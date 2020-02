Coronavirus in Italia, le ultime news e i sintomi: come distinguerlo dall’influenza

In queste ultime ore si sono registrati i primi casi di contagio di Coronavirus in Italia. La situazione, attualmente in fase di monitoraggio da parte delle autorità, vede un totale di 6 casi di contagio già accertati e numerosi test attualmente in corso con 250 persone in isolamento. Ecco, quindi, quali sono le ultime news sul Coronavirus in Italia ed anche quali sono i sintomi e come distinguerlo dall’influenza.

In queste ultime ore sono arrivate le prime conferme in merito ai primi sei contagi da Coronavirus in Italia. Il primo contagiato dal virus è un 38 enne residente a Codogno, in provincia di Lodi, che attualmente versa in condizioni gravi. Positiva al test del Coronavirus anche la moglie, incinta all’ottavo mese ed attualmente ricoverata in isolamento al Sacco di Milano che, secondo le prime informazioni, sarebbe in una situazione meno grave. Attualmente, il totale di persone risultate positive al test in Lombardia è pari a sei, di cui cinque in condizioni ritenute gravi.

Il 15 febbraio i primi sintomi del contagio

Il 38 enne di Codogno, attualmente in terapia intensiva e in prognosi riservata, ha registrato i primi sintomi lo scorso 15 febbraio e si è presentato al pronto soccorso di Codogno, per la prima volta, lo scorso 18 febbraio venendo però rimandato a casa. Nella giornata successiva, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni, l’uomo è tornato al pronto soccorso. Attualmente, il pronto soccorso di Codogno è chiuso al pubblico ed isolato.

Da notare che, stando alle prime ricostruzioni, ad inizio febbraio, il 38 enne ha cenato con un amico di ritorno da un viaggio in Cina che, al momento, è risultato negativo al Coronavirus. Per ora non è confermato che sia stata questa cena a causare il contagio e le autorità stanno ancora cercando di ricostruire gli eventi che potrebbero aver causato la diffusione del virus.

Nei giorni precedenti la manifestazione dei primi sintomi, il 38 enne contagiato dal virus ha avuto interazioni con numerose persone avendo effettuato attività fisica (sia corsa che partite di calcetto) ed avendo preso parte a tre cene. Il numero di persone che potrebbe essere entrata in contatto con il virus potrebbe, quindi, aumentare.

Secondo le ultime notizie, al momento è ricoverato al Sacco anche il medico di base che lunedì scorso ha visitato il 38 enne di Codogno. In attesa dei test, il medico ha manifestato i sintomi di una polmonite ed è attualmente sotto osservazione. I contagi ufficiali sono 6 ma nelle prossime ore, con l’arrivo dei risultati dei test in corso il numero potrebbe aumentare.

Coronavirus in Italia: isolamento per 250 persone

L’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, ha confermato che, attualmente, ci sono circa 250 persone in isolamento a cui verrà eseguito nel minor tempo possibile tampone. Con il primo paziente sono entrati in contatto circa 150 persone, tra inferiori e addetti, che verranno ugualmente sottoposti al test. Saranno sottoposti al test anche diverse persone che hanno avuto contatti con il primo contagiato nel corso delle ultime settimane, in ambito lavorativo. Attualmente, sottolinea Gallera, la protezione civile “sta cercando di individuare un albergo, una caserma o una struttura militare per mettere tutte le persone in quarantena”

La regione Lombardia ha anche rilasciato il seguente comunicato alla popolazione “Si invitano tutti i cittadini di Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo e di Codogno, a scopo precauzionale, a rimanere in ambito domiciliare e ad evitare contatti sociali. Per coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori l’indicazione perentoria è di non recarsi in pronto soccorso ma di contattare direttamente il numero 112″

Coronavirus in Italia: quali sono i sintomi

I sintomi del Coronavirus si assomigliano ai sintomi dell’influenza e di varie sindromi para-influenzali di questa stagione inverale. Per arrivare ad una diagnosi certa in merito al contagio da Coronavirus è, quindi, necessario effettuare delle specifiche analisi di laboratorio a cui tutti i potenziali contagiati devono sottoporsi per poter verificare se i sintomi riscontrati sono effettivamente quelli del virus in arrivo dalla Cina.

Tra i sintomi principali dell Coronavirus troviamo:

febbre

affaticamento, dolori muscolari

tosse

difficoltà respiratorie

(nei casi più gravi) bronchite e polmonite

Le autorità sanitarie specificano che il contagio da Coronavirus può comportare il manifestarsi solo di alcuni di questi sintomi, soprattutto in alcune tipologie di pazienti. Chi ha avuto contatti con persone provenienti da zone di contagio può chiedere il supporto, via telefono, del proprio medico curante oppure ha la possibilità di contattare il numero messo a disposizione dal Ministero della Salute per la gestione dell’emergenza.

Contagio da Coronavirus in Italia: a chi rivolgersi per l’assistenza sanitaria

In caso di sintomi influenzali simili a quelli del Coronavirus è possibile chiamare il numero 1500. In questo modo, si potrà avere supporto immediato ottenendo tutte le informazioni utili e indicazioni specifiche in merito alle strutture a cui rivolgersi in base all’area in cui ci si trova. Se si manifestano sintomi di tipo influenzale e si ha avuto contatti con persone provenienti da zone di contagio è necessario chiamare il numero 1500 prima di recarsi al pronto soccorso e rischiare di trasmettere ulteriormente il virus. In Lombardia è attualmente possibile contattare anche il 112 in caso di sintomi.

E’ importante sottolineare che il periodo di incubazione è di 5,2 giorni mentre il periodo di quarantena necessario per capire se il virus si è effettivamente manifestato è di circa 14 giorni. Secondo i primi studi, la trasmissione del Coronavirus potrebbe avvenire anche da una persona che non ha ancora mostrato i sintomi del contagio. Per questo motivo, è prioritario procedere con l’isolamento dei pazienti e con la quarantena per tutte le persone che hanno avuto contati diretti con i malati.

Per qualsiasi informazione sul Coronavirus e la sua diffusione in Italia è possibile consultare il sito ufficiale del Ministero della Salute ed, in particolare, la sezione dedicata al virus disponibile all’indirizzo www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.