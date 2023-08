Alcune categorie di pensionati e loro familiari potranno beneficiare del bonus vacanze INPS fino al 1° novembre 2023. Per loro, grazie al bando Estate INPSieme Senior 2023 , sono disponibili contributi da un minimo di 800 euro a un massimo di 1.400 euro a copertura (totale o parziale) delle spese per un soggiorno estivo in Italia , tra mare, monti o città d'arte. Tutto quello che c'è da sapere ad agosto 2023 su SOStariffe.it.

Sono 28 milioni gli italiani che, tra giugno e settembre, si dedicheranno un periodo di relax per le vacanze estive, per una spesa complessiva di 41 miliardi di euro. Solo ad agosto saranno in ferie 16,4 milioni di italiani, con una spesa totale di 14 miliardi di euro. Sono alcuni dei numeri che emergono dall’Osservatorio del Turismo di Confcommercio in collaborazione con Swg e dalle elaborazioni dell’Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat.

Tra i vacanzieri in fuga dall’afa delle città e in cerca di relax al mare, in montagna o nelle mete culturali della nostra Penisola ci sono anche i pensionati che hanno ottenuto un posto in graduatoria nell’ambito del bando Estate INPSieme Senior 2023, che assicura un contributo totale o parziale a copertura del costo di un pacchetto turistico per un soggiorno in Italia nei mesi da giugno a ottobre e con rientro fissato per il 1° novembre 2023.

Bonus vacanze INPS: cos’è e a chi è rivolto ad agosto 2023

BONUS VACANZE INPS: COSA SAPERE 1 È erogato dall’INPS nell’ambito del bando annuale Estate INPSieme Senior 2 È rivolto a pensionati, loro coniugi e figli disabili conviventi appartenenti a: Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

Gestione Dipendenti Pubblici

Gestione Fondo Postelegrafonici 3 Copre in misura parziale o totale le spese per un soggiorno estivo in Italia tra giugno e ottobre 2023 4 Il soggiorno deve essere organizzato da tour operator o agenzie di viaggio. Soggiorni prenotati online non sono ammessi al contributo

Il bando di concorso annuale Estate INPSieme Senior ha come destinatari i pensionati, loro coniugi e figli disabili conviventi, che appartengono alle seguenti Gestioni:

Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

Gestione Dipendenti Pubblici;

Gestione Fondo Postelegrafonici (ex IPOST).

Tali beneficiari della misura potranno godere di soggiorni estivi in Italia, nei mesi compresi tra giugno e ottobre (con rientro entro il 1° novembre 2023) pagati, in misura parziale o totale (a seconda dell’ISEE del richiedente stesso) dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Affinché il contributo possa essere erogato, gli aventi diritto al soggiorno dovranno dimostrare di aver acquistato un pacchetto turistico organizzato da tour operator e agenzie di viaggio. L’INPS, infatti, chiarisce nel bando che i soggiorni organizzati direttamente con la struttura ospitante o prenotati esclusivamente online non sono validi ai fini dell’erogazione del contributo.

In particolare, il pacchetto turistico dovrà comprendere:

spese di alloggio presso strutture turistiche ricettive;

spese di vitto durante tutto il soggiorno;

eventuali spese di viaggio comprese nel pacchetto;

eventuali spese connesse a gite, escursioni, attività sportive, attività ludico-ricreative e quant’altro previsto nel pacchetto medesimo;

coperture assicurative.

Bonus vacanze INPS: quali sono gli importi ad agosto 2023

BONUS VACANZE INPS: DURATA SOGGIORNO BONUS VACANZE INPS: IMPORTI MASSIMI 8 giorni (7 notti) in Italia 800 € 15 giorni (14 notti) in Italia 1.400 €

Come di evince dalla tabella qui sopra, l’importo massimo di ciascun contributo è di:

800 euro per un soggiorno in Italia di 8 giorni (ovvero 7 notti);

per un soggiorno in Italia di (ovvero 7 notti); 1.400 euro per un soggiorno in Italia di 15 giorni (ovvero 14 notti).

Estate INPSieme Senior 2023 ha messo a bando per i pensionati appartenenti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione Dipendenti Pubblici:

1.000 contributi per soggiorni della durata di 8 giorni;

per soggiorni della durata di 8 giorni; 2.000 contributi per soggiorni della durata di 15 giorni.

I pensionati appartenenti alla Gestione Fondo Postelegrafonici (ex IPOST) hanno invece a disposizione:

250 contributi per soggiorni di 8 giorni;

per soggiorni di 8 giorni; 600 contributi per soggiorni di 15 giorni.

L’effettiva erogazione del contributo, che è liquidato dall’INPS sul conto corrente indicato alla presentazione della domanda, dipende dal reddito ISEE del richiedente. Ecco la suddivisione delle varie fasce ISEE:

fino a 8mila euro : il riconoscimento del contributo da parte dell’INPS è totale;

: il riconoscimento del contributo da parte dell’INPS è totale; tra 8.000,01 euro e 16mila euro : la copertura economica del soggiorno è garantita al 95%;

: la copertura economica del soggiorno è garantita al 95%; tra 16.000,01 euro e 24mila euro : l’INPS coprirà il 90% delle spese per la vacanza;

: l’INPS coprirà il 90% delle spese per la vacanza; tra 24.000,01 euro e 32mila euro : bonus riconosciuto per una quota pari all’85%;

: bonus riconosciuto per una quota pari all’85%; tra 32.000,01 e 40mila euro : la percentuale del contributo scende all’80%;

: la percentuale del contributo scende all’80%; tra 40.000,01 a 48mila euro : la percentuale riconosciuta è del 75% dell’importo complessivo;

: la percentuale riconosciuta è del 75% dell’importo complessivo; da 48.000,01 euro a 56mila euro : l’INPS verserà il bonus fino a un valore del 70%;

: l’INPS verserà il bonus fino a un valore del 70%; da 56.000,01 a 72mila euro : l’importo sarà erogato al 65%;

: l’importo sarà erogato al 65%; con ISEE superiore a 72mila euro (ovvero in caso di mancata presentazione di DSU prima della domanda di partecipazione), la soglia di contribuzione INPS scende al 60%.