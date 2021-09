Creami WOW 30 GB di PosteMobile disponibile a meno di 5 euro al mese

Solo per pochi giorni, torna disponibile l'ottima offerta Creami WOW 30 GB di PosteMobile . L'offerta in questione è, al momento, la tariffa di riferimento per chi vuole spendere meno di 5 euro al mese senza però rinunciare ad un pacchetto completo comprendente minuti, SMS e Giga in quantità più che sufficiente. Ecco tutti i dettagli e come attivare la nuova Creami WOW 30 GB di PosteMobile.

C’è tempo fino a domenica 12 settembre per attivare Creami WOW 30 GB di PosteMobile. L’offerta proposta dall’operatore di telefonia mobile è una delle soluzioni più convenienti del momento e l’unica che offre un pacchetto davvero completo di minuti, SMS e Giga a meno di 5 euro al mese, senza vincoli di alcun tipo e senza limitazioni per quanto riguarda gli utenti che hanno la possibilità di attivare la promozione.

Vediamo quali sono i dettagli della nuova offerta di PosteMobile e come fare ad attivarla direttamente online e in pochi passaggi:

Creami WOW 30 GB di PosteMobile: disponibile fino al 12 settembre

La nuova Creami WOW 30 GB di PosteMobile mette a disposizione dei nuovi clienti una soluzione in grado di offrire un bundle completo di minuti, SMS e Giga per utilizzare al massimo il proprio smartphone. Ecco cosa include l’offerta proposta dall’operatore di telefonia mobile:

30 GB in 4G fino a 300 Mbps ogni mese; terminati i Giga disponibili in un mese la navigazione continua a consumo (50,41 cent/MB) fino al rinnovo successivo

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

verso tutti in Italia in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS senza limiti e fino a 2,73 GB al mese senza costi aggiuntivi

“Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212 inclusi nel prezzo senza costi aggiuntivi

L’offerta proposta da PosteMobile è disponibile per tutti e può essere attivata con o senza portabilità del numero di cellulare da altro operatore. Creami WOW 30 GB presenta un costo periodico di 4,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Da notare che il prezzo dell’offerta è bloccato con l’operatore che garantisce la totale assenza di future rimodulazioni contrattuali. Per la sottoscrizione dell’offerta è richiesto un costo iniziale di 20 euro con 10 euro di attivazione e 10 euro di credito per la copertura del costo mensile della tariffa.

L’attivazione della nuova offerta PosteMobile può avvenire direttamente online, dal link qui di sotto. Da notare che è possibile scegliere tra ACQUISTA ONLINE ed ACQUISTA CON OPERATORE. Nel primo caso, l’attivazione viene gestita, direttamente online, in completa autonomia dall’utente. Nel secondo caso, invece, si prenoterà un ricontatto con il servizio clienti PosteMobile e l’utente potrà attivare l’offerta con il supporto di un consulente dell’operatore.

Per attivare Creami WOW 30 GB è possibile utilizzare il link qui di sotto. L’offerta, come detto, termina il prossimo 12 settembre.

Prima di procedere con attivazione online è opportuno verificare di avere a propria disposizione:

i dati ed un documento di identità dell’intestatario della SIM

ed un dell’intestatario della SIM (in caso di portabilità del numero da altro operatore) il numero di cellulare da passare a PosteMobile ed il codice ICCID della SIM (ecco come individuare il codice ICCID)

Da notare, inoltre, che sarà necessario avere una webcam o uno smartphone per completare la breve procedura di video-identificazione necessaria per il corretto completamento della procedura di attivazione della SIM.

Le alternative all’offerta PosteMobile

Creami WOW 30 GB di PosteMobile è una delle offerte più vantaggiose del momento e tra le soluzioni più complete per chi è in cerca di una tariffa molto economica (da meno di 5 euro). Per verificare tutte le migliori alternative a disposizione è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it.

La tabella qui di sotto, invece, riassume quelle che sono le migliori opzioni tra i 5 ed i 10 euro a disposizione degli utenti:

Offerta Minuti, SMS e GB Costi Chi può attivarla spusu 50 di spusu 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G 5,98 euro al mese con 9,99 euro di attivazione Attivabile da tutti Very 5,99 di Very Mobile Minuti ed SMS illimitati, 50 GB in 4G sino a 30 Mbps 5,99 euro al mese con attivazione gratuita Attivabile da clienti Iliad o di operatori virtuali ho. 5,99 di ho. Mobile Minuti ed SMS illimitati, 50 GB in 4G sino a 30 Mbps 5,99 euro al mese con attivazione di 0,99 euro Attivabile da clienti Iliad o di operatori virtuali Very 6,99 di Very Mobile Minuti ed SMS illimitati, 100 GB in 4G sino a 30 Mbps 6,99 euro al mese con attivazione gratuita (7,99 euro al mese se attivata con un nuovo numero) Attivabile da clienti Iliad o di operatori virtuali Giga 80 di Iliad Minuti ed SMS illimitati e 80 GB in 4G 7,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione Attivabile da tutti Giga 120 di Iliad Minuti ed SMS illimitati e 120 GB in 4G e 5G 9,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione Attivabile da tutti