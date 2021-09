Come abbonarsi a DAZN senza carta di credito: l’offerta di settembre 2021

Abbonarsi a DAZN è facile e non presenta vincoli di alcun tipo. La sottoscrizione di un nuovo abbonamento non richiede l'utilizzo di una carta di credito o di un'altra carta di pagamento. Per attivare una delle offerte DAZN a disposizione degli utenti e accedere a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma è possibile utilizzare uno dei sistemi di pagamento alternativi previsti dal servizio. Ecco c ome attivare un'offerta DAZN senza carta di credito sfruttando le soluzioni disponibili in questo momento.

Accedere a DAZN è davvero molto semplice. Basta collegarsi al sito ufficiale oppure scaricare una delle app del servizio ed effettuare il login con il proprio account (o crearne uno nuovo seguendo la procedura guidata). L’offerta DAZN disponibile è unica e prevede la sottoscrizione di un abbonamento mensile da 29,99 euro che non presenta vincoli e consente all’utente di disattivare il rinnovo mensile in qualsiasi momento.

Per pagare il costo del primo mese e dei rinnovi successivi è possibile utilizzare uno dei sistemi di pagamento accettati da DAZN. Non è necessario utilizzare una carta di credito per attivare una nuova offerta per accedere al servizio di streaming dedicato al mondo dello sport che, ricordiamo, da quest’anno, consente di guardare tutte le partite di Serie A in streaming.

Ecco tutti i dettagli:

Come abbonarsi a DAZN: i metodi di pagamento accettati

DAZN offre una massima libertà di scelta all’utente. Oltre a mettere a disposizione un abbonamento senza vincoli di permanenza (è possibile interrompere il rinnovo mensile in qualsiasi momento), la piattaforma di streaming accetta anche diversi sistemi di pagamento, permettendo all’utente di scegliere il modo più comodo per saldare il costo della sottoscrizione mensile al servizio.

Carta di credito, carta di debito o prepagata

La prima opzione per pagare DAZN è rappresentata dall’utilizzo di una carta di pagamento. Il servizio accetta le carte di credito e le carte di debito di tutti i principali circuiti nazionali e internazionali tra cui troviamo Mastercard, Maestro, Visa e American Express. Da notare che è possibile pagare anche con carte ricaricabili. Anche in questo caso sono accettate tutte le principali carte aderenti ai vari circuiti nazionali e internazionali. È anche possibile pagare con la nota e diffusa prepagata Postepay.

In modo molto semplice, in fase di attivazione dell’abbonamento, andranno inseriti i dati della carta di pagamento selezionata per ultimare il pagamento (per alcune carte potrebbe essere richiesto l’inserimento di un codice aggiuntivo o approvazione del pagamento tramite l’app della banca in base ai sistemi di sicurezza attivati dall’utente). Da notare che l’addebito del costo mensile di DAZN sarà immediato. L’abbonamento potrà essere attivato esclusivamente se sulla carta o sul conto collegato alla carta c’è un saldo sufficiente a coprire i costi.

PayPal

C’è un altro metodo per pagare DAZN. L’abbonamento mensile al servizio, infatti, può essere pagato con il proprio account PayPal. Basterà scegliere quest’opzione in fase di attivazione e inserire i dati del proprio account (indirizzo e-mail di registrazione e password). L’utente verrà reindirizzato al sito di PayPal per completare il pagamento.

Da notare che per pagare DAZN con PayPal è possibile utilizzare il saldo presente sul proprio account oppure una qualsiasi carta collegata all’account. Tramite PayPal è possibile anche collegare il proprio conto corrente e ricevere così l’addebito del costo mensile direttamente sul conto.

Carte prepagate e codici prepagati DAZN

Tra i metodi a disposizione per abbonarsi a DAZN senza carta di credito troviamo le carte prepagate e i codici prepagati di DAZN. Queste soluzioni possono essere acquistate presso rivenditori terzi, sia online che in negozio, e consentono all’utente di accedere ai contenuti di DAZN senza dover registrare un metodo di pagamento interno del proprio account alla piattaforma.

Le carte prepagate DAZN sono disponibili presso i seguenti punti vendita (la lista è parziale e in costante aggiornamento):

Unieuro

Mediaworld

Euronics (sia online che in negozio)

Esselunga

Carrefour

COOP

Gamestop (sia online che in negozio con il pin stampato sullo scontrino)

Startslect (solo online)

I codici prepagati DAZN, che a differenza delle carte prepagate DAZN non hanno una card fisica ma sono stampati sullo scontrino, possono essere acquistati presso vari punti vendita Mooney e PUNTOLIS. Per individuare il punto vendita più vicino alla propria posizione è possibile consultare i siti web dei due circuiti.

Sia i codici che le carte prepagate (in caso di acquisto in negozio) possono essere acquistati anche pagando in contanti. Carte e codici prepagati possono essere riscattati direttamente dal proprio account DAZN. Da notare che tali codici sono attivabili entro 12 mesi dall’acquisto.

Annunci Google

Google Play, iTunes e Amazon

Ci sono altri metodi per pagare un abbonamento a DAZN. La sottoscrizione al servizio può essere saldata tramite Google Play, effettuando la registrazione del proprio account da un dispositivo Android. In questo caso, il costo di DAZN sarà coperto dal metodo di pagamento registrato in Google Play (è possibile anche in questo caso acquistare codici prepagati per pagare senza carta di credito).

Da notare che è anche possibile pagare DAZN con iTunes, effettuando l’iscrizione all’applicazione per iPhone, iPad e Apple TV. Effettuando la registrazione tramite Fire TV Stick e tablet Kindle Fire, invece, sarà possibile pagare l’abbonamento a DAZN con il proprio account Amazon e i sistemi di pagamento ad esso collegati.

Le offerte per attivare un nuovo abbonamento a DAZN

Con l’arrivo delle partite del campionato di Serie A (DAZN ha l’esclusiva di sette partite per ogni giornata di campionato e la co-esclusiva delle altre tre), l’abbonamento a DAZN ha ora un costo di 29,99 euro al mese con la possibilità di accedere alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea utilizzando lo stesso account. Restano tutti i vantaggi per gli utenti. La sottoscrizione a DAZN non ha vincoli di permanenza e può essere interrotta in qualsiasi momento, direttamente dall’area clienti del sito DAZN oppure dall’app del servizio.

Interrompere il rinnovo automatico dell’abbonamento non comporterà alcun costo aggiuntivo per il cliente che sarà libero di riattivarlo in qualsiasi momento, ai costi dell’offerta del momento. Con l’abbonamento a DAZN è possibile accedere a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma e non solo alle partite di Serie A che saranno trasmesse integralmente dalla piattaforma per i prossimi tre anni dopo l’acquisto dei diritti TV a partire da questa stagione.

Ricordiamo che il servizio trasmette anche tutta la Serie B, l’Europa League, la Conference League e tanto calcio internazionale con la Liga spagnola, la FA Cup e la Carabao Cup inglesi, le coppe sudamericane e molto altro ancora. Ci sono anche altri sport oltre al calcio. Su DAZN è possibile seguire la NFL, la UFC e la Moto GP ad esempio. Da notare, inoltre, che l’accesso a DAZN consente di seguire in streaming i canali di Eurosport con tutti gli eventi sportivi aggiuntivi proposti dalla programmazione Eurosport (basket italiano, tennis e ciclismo internazionali, sport invernali etc.).

Ricordiamo che i clienti DAZN possono accedere anche a DAZN Channel, canale del digitale terrestre (disponibile alla numerazione LCN 409 del digitale terrestre). Tale canale è criptato ed è accessibile esclusivamente con il DAZN TV Box, acquistabile a 139,90 euro, oppure con il TIMVISION Box, incluso nelle offerte TIMVISION. DAZN Channel è una soluzione di backup in caso di problemi con lo streaming. Sarà l’app del servizio, installata su uno dei due box, a reindirizzare l’utente sul digitale terrestre nel caso in cui il contenuto visualizzato è trasmesso dal canale del digitale terrestre.

Per attivare una nuova offerta DAZN è, quindi, possibile seguire il link qui di sotto e accedere al sito, sottoscrivendo il nuovo abbonamento. L’accesso ai contenuti offerti da DAZN sarà immediato.

Attiva qui la nuova offerta DAZN »

Da notare che DAZN è incluso anche nell’offerta TIMVISION Calcio e Sport. Tale offerta include un pacchetto completo comprendente:

tutti i contenuti di TIMVISION con film e serie TV da guardare on demand

con film e serie TV da guardare on demand abbonamento a DAZN con accesso completo a tutti gli eventi in programmazione comprese le partite di Serie A

con accesso completo a tutti gli eventi in programmazione comprese le partite di Serie A 12 mesi di Infinity con film e serie TV da guardare on demand e le partite della Champions League e della Coppa Italia in diretta streaming

film e serie TV da guardare on demand e le partite della Champions League e della Coppa Italia in diretta streaming è possibile aggiungere Disney+ al costo di 5 euro al mese e/o Net f lix in versione Standard a 10 euro al mese

al costo di 5 euro al mese e/o Net lix in versione Standard a 10 euro al mese TIMVISION Box

TIMVISION Calcio e Sport presenta un costo di 29,99 euro al mese per 12 mesi e di 34,99 euro al mese successivamente. L’offerta presenta un costo di attivazione di 19,99 euro. L’offerta in questione è disponibile sia per già clienti che per nuovi clienti TIM. Da notare che per massimizzare i vantaggi, c’è la possibilità di abbinare TIMVISION Calcio e Sport a TIM Super Fibra. abbonamento di TIM per la connessione Internet di casa è disponibile a 19,90 euro al mese per 6 mesi (poi 24,90 euro al mese) con attivazione gratuita e con modem WI-Fi acquistabile, in modo facoltativo, a 5 euro al mese per 48 mesi.

Scopri le offerta TIM VISION con DAZN incluso »