Il "peso" del condizionatore in bolletta diventa sempre più rilevante . L'aumento del costo dell'energia elettrica, infatti, si è tradotto in un sostanziale aumento del costo di utilizzo del condizionatore rispetto agli anni precedenti. La classe energetica del condizionatore, quindi, diventa sempre più importante e può rappresentare un fattore notevole per massimizzare il risparmio. L' Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it ha analizzato l' incidenza della classe energetica del condizionatore sui consumi complessivi e, quindi, sull' importo finale della bolletta .

Costo condizionatore in bolletta: quanto incide la classe energetica e come risparmiare

Il condizionatore è un alleato sempre più importante per contrastare il caldo estivo. La crisi energetica, però, ha causato un sostanziale aumento del costo dell’energia elettrica. Di conseguenza, il “peso” del condizionatore in bolletta è diventato sempre maggiore. Contrastare il caldo con quest’elettrodomestico comporta una spesa extra rispetto al passato.

Diventa fondamentale, quindi, puntare sull’efficienza energetica che rappresenta un parametro essenziale per poter massimizzare il risparmio. La conferma arriva dalla nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it. Lo studio, infatti, ha evidenziato come scegliere un condizionatore ad alta efficienza (classe energetica A+++) consenta di ottenere un risparmio annuo di circa 115 euro, riducendo, quindi, in modo sensibile la bolletta.

Scegliere di puntare su soluzioni ad alta efficienza è, quindi, la strada giusta per massimizzare il risparmio. Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo in un periodo di crisi energetica come quello attuale. L’investimento necessario per acquistare un condizionatore ad alta efficienza potrà essere facilmente ammortizzato grazie al taglio dei consumi (e quindi della spesa) legato a quest’apparecchio.

Come valutare l’incidenza del condizionatore in bolletta: il metodo dell’Osservatorio

Lo studio realizzato dall’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it ha analizzato l’incidenza del condizionatore in bolletta definendo un meccanismo preciso per poter stimare l’impatto reale di quest’elettrodomestico sui consumi e, quindi, sulla spesa delle famiglie italiane. Per definire tale dato, sono stati considerati i dati Istat relativi ai “Giorni estivi” (giornate in cui la temperatura ha superato i 25° C) registrati durante l’anno in Italia e il numero medio di ore di utilizzo giornaliero del condizionatore per ogni famiglia, tenendo conto esclusivamente delle famiglie che dichiarano di affidarsi al condizionatore per contrastare il caldo estivo.

Per definire i consumi legati all’utilizzo del condizionatore, inoltre, è stata effettuata una simulazione che prevede l’utilizzo di un condizionatore con classe energetica A+++, la più efficiente, e di un condizionatore con classe energetica D, la meno efficiente. Con una simulazione di questo tipo è, quindi, possibile andare a stimare il consumo extra legato all’utilizzo di un condizionatore poco efficiente rispetto ad uno molto efficiente e, contestualmente, valutare la spesa in bolletta andando a considerare sia una famiglia in Maggior Tutela che una famiglia passata alla miglior offerta attualmente disponibile del Mercato Libero.

Con un condizionatore A+++ è possibile dimezzare la spesa per rinfrescare casa

CONDIZIONATORE E CLASSI ENERGETICHE CONDIZIONATORE A+++ CONDIZIONATORE D I VANTAGGI DI UN CONDIZIONATORE A++ Consumo annuale di energia elettrica 376 kWh 745 kWh 369 kWh di energia elettrica Incidenza del condizionatore sul consumo annuale di energia elettrica 13% 26% Riduzione dell’incidenza del condizionatore sul consumo complessivo di energia elettrica Spesa annuale in bolletta Maggior Tutela 117 € 232 € Risparmio in bolletta di 115 euro Spesa annuale in bolletta Mercato Libero 94 € 187 € Risparmio in bolletta di 93 euro

Utilizzando un condizionatore con classe energetica A+++ è possibile ottenere un sostanziale risparmio in bolletta rispetto all’utilizzo di un condizionatore con classe energetica D. La simulazione effettuata dall’Osservatorio, infatti, conferma che, considerando i dati d’uso Istat, si registra un’incidenza del 13% del condizionatore in bolletta nel caso di utilizzo di un dispositivo con classe energetica A+++. Il passaggio ad un condizionatore con classe energetica D, invece, comporta un aumento dell’incidenza che arriva fino al 26% del consumo annuale totale di una fornitura.

Scegliendo l’offerta luce con il prezzo più basso, tra le varie soluzioni attualmente disponibili sul Mercato Libero, è possibile ridurre la spesa per il condizionatore a 93 euro in un anno. Le cose cambiano, invece, per le famiglie ancora in regime di Maggior Tutela. In questo caso, infatti, la spesa legata all’uso del condizionatore è pari a 115 euro all’anno. Il passaggio al Mercato Libero, quindi, consente di ottenere un risparmio 23 euro extra legato all’uso del condizionatore.

Come tagliare le bollette e ridurre la spesa per il condizionatore

Ci sono vari modi con cui è possibile tagliare le bollette e ridurre la spesa per il condizionatore che le famiglie devono sostenere per rinfrescare casa. La prima cosa da fare è quella di ridurre al minimo il costo unitario dell’energia, espresso in €/kWh. Tale valore può essere ridotto esclusivamente passando al Mercato Libero e scegliendo le offerte più convenienti affidandosi al confronto online accessibile tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce. Grazie alla comparazione è possibile individuare facilmente le tariffe più vantaggiose per massimizzare il risparmio.

Da notare, inoltre, che, a disposizione delle famiglie, ci sono anche altre soluzioni per ridurre le spese. È possibile, ad esempio, puntare sull’efficienza energetica. In questo modo, scegliendo un condizionatore ad alta efficienza sarà facile ridurre la spesa per il rinfrescamento di casa. Ad aiutare gli utenti, in questo caso, ci sono le detrazioni fiscali che consentono di acquistare il condizionatore con un costo più basso (attualmente è possibile ottenere detrazioni al 50% o al 65%).