Passa a Tre da Tim, Vodafone, Iliad: le migliori offerte Ottobre 2019

Passare a Tre è certamente una scelta conveniente nella maggior parte dei casi in quanto le sue tariffe sono tra le più economiche sul mercato. Scopri le offerte dell’operatore per chi arriva da Tim, Vodafone e Iliad

Tre è uno degli operatori di telefonia mobile più economici disponibili sul mercato. Il provider si è decisamente rilanciato sul mercato dopo la fusione con Wind ed oggi è una realtà affermata e con milioni di clienti soddisfatti. Passare a Tre è quindi una scelta da non scartare a priori, in particolare se si arriva da Tim, Vodafone o Iliad.

Tre è uno dei pochi operatori “reali” a proporre tariffe con un minuti illimitati per chiamare e un discreto numero di Gigabyte per navigare in Internet e accedere alle proprie app preferite su smartphone a prezzi non molto differenti da quelli dei cosiddetti gestori low cost o MVNO (Mobile Virtual Network Operator). I clienti di Iliad che stanno valutando di cambiare fornitore di servizi voce e Internet non sentiranno quindi molta differenza. Chi invece arriva da Tim e Vodafone la sentirà eccome, in quanto le offerte di Tre sono nella maggior parte dei case decisamente più economiche rispetto a quelle degli operatori di provenienza.

Tre si avvale della Super Rete condivisa con Wind e offre ai suoi clienti la possibilità di navigare fino a 1 Gigabit al secondo per condividere foto e video al massimo della velocità. Il dowload è diventato del 250% più rapido rispetto alla tecnologia precedente e la qualità della voce è migliorata del 30%. Oggi è quindi possibile godere di un audio chiaro, pulito e senza rumori di fondo. Tre oggi offre copertura al 98,1% della popolazione italiana, ed in particolare nei Comuni di:

Bergamo

Como

Lecco

Lodi

Milano

Monza e Brianza

Pavia

Sondrio

Varese

Padova

Rovigo

Venezia

Trieste

Aosta

Alessandria

Asti

Biella

Novara

Verbano Cusio

Ossola

Vercelli

Imperia

La Spezia

Bologna

Ferrara

Modena

Rimini

Reggio Emilia

Ascoli Piceno

Fermo

Macerata

Lucca

Massa Carrara

Pisa

Pistoia

Prato

Terni

Teramo

Latina

Roma

Caserta

Napoli

Bari

Barletta Andria

Trani

Brindisi

Lecce

Cagliari

Carbonia Iglesias

Medio Campidano

Catanzaro

Cosenza

Crotone

Vibo Valentia

Agrigento

Caltanissetta

Enna

Ragusa

Siracusa

Trapani

Il punto di forza di Tre è sicuramente il prezzo particolarmente basso delle sue tariffe ma anche i tanti vantaggi offerti ai potenziali nuovi clienti. Ad esempio, sottoscrivere una delle sue promozioni online è sicuramente più conveniente che farlo in negozio, in quanto in molti casi i costi di attivazione sono azzerati o è possibile ottenere più traffico dati rispetto a quello previsto dall’offerta nel formato “classico”. Le tariffe di Tre sono poi accompagnata da diversi servizi inclusi come SOS Info Soglie, il servizio che tramite notifica via messaggio di testo permette di sapere quando si sta per esaurire il traffico voce e dati, e soprattutto la card Grande Cinema.

La carta permette di usufruire di due ingressi al cinema al costo di un solo biglietto tutti i giorni dal lunedì alla domenica. Per accedere al regalo basta scaricare l’app MyTre, scegliere il film e la sala che lo proietta più vicina e mostrare la card in biglietteria direttamente dallo smartphone. Oltre alle sale The Space in esclusiva sono moltissimi i cinema in tutta italia che aderiscono al servizio.

L’app MyTre disponibile per iPhone e telefoni Android permette non solo di visualizzare la card Grande Cinema ma anche di svolgere altre importanti funzioni. La piattaforma consente di visualizzare i minuti, SMS e Gigabyte residui, effettuare una ricarica online, visualizzare le promozioni attive sulla linea, cambiare piano telefonico e molto altro. Passare a Tre oggi è diventato ancora più conveniente perché l’opzione per accedere al 4G, che per i già clienti prima dello scorso aprile ha un costo di 1 euro al mese, è disponibile gratuitamente. A breve l’operatore dovrebbe inoltre lanciare la sua offerta dedicata al 5G, il più recente standard di rete per la comunicazione mobile. Tre e Wind hanno infatti stretto un accordo con Fastweb per la creazione di un’infrastruttura condivisa. I tempi per il lancio delle prime tariffe non sono però ancora chiari.

Non bisogna poi dimenticare che Tre è uno dei migliori operatori quando si parla di tariffe telefono incluso. L’azienda permette di acquistare prodotti di fascia alta come gli smartphone di Apple, Samsung, Huawei e Xiaomi pagandoli a rate per ridurre la spesa finale rispetto a quello che l’utente dovrebbe affrontare pagandoli in un’unica soluzione o presso un qualsiasi rivenditore di elettronica. Tre per le sue tariffe telefono incluso richiede un vincolo da 24 a 30 mesi e il pagamento di un acconto a seconda del modello scelto. Da una ricerca di SosTariffe.it è emerso che il suo tasso di convenienza, ovvero la differenza tra costo a rate e in un’unica soluzione, è nella maggior parte dei casi il più alto disponibile sul mercato. E’ importante ricordare che in caso di recesso o passaggio ad altro operatore, l’utente è tenuto al pagamento delle rate residue in un’unica soluzione.

Grazie al comparatore di SosTariffe.it è possibile confrontare le diverse offerte di Tre per trovare la soluzione più economica in base ai propri consumi. Basta inserire i giusti parametri (quantità di traffico dati e voce richiesti, servizi inclusi, costo mensile, etc.) per visualizzare nelle parte alta della schermata le tariffe più convenienti. Non solo, grazie al nostro servizio di consulenza personalizzata gratuita e senza impegno potrete ottenere tutti i consigli utili per risparmiare davvero sulla bolletta telefonica.

Le offerte Tre per chi cambia operatore

1. Play Power 60

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 11,99 euro al mese. Se la tariffa viene sottoscritta online la spesa per l’attivazione è azzerata e i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60, altrimenti il costo è di 6,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese. Nell’offerta sono inoltre compresi un abbonamento di 6 mesi ad Apple Music e la Card Grande Cinema 3 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019).

Attiva Play Power 60

2. Play Special 360

Minuti illimitati per chiamare

2.400 SMS

360 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 119,99 euro all’anno e non prevede costi di attivazione. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese. Nell’offerta è inoltre compresa la Card Grande Cinema 3 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019).

3. All-In Power

Minuti illimitati per chiamare

300 SMS

60 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese. Per chi sottoscrive un’offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se il contratto non viene rescisso entro 30 mesi altrimenti la spesa sale a 55,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Nel pacchetto sono compresi anche il servizio Gigabank per accumulare i Gigbayte non utilizzati e usarli al momento del bisogno e la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto.

Confronta le offerte di Tre

4. All-In Super Power

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 14,99 euro al mese. Per chi sottoscrive un’offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se il contratto non viene rescisso entro 30 mesi altrimenti la spesa sale a 55,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Nel pacchetto sono compresi anche il servizio Gigabank per accumulare i Gigbayte non utilizzati e usarli al momento del bisogno e la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto.

5. All-In Power Special Edition

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese. Per chi sottoscrive un’offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se il contratto non viene rescisso entro 30 mesi altrimenti la spesa sale a 55,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Nel pacchetto sono compresi anche il servizio Gigabank per accumulare i Gigbayte non utilizzati e usarli al momento del bisogno e la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto. Nell’offerta è incluso lo smartphone Xiaomi Redmi Note 7.

6. Free Power

Minuti illimitati per chiamare

300 SMS

60 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 17,98 euro al mese e può essere sottoscritta solo online. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 55,99 euro se il contratto non viene rescisso prima di 30 mesi. Il traffico diventa illimitato se si attiva anche un’offerta Super Fibra. Per chi ha sottoscritto la tariffa dopo l’1/4/19 la navigazione in 4G LTE è offerta gratuitamente. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese.

Aggiungendo 5,99 euro alle offerte si ottengono:

KASKO inclusa

Possibilità cambiare, tenere o restituire lo smartphone

Abbonamento di 6 mesi ad Apple Music

ad GigaBank per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve

per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve Card Grande Cinema 3 per andare al cinema in 2 al prezzo di 1 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019)

7. Free Super Power

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 20,98 euro al mese e può essere sottoscritta solo online. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 55,99 euro se il contratto non viene rescisso prima di 30 mesi. Il traffico diventa illimitato se si attiva anche un’offerta Super Fibra. Per chi ha sottoscritto la tariffa dopo l’1/4/19 la navigazione in 4G LTE è offerta gratuitamente. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese.

Aggiungendo 5,99 euro alle offerte si ottengono: