Enel Energia è uno dei principali protagonisti del mercato libero dell’energia in Italia e rappresenta un’ottima alternativa per tutti gli utenti alla ricerca di una tariffa gas conveniente per ridurre la bolletta. Ecco, quindi, qual è l’offerta gas di Enel più conveniente a febbraio 2020 e come fare per attivarla, direttamente online, in pochi minuti.

Per dare un taglio alla bolletta del gas è opportuno analizzare nei minimi dettagli le offerte a propria disposizione. Sul mercato libero, un ruolo di primo piano per i consumatori italiani che vogliono dare un taglio alla bolletta lo gioca Enel Energia, fornitore che rappresenta un riferimento per milioni di famiglie italiane. Tra le offerte gas di Enel troviamo diverse soluzioni che possono garantire la possibilità di contenere, in misura significativa, i costi.

Ecco quali sono le offerte più convenienti di Enel Energia per il mese di febbraio 2020.

E-Light Gas

Per ridurre al minimo l’importo della bolletta del gas, Enel propone la tariffa E-Light Gas, una soluzione semplice e molto conveniente che può essere attivata, direttamente online, in pochi click. La tariffa presenta un prezzo del gas naturale pari a 0,23 €/Smc. Da notare che tale prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di fornitura garantendo al cliente che sceglie questa tariffa la certezza di poter contare su di un prezzo contenuto per la fornitura di gas naturale. Il prezzo indicato è valido per tutti i nuovi clienti che scelgono Enel entro il prossimo 26 febbraio.

Enel non potrà modificare il prezzo del gas per tutto il primo anno di fornitura. Solo al termine del periodo promozionale e solo con un preavviso di almeno 90 giorni, Enel potrà proporre al suo cliente un nuovo prezzo del gas, calcolato in base alle nuove condizioni del mercato energetico italiano ed internazionale. Il cliente non sarà obbligato ad accettare la modifica ed, eventualmente, potrà recedere dal contratto e passare ad altro fornitore senza penali e costi aggiuntivi di alcun tipo.

Un “cliente tipo” (consumo annuale di gas pari a 1400 Smc per una fornitura attivata nel comune di Milano) che sceglie E-Light Gas potrà contare su di una spesa mensile per la bolletta del gas pari a circa 85 Euro. Non sono previsti costi di attivazione per i nuovi clienti che attivano l’offerta. Da notare che E-Light Gas prevede il pagamento automatico su conto corrente e l’invio della bolletta digitale all’indirizzo e-mail fornito in fase di registrazione.

E-Light Gas di Enel è attivabile esclusivamente online, seguendo una procedura di sottoscrizione disponibile cliccando sul box qui di sotto.

Attiva E-Light Gas di Enel

Da notare che chi cerca un’offerta luce semplice e chiara può optare per E-Light di Enel, una tariffa che riprende le stesse caratteristiche di E-Light Gas. Scegliendo di attivare quest’offerta si potrà sfruttare una tariffa monoraria per la fornitura di energia elettrica con prezzo di 0,06 €/kWh. Tale prezzo è fisso e bloccato per 12 mesi. Un “cliente tipo” (consumo annuo di 2900 kWh) che sceglie di attivare E-Light di Enel registrerà una spesa mensile di circa 49 Euro. L’offerta è attivabile direttamente online e prevede l’addebito su conto corrente e la ricezione della bolletta digitale.

Attiva E-Light di Enel

Gas 20 Amazon

Tra le offerte gas più convenienti del mese di febbraio 2020, nel listino di offerte Enel Energia troviamo anche la tariffa Gas 20 Amazon. Si tratta di una promozione di sicuro interesse riservata a tutti i nuovi clienti che attivano una fornitura di gas naturale con Enel entro il prossimo 29 febbraio 2020. Per chi sceglie quest’offerta, c’è la possibilità di sfruttare un prezzo bloccato del gas per 12 mesi oltre ad un bonus di benvenuto davvero molto interessante. Per tutti i nuovi clienti, infatti, Enel mette a disposizione un buono Amazon da 50 Euro.

Attivando Gas 20 Amazon si potrà sfruttare un prezzo del gas naturale pari a 0,26 €/Smc. Come detto in precedenza, tale prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di fornitura. Solo al termine del periodo promozionale, Enel potrà comunicare un nuovo prezzo al suo cliente che sarà libero di scegliere se accettare tale modifica o se passare ad altro fornitore, senza alcuna penale o costo aggiuntivo. Il “cliente tipo” (consumo annuo di 1400 Smc per una fornitura attiva a Milano) che sceglie Gas 20 Amazon registrerà una spesa media di circa 90 Euro mensili.

L’offerta Gas 20 Amazon di Enel è attivabile direttamente online, tramite una procedura di sottoscrizione accessibile cliccando sul box qui di sotto. L’offerta prevede la possibilità per il cliente di scegliere tra il pagamento automatico con conto corrente o il pagamento tramite bollettino e tra l’invio della bolletta cartacea o la bolletta digitale (in questo secondo caso non saranno previsti i costi aggiuntivi legati all’invio della bolletta cartacea a casa).

Attiva Gas 20 Amazon di Enel

Segnaliamo che Enel Energia propone anche la tariffa Luce 20 Amazon che, esattamente come avviene con l’offerta gas vista in precedenza, offre ai nuovi clienti la possibilità di sfruttare un prezzo bloccato per 12 mesi per l’energia elettrica che va a sommarsi ad un buono Amazon da 50 Euro. Attivando sia Luce 20 Amazon che Gas 20 Amazon sarà, quindi, possibile ricevere un buono Amazon di importo complessivo pari a 100 Euro.

Anche Luce 20 Amazon è attivabile sino al prossimo 29 febbraio 2020. Si tratta di una tariffa monoraria (il prezzo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo) che prevede un prezzo dell’elettricità pari a 0.06800 €/kWh. Tale prezzo, come detto, è fisso e bloccato per i primi 12 mesi e Enel non potrà modificarlo sino alla fine del periodo promozionale. Un “cliente tipo” (consumo annuo di 2900 kWh) registrerà una spesa media di 51 Euro al mese scegliendo questa tariffa.

Per attivare Luce 20 Amazon è possibile sfruttare la procedura di sottoscrizione online disponibile cliccando sul box qui di sotto:

Attiva Luce 20 Amazon di Enel

enelpremia WOW: il programma fedeltà per i clienti che scelgono Enel

Tra i vantaggi disponibili per tutti i clienti che scelgono Enel Energia troviamo la possibilità di aderire, in modo del tutto gratuito, al programma fedeltà enelpremia WOW che mette a disposizione diversi bonus per i clienti del fornitore. Gli iscritti al programma, infatti, hanno la possibilità di ottenere un regalo ogni settimana e di accedere a coupon sconto e tante altre iniziative speciali che Enel mette a disposizione dei suoi clienti. Per accedere a enelpremia WOW basta effettuare l’iscrizione dall’area clienti del sito o dall’app MyEnel. Ogni settimana sarà possibile verificare i vantaggi disponibili per gli iscritti.