Per ottenere un rendimento dai propri risparmi, affidarsi a un conto deposito è vantaggioso e sicuro poiché le banche offrono tassi di interesse più alti rispetto al passato. Qui di seguito, una fotografia delle offerte più remunerative per un investimento di medio periodo ad agosto 2023 . Soluzioni individuate grazie al comparatore di SOStariffe.it .

Offerte in evidenza Cherry Vincolato Tasso netto: 5.00% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Deposito X Risparmio Tasso netto: 5.00% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Per i risparmiatori a caccia di opportunità di investimento, c’è da sottolineare che ad agosto 2023 ci sono numerose occasioni per far fruttare la propria liquidità in eccesso. Per esempio, con un conto deposito vincolato si può arrivare ad avere un tasso lordo fino al 5% (con durata di 60 mesi), mentre con un conto deposito non vincolato un tasso lordo del 3,5%.

Occorre ricordare che è possibile sottoscrivere un conto deposito senza vincolo (detto anche deposito libero), ma in questo caso il rendimento è più basso rispetto alla soluzione non svincolabile. Ricordiamo che, comunque, il risparmiatore può svincolare il proprio denaro depositato in qualsiasi momento. Anche se quest’operazione può essere effettuata pagando una penale alla banca o rinunciando agli interessi maturati fino a quel momento.

Per scoprire le offerte più remunerative di agosto 2023, c’è il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it che mette a confronto le alternative più fruttuose del mercato bancario.

Conti deposito: le proposte più vantaggiose di Agosto 2023

CONTO DEPOSITO TASSO LORDO CON VINCOLO DI 24 MESI 1 Cherry Vincolato di Cherry Bank 4,75%

investimento di 20.000 €, guadagno netto di 1.327,82 € 2 Conto deposito a interessi anticipati di BPL Banca 4,6%

investimento di 20.000 €, guadagno netto di 1.283,36 € 3 X Risparmio di Banca AideXa 4,5%

investimento di 20.000 €, guadagno netto di 1.253,72 €

Analizziamo che cosa prevedono le tre soluzioni più vantaggiose selezionate dal comparatore per conti deposito di SOStariffe.it per un investimento dell’importo di 20.000 euro e un vincolo di 24 mesi. C’è da ricordare inoltre che il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) offre la copertura e la garanzia dei depositi bancari entro i 100.000 euro in caso di fallimento di una banca, uno strumento finanziario che rende sicuri gli investimenti nei conti deposito.

Cherry Vincolato di Cherry Bank

Per un vincolo di 24 mesi, il tasso d’interesse annuo lordo offerto è del 4,75%; con un investimento di 20.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 1.327,82 euro. “Cherry Vincolato” di Cherry Bank è un conto deposito remunerativo. Non ha costi di attivazione, ma non prevede lo svincolo anticipato. L’investimento minimo è di 3.000 euro, quello massimo di 3 milioni di euro.

Con liquidazione degli interessi ogni 3 mesi, il conto deposito Cherry Vincolato si caratterizza:

6 mesi di vincolo, tasso lordo del 4%;

12 mesi di vincolo, tasso lordo del 4,75%;

18 mesi di vincolo, tasso lordo del 4,75%;

24 mesi di vincolo, tasso lordo del 4,75% ;

; 36 mesi di vincolo, tasso lordo del 4,80%;

48 mesi di vincolo, tasso lordo del 4,80%;

60 mesi di vincolo, tasso lordo del 5%.

Sempre Cherry Bank mette a disposizione il conto deposito “Cherry Recall“, che prevede vincoli di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi. Questa soluzione offre un tasso lordo annuo al 3,50% indipendente dalla durata del deposito, ma è richiesto un preavviso di 32 giorni per riavere la somma investita.

Cherry Bank offe ai risparmiatori anche “Cherry Box”, un conto deposito con linea libera (la somma depositata è sempre a disposizione del titolare del conto) che si caratterizza per depositi senza vincolo di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi. Indipendente dalla durata del deposito, il tasso di interesse lordo offerto è dello 0,40%.

Infine, c’è da notare che questi conti deposito sono riservati ai nuovi correntisti del conto corrente online Cherry Bank.

Per conoscere l’offerta di Cherry Bank, segui il link:

SCOPRI IL CONTO VINCOLATO DI CHERRY BANK »

Conto Deposito a interessi anticipati di BPL Banca

BPL Banca propone ai clienti titolari di un conto corrente dell’istituto stesso un conto deposito vincolato a interessi anticipati che, per un vincolo della durata di 24 mesi, offre un rendimento del 4,6%: investendo una somma di 20.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 1.283,36 euro. Questo conto deposito si caratterizza per:

apertura online;

nessuna spesa di apertura e gestione;

possibilità di svincolare anticipatamente la somma depositata, ma con un preavviso di 32 giorni per non pagare penali.

In dettaglio, le soluzioni d’investimento con un conto deposito non svincolabile di BPL Banca sono le seguenti:

conto deposito Flash , vincolo di 6 mesi con tasso lordo del 3% e interesse anticipato di 15 euro;

, vincolo di 6 mesi con tasso lordo del 3% e interesse anticipato di 15 euro; conto deposito Fast , vincolo di 12 mesi con tasso lordo del 4,4% e interesse anticipato di 44 euro;

, vincolo di 12 mesi con tasso lordo del 4,4% e interesse anticipato di 44 euro; conto deposito Smart, vincolo di 24 mesi con tasso lordo del 4,6% e interesse anticipato di 92 euro ;

; conto deposito Best, vincolo di 36 mesi con tasso lordo del 4,60% e interesse anticipato di 138 euro.

Da ultimo, c’è da aggiungere che BPL Banca mette a disposizione anche il conto deposito Comfort che, con vincolo di 48 mesi, eroga un tasso di interesse del 5% e un interesse semestrale complessivo di 160 euro.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta di BPL Banca, vai al link qui sotto:

SCOPRI CONTO DEPOSITO DI BPL BANCA »

X Risparmio di Banca AideXa

Con un vincolo a 24 mesi, il tasso d’interesse è del 4,5%. Pertanto, con un investimento di 20.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 1.253,72 euro. X Risparmio è un conto deposito online vincolato a zero spese messo a disposizione da Banca AideXa.

Con liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo, X Risparmio prevede:

una somma minima di investimento di 1.000 euro;

un importo massimo di investimento di 100.000 euro.

C’è notare che, se si decidesse di recuperare la somma depositata entro 32 giorni dalla scadenza del vincolo, i soldi tornerebbero al risparmiatore insieme al tasso di rendimento maturato, che è calcolato in base al periodo di vincolo.

L’offerta di X Risparmio è così articolata:

3 mesi di vincolo, tasso lordo del 3%;

6 mesi di vincolo, tasso lordo del 3%;

12 mesi di vincolo, tasso lordo del 4,5%;

18 mesi di vincolo, tasso lordo del 4,5%;

24 mesi di vincolo, tasso lordo del 4,5% ;

; 36 mesi di vincolo, tasso lordo del 5%.

Per saperne di più sul conto deposito vincolato di Banca AideXa:

SCOPRI X RISPARMIO DI BANCA AIDEXA »