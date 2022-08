SIM dati con Internet illimitato: le 7 offerte di Agosto 2022

Sono già tantissimi gli italiani che hanno lasciato la città per godersi le meritate vacanze estive. La necessità di una connessione di alta qualità anche da fisso non viene comunque a mancare anche nei mesi più caldi dell’anno ma vale la pena attivare una linea apposta per la seconda casa? Nella maggior parte di casi basta acquistare un’offerta Internet mobile per navigare in Wi-Fi su più dispositivi sostanzialmente quando e dove si vuole. Per i clienti più esigenti o se non volete rinunciare a servizi come lo streaming in alta qualità potete sempre acquistare una SIM dati con Internet illimitato.

SIM dati con Internet illimitato con Vodafone

Offerte SIM dati Gigabyte Prezzo mensile Giga Speed Plus 50 50 GB in 4G 11,99 euro Giga Speed Plus 100 100 GB in 4G 19,99 euro Giga Speed 20 20 GB in 4G 9,99 euro Giga Speed 50 50 GB in 4G 13,99 euro

Vodafone non consente di avere direttamente una SIM dati con Internet illimitato. Le sue offerte senza minuti e SMS inclusi permettono però di navigare in 4G fino a 150 Mbps in download anche su più dispositivi in contemporanea. Il traffico disponibile va da 20 a 100 GB al mese mentre i prezzi oscillano da 9,99 euro a 19,99 euro al mese. L’attivazione per i nuovi clienti è di 5 euro o di 19 euro per abbinare l’offerta a una SIM già attiva. Vodafone però consente di avere un router 4G ad alte prestazioni, dotato di batteria interna e configurazione automatica, al prezzo di 1 euro al mese con vincolo di 14 mesi.

Per avere Giga illimitati con Vodafone potete invece attivare una delle offerte di telefonia mobile della famiglia Infinito. Queste tariffe permettono di avere minuti, SMS e Giga illimitati in 5G da 10 Mbps fino a 10 Gbps in download in tutte le principali città italiane. Il prezzo di partenza è di 24,99 euro al mese con Smart Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Il servizio consente non solo di dimenticarsi per sempre delle ricariche manuali ma anche di avere altri vantaggi come uno sconto sul prezzo mensile dell’offerta e accesso gratuito a Vodafone Club+.

Vodafone ai suoi clienti propone ogni mese Giga aggiuntivi oltre a sconti e convenzioni per l’acquisto di prodotti e servizi dei partner dell’operatore. Si parla ad esempio di prenotazioni su Booking.com, buoni benzina su Q8 o prezzi agevolati su Amazon e YOOX. La versione Plus include anche la possibilità di seguire per 6 mesi Infinity+ con tutta la Champions League e sconti su alcuni modelli di smartphone selezionati in tutti i Vodafone Store.

Anche chi è già cliente di Vodafone per la rete fissa può avere Giga illimitati con la tariffa Family+ a 9,99 euro al mese. Se ancora non avete attivato un’offerta Internet casa dell’operatore potete confrontarle gratuitamente grazie al comparatore di SOStariffe.it. Il provider in rosso in tutte le sue tariffe include navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download su FTTH, chiamate da fisso solo online, modem e attivazione.

SIM dati con Internet illimitato con TIM

Offerte SIM dati Gigabyte Costo mensile Supergiga Famiglia 5 GB in 5G 5,99 euro Supergiga Pack Famiglia 300 GB in 5G per 3 mesi 19,99 euro Supergiga 100 100 GB per 3 mesi, poi 50 GB primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga 200 200 GB per 3 mesi in 5G, poi 100 GB primo mese gratuito, poi 14,99 euro Internet 100GB 100 GB 49,99 euro, poi 49 euro ogni 6 mesi Internet 200GB 200 GB 99,99 euro, poi 99 euro ogni 12 mesi

Anche TIM ha un listino piuttosto ricco di offerte Internet mobile ma che purtroppo non comprende SIM dati con Internet illimitato. Le cose però cambiano se si è già clienti dell’operatore per la rete fissa. In questo caso infatti è possibile attivare gratuitamente TIM Unica e avere ogni mese Giga illimitati sulla propria SIM mobile e gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 linee anche non intestate al titolare dell’offerta fisso). La promozione comprende anche TIMVISION con Disney+ incluso per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese) e 10 badge extra da aggiungere a quelli collezionabili su TIM Collection per vincere con TIM Party un viaggio a Los Angeles o Las Vegas. Il pagamento di tutte le linee avviene con domiciliazione in bolletta grazie a TIM Ricarica Automatica.

Le offerte Internet mobile di TIM permettono comunque di avere fino a 300 GB per 3 mesi a 19,99 euro. Scaduto il periodo iniziale la tariffa si rinnova con 5 GB inclusi a 5,99 euro al mese. SuperGiga Famiglia e Supergiga Pack Famiglia sono riservate a chi è già cliente di TIM per la rete fissa.

Con Supergiga 100 e Supergiga 200 abbiamo anche 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese). Per chi acquista le tariffe online il primo mese e l’attivazione sono gratuiti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Con i piani Internet 100GB e Internet 200GB si può condividere la connessione con altri due dispositivi in contemporanea grazie a TIM MultiSIM.

Con tutte le offerte Internet mobile di TIM si può continuare a navigare anche dopo aver esaurito il traffico dati al costo di 1,90 euro ogni 200 MB con Giga di Scorta (spesa massima 9,50 euro per 1 GB) e si possono acquistare nei negozi dell’operatore un modem Wi-Fi 4G a partire da 29,99 euro o una TIM Cam a partire da 19,99 euro.

TIM comunque dispone anche di una offerta di telefonia mobile tutto incluso con minuti, SMS e Giga illimitati per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download a 29,99 euro al mese. Anche in questo caso il primo mese e attivazione sono offerti da TIM se si acquista la tariffa online. L’operatore garantisce accesso prioritario alla rete, in modo da godere di prestazioni di altissimo livello anche in condizioni di traffico congestionato o nei luoghi affollati. Nel piano abbiamo anche 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e tutta la protezione di TIM Safe Web Plus contro le principali minacce sul web. La piattaforma, ad esempio, analizza la pericolosità di un sito prima ancora che si completi il collegamento.

I clienti possono poi accedere a un servizio di assistenza dedicata e immediata tramite il numero 119 e se non soddisfatti richiedere un bonus di 2 euro sul credito residuo o in bolletta se si ha attivato TIM Unica. TIM One Number invece consente di avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch nella versione Cellular, cioè in grado di connettersi a Internet anche senza abbinarlo a un cellulare.

SIM dati con Internet illimitato con WindTre

Offerte SIM dati Gigabyte Costo mensile Super Internet casa illimitati fino a 300 Mbps in download 19,99 euro Cube Full con Easy Pay 150 GB 12,99 euro Cube Lite con Easy Pay 70 GB 9,99 euro Internet Card 250 250 GB per 3 mesi 24,99 euro per 3 mesi Internet Card 150

100 GB per 3 mesi 19,99 euro per 3 mesi

WindTre è oggi l’unico gestore di telefonia mobile a prevedere effettivamente una SIM dati con Internet illimitato grazie alla sua offerta Super Internet Casa. Con questa tariffa si può navigare fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in alcuni Comuni selezionati. Nel piano è anche incluso il modem Super Internet Wi-Fi che si può utilizzare anche fuori casa collegandolo a una presa di corrente. La tariffa ha un costo di 19,99 euro al mese per i clienti di telefonia mobile dell’operatore. L’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro con tariffa attiva per almeno 24 mesi. La SIM costa 10 euro.

Con le altre offerte Internet mobile di WindTre si possono invece avere fino a 250 GB al mese e un modem WeCube. 4G+ per collegare più dispositivi simultaneamente incluso. I prezzi vanno da 9,99 euro a 24,99 euro per 3 mesi di connessione. L’attivazione di 49,99 euro è dilazionata in 24 rate da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum con acquisto in negozio o 2,08 euro al mese con attivazione sul sito. Per la SIM servono sempre 10 euro.

Per avere Giga illimitati con WindTre possiamo anche guardare ad alcune sue offerte di telefonia mobile. Una delle tariffe più interessanti è Di Più Unlimited 5G con minuti e Giga illimitati in 5G, 200 SMS e call center senza attese a 29,99 euro al mese. Il vantaggio di questo piano è quello di disporre di una connessione alla massima velocità in 5G. L’operatore in fatti raggiunge oltre il 95% della popolazione italiana con la sua rete di ultima generazione. In alternativa abbiamo Smart Pack Protect Unlimited 5G rispetto alla tariffa precedente include la stessa quantità di traffico voce e dati ma a 24,99 euro al mese e con la possibilità di acquistare a rate uno smartphone senza anticipo. Nel pacchetto è anche inclusa l’assicurazione contro il furto di Europ Secure.

Tutte le tariffe di WindTre offrono condizioni migliori per chi attiva Easy Pay, ovvero l’addebito su conto corrente o carta di credito, rispetto a chi sceglie il pagamento su credito residuo.

