le connessioni in fibra ottica, soprattutto quelle FTTH, non sono ancora disponibili in tutti i comuni italiani. Anche se gli operatori stanno accelerando i lavori per implementare le torri e quindi la copertura di questi servizi. Qualora non fosse possibile quindi avere le tecnologie FTTH o FTTC si potrà ricorrere a questa offerta ADSL di Wind.

Le velocità di download e di upload per questa soluzione sono di 20 Mbit/s e 1 Mbit/s. Il piano di abbonamento resta da 26.98 € al mese per i primi 4 anni per poi passare a 20.98€ dal 4° anno in poi. Chiamate, sim dati e condizioni per includere Echo Dot sono anche in questo caso gli stessi dell’offerta Fibra 1000.

Scopri Internet 20

4. Internet 7

E veniamo all’ultima tariffa abbinabile a Echo Dot. Wind ha ancora nel suo catalogo un’altra proposta per gli utenti non raggiunti da Fibra, ma neanche dalla connessione ADSL a 20 Mega. Si tratta di Internet 7, questa offerta Adsl di Wind consente una navigazione fino a 7 Mbit/s in download e 256 Kbit/s in upload.

È senza dubbio il piano meno conveniente tra quelli analizzati, infatti include una connessione più lenta e meno efficiente delle altra ma ha un prezzo d’abbonamento più elevato delle altre offerte. La tariffa mensile di Internet 7 Mega è di 33.98€, la più costosa di tutte le soluzioni Wind. Se poi si vuole aggiungere l’opzione Voce Unlimited il costo salirebbe a 38.98€ al mese.

Come disattivare i piani Wind e quanto costa

Per tutte le promozioni e le tariffe di Wind valgono le stesse condizioni in caso di recesso anticipato e di disattivazione del servizio. Normalmente di costi di attivazione delle opzioni internet casa del gestore costerebbero 120 €, questa spesa è però incorporato nel piano di abbonamento mensile proposto.

Il costo è infatti rateizzato in 24 rate mensili da 5€, azzerate per via delle promozioni. Se però i clienti non rispettano il vincolo di 2 anni incluso nel contratto, nel momento in cui rescindono l’offerta dovranno pagare le restanti rate del piano. Quindi poniamo che si disattivi il piano Wind dopo soli 12 mesi dall’attivazione, l’utente dovrà pagare 5€ al mese per un anno per saldare la penale di uscita anticipata.