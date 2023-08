È tutto pronto per la partenza del campionato di Serie A 2023/2024 con tutte le partite che, anche quest'anno, saranno trasmesse da DAZN (con 7 match per turno in esclusiva). Per questa stagione, però, gli utenti DAZN avranno un'opportunità in più per seguire le partite: il canale Zona DAZN , infatti, è ora disponibile sia su Sky che su Tivùsat permettendo la visione delle partite via satellite, con un collegamento più stabile e ad alta risoluzione. Ecco come accedere a Zona DAZN.

Tutte le partite della stagione 2023/2024 di Serie A saranno visibili su DAZN, con 7 match per turno che saranno trasmessi in esclusiva. Per quest’anno, oltre che in streaming, le partite di DAZN saranno disponibili anche tramite il canale Zona DAZN, accessibile via satellite tramite Sky e Tivùsat.

L’accesso al canale è un’opzione in più per gli utenti DAZN che possono attivare il servizio direttamente dall’area clienti del sito DAZN. Tramite Zona DAZN è possibile guardare le partite via satellite, beneficiando di un collegamento in alta definizione e sempre molto stabile.

Vediamo come accedere e quanto costa Zona DAZN in vista della partenza del campionato.

Zona DAZN su Sky e Tivùsat: quanto costa e come accedere al canale

3 COSE DA SAPERE SU ZONA DAZN 1. Zona DAZN è disponibile su Sky (per chi ha un abbonamento Sky) e su Tivùsat 2. Il costo per accedere al canale è di 7,5 euro al mese 3. Il canale viene trasmesso in Full HD a 1080@50i

La Serie A riparte e, per questa stagione, cresce l’offerta di DAZN, grazie soprattutto all’arrivo di Zona DAZN su Tivùsat che offre ora un’opzione in più per seguire le partite (in precedenza, il canale era disponibile solo su Sky con la necessità di avere un abbonamento alla piattaforma).

Per accedere a Zona DAZN è necessario:

avere un abbonamento DAZN attivo

attivo essere clienti Sky oppure avere accesso a Tivùsat

Il canale Zona DAZN è un’opzione che può essere abbinata all’abbonamento DAZN. Per vedere le partite è possibile scegliere tra due abbonamenti, DAZN Standard e DAZN Plus, con il secondo che aggiunge la possibilità di accedere al servizio da due dispositivi in contemporanea, anche utilizzando due diverse connessioni.

Per prima cosa, quindi, è necessario attivare un abbonamento a DAZN. Per ogni abbonamento ci sono tre diverse opzioni:

mensile senza vincoli

annuale con pagamento mensile

annuale con pagamento in un’unica soluzione (permette di minimizzare il costo)

Questi sono i costi di tutti gli abbonamenti:

DAZN Standard

abbonamento mensile senza vincoli: 40,99 euro al mese

abbonamento annuale con rata mensile: 30,99 euro al mese

abbonamento annuale con rata unica: 299 euro per un anno (pari a 24,91 euro al mese)

DAZN Plus

abbonamento mensile senza vincoli: 55,99 euro al mese

abbonamento annuale con rata mensile: 45,99 euro al mese

abbonamento annuale con rata unica: 449 euro per un anno (pari a 37,41 euro al mese)

Per attivare un nuovo abbonamento a DAZN è sufficiente accedere al sito ufficiale della piattaforma di streaming, tramite il link qui di sotto, scegliere la tipologia di abbonamento e completarne l’attivazione. L’accesso ai contenuti disponibili sulla piattaforma è immediato.

Come funziona Zona DAZN

Completata l’attivazione, è possibile attivare anche Zona DAZN. L’accesso al canale è un’opzione disponibile per i clienti DAZN. Tale opzione è attivabile in qualsiasi momento, direttamente dall’area clienti del sito DAZN. Ci sono due versioni:

Zona DAZN su Sky, accessibile solo ai già clienti Sky

accessibile solo ai già clienti Sky Zona DAZN su Tivùsat

Entrambe le opzioni prevedono un costo di 7,5 euro al mese da sommare al costo dell’abbonamento a DAZN. In questo caso, c’è solo la possibilità di attivare un pagamento mensile per l’accesso al canale. La procedura di attivazione è guidata ed è necessario fornire il codice identificativo dell’abbonamento a Sky oppure della smartcard di Tivùsat per poter attivare il canale.

Da segnalare, inoltre, che Zona DAZN presenterà queste caratteristiche:

la programmazione viene stabilita da DAZN che sceglie, di volta in volta, gli eventi da trasmettere

viene stabilita da DAZN che sceglie, di volta in volta, gli eventi da trasmettere su Sky ci sono tre canali Zona DAZN e, quindi, possono essere trasmesse tre partite in contemporanea

ci sono e, quindi, possono essere trasmesse tre partite in contemporanea su Tivùsat ci sono due canali Zona DAZN e, quindi, possono essere trasmesse al massimo due partite in contemporanea (in caso di 3 partite in contemporanea di Serie A, DAZN sceglierà quali trasmettere sul canale)

Il canale viene trasmesso via satellite e, quindi, non è necessaria una connessione a Internet. La trasmissione avviene in in Full HD a 1080@50i, con un bitrate di 7 Mbps. Non c’è la possibilità di accedere a Zona DAZN con contenuti in 4K, almeno per il momento.

Scegliere Zona DAZN garantisce un importante vantaggio: il canale non viene considerato come un dispositivo con cui si accede a DAZN. Di conseguenza:

per i clienti DAZN Standard che attivano Zona DAZN è possibile seguire le partite da due dispositivi in contemporanea , uno in streaming e uno tramite il canale satellitare

è possibile seguire le partite da , uno in streaming e uno tramite il canale satellitare per i clienti DAZN Plus che attivano Zona DAZN è possibile seguire le partite da tre dispositivi in contemporanea, due in streaming e uno tramite il canale satellitare

Restano valide le condizioni d’uso del servizio: ricordiamo, infatti, che DAZN vieta la condivisione al di fuori del proprio nucleo familiare. Si tratta, in ogni caso, di un servizio in più che può rendere più conveniente la scelta di DAZN. Attivando DAZN Standard con abbonamento annuale (299 euro, poco meno di 25 euro al mese) e aggiungendo Zona DAZN (7,5 euro al mese) la spesa effettiva mensile per l’accesso alla piattaforma sarà di poco più di 32 euro al mese.