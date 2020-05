Conti correnti online: i migliori di Maggio 2020

Anche a maggio i conti correnti delle banche italiane – sia quelle tradizionali che, soprattutto, le più innovative, che essendo prevalentemente gestite via smartphone non hanno bisogno di costose infrastrutture – propongono offerte particolarmente convenienti per chi vuole cambiare gestore del proprio patrimonio . Ecco qui di seguito le promozioni migliori del mese, per scegliere la soluzione più adatta alle esigenze di ogni tipologia di correntista.

Conto corrente Widiba

Il Conto Widiba è un conto corrente 100% paperless, e cioè che può essere aperto in 5 minuti senza dover ricorrere a procedure che richiedono tempo come l’invio del contratto firmato cartaceo. Il conto è rivolto soprattutto a chi ama sfruttare le ultime tecnologie per avere ancora di più: si può accedere con la voce o con l’impronta digitale, l’app per la gestione del conto è disponibile non solo per smartphone ma anche per Apple Watch, c’è il supporto per Apple Pay e per Google Pay e così via.

Per quanto riguarda il costo annuale, Widiba è a zero spese per i primi 12 mesi per i nuovi clienti, ma se si accredita lo stipendio o la pensione (o se le giacenza media rimane sopra i 5.000 euro) può esserlo per sempre. In alternativa, il canone ammonta a 5 euro a trimestre.

Per quanto riguarda i servizi gratuiti, Conto Widiba comprende:

canone della carta di debito gratuito

prelievi di contante da ATM superiori a 100 euro su tutte le banche d’Italia

bonifici SEPA

linea libera e linee vincolate

deposito titoli

estratto conto digitale

PEC

firma digitale

La promozione di maggio di Widiba permette – per chi apre il conto entro il 13 del mese e chiude il suo vecchio conto entro il 3 giugno – di accedere a uno speciale tasso per la linea vincolata a sei mesi: 1,80% lordo, invece dell’1,50% come di consueto. Grazie al servizio WidiExpress, trasferire il proprio conto è molto semplice: basta aprire via webcam in 5 minuti il nuovo conto Widiba e poi, dall’area privata, compilare il modulo online per decidere che cosa trasferire (saldo sul conto, bonifici, utenze e così via). Entro 12 giorni dall’invio della richiesta, il trasferimento del conto sarà completo.

Scopri conto Widiba

Conto Illimity

Anche Illimity è un conto corrente di nuova generazione, voluto dal noto banchiere italiano Corrado Passera. Il Conto Illimity zero spese assicura diversi vantaggi, tra cui la possibilità di attivare (con i primi tre mesi gratuiti) OneNET, il maggior network sanitario indipendente d’Italia, con oltre 11.000 strutture convenzionate, per gestire da casa proprio tutto, anche le visite mediche.

Illimity è disponibile in due versioni: Conto Smart (quello gratuito) e Conto Plus. Oltre a tutto ciò che offre Conto Smart, il Plus propone, gratuitamente:

carta di debito internazionale

carta di credito a canone zero

conto deposito fino al 2,00%

progetti di spesa (con rendimento dello 0,50%)

prelievi di contante gratuiti in area Euro se uguali o superiori a 100 euro

prelievi di contante gratuiti in area extra-Euro se uguali o superiori a 100 euro

bonifici istantanei gratuiti

vista aggregati di tutti i propri conti, anche di altre banche

Per chi sottoscrive Conto Plus entro il 30 giugno, e ricevono la conferma di apertura da parte della banca entro il 15 luglio, il canone è gratuito per i primi 12 mesi; poi, per non pagare il canone, è necessario rispettare due tra le seguenti condizioni:

accreditare lo stipendio, la pensione o avere un accredito ricorrente mensile di almeno 750 euro;

avere almeno due domiciliazioni attive sul conto;

avere almeno 300 euro di spese al mese, accumulabili tra carta di credito, se posseduta, e carta di debito internazionale.

Conto Smart, invece, è sempre a canone zero, ma rispetto a Conto Plus ha un costo per la carta di credito (20 euro l’anno), per i bonifici istantanei (2 euro l’uno), per i prelievi di contante in area Euro, sempre almeno di 100 euro (i primi tre sono gratis ogni mese, poi costano 1,50 euro) e per i prelievi di contante in area extra-Euro (2 euro l’uno).

Scopri conto Illimity

Conto N26

N26 risulta regolarmente tra i migliori conti correnti perché quest’azienda (tedesca) propone un conto davvero a zero spese, anche se pensato soprattutto per chi vuole gestire le proprie finanze con lo smartphone: il centro di tutto, infatti, è l’app di N26, disponibile sia per Android che per iOS.

Il conto corrente base N26 offre, a 0 euro al mese:

Carta di debito Mastercard trasparente

Pagamenti gratis in qualsiasi valuta, senza commissioni sul tasso di cambio

Prelievi gratis in euro

Commissione dell’1,7% sui prelievi in valuta estera

Supporto Clienti in 5 lingue tramite chat in app dalle 7:00 alle 23:00, chatbot disponibile 24 ore su 24

2 spazi attivi per risparmiare con Spaces, la funzionalità che consente di mettere denaro da parte per i propri progetti.

Anche N26, per chi vuole, è disponibile in una versione a pagamento, anzi due: N26 You (a 9,90 euro al mese) e N26 Metal (a 16,90 euro al mese). Nel dettaglio, N26 You offre tutto ciò che è compreso nel conto N26 base, e in più:

Carta di debito Mastercard disponibile in 5 colori esclusivi

Prelievi gratis in valuta estera

10 spazi attivi per risparmiare con Spaces

Possibilità di condividere i propri spazi con un massimo di 10 clienti N26 con Spaces

Possibilità di associare al conto una carta extra

Sconti da partner selezionati come YOOX, GetYourGuide e Hotels.com

Assicurazione emergenza medica in viaggio

Assicurazione ritardo volo e bagaglio

Assicurazione sci e sport invernali

Assicurazione auto, bici, scooter e monopattini elettrici in sharing

Infine, N26 Metal include quanto presente in N26 You, e in più:

Carta di debito Mastercard in acciaio disponibile in 3 colori

Esperienze esclusive e sconti da partner selezionati come YOOX, GetYourGuide e Hotels.com

Assicurazione noleggio auto in viaggio

Assicurazione furto e danni smartphone

Scopri conto N26

Conto Webank

Il conto Webank è un conto zero canone e zero spese, nato dall’esperienza del Banco BPM e in grado di offrire un ampio ventaglio di servizi, tra operazioni bancarie direttamente online, carte di pagamento con canone gratuito, soluzioni per la gestione dei risparmi e i più efficaci strumenti di investimento.

Il conto include:

bonifici in Italia, area SEPA e all’estero

versamento di contanti e di assegni presso tutte le filiali e le aree self-service del Gruppo Banco BPM S.p.A.

trasloco in Webank del saldo e degli strumenti finanziari dal vecchio conto

possibilità di richiedere assicurazioni per auto, moto, casa, viaggi e salute

consegna gratuita di libretto e assegni circolari

possibilità di richiedere il fido Webank con l’accredito dello stipendio

domiciliazione delle bollette con addebito diretto in conto

ricarica online di carte prepagate, cellulari e abbonamenti ATM

pagamento online con ricevuta immediata di bollettini, RAV, MAV e bollo auto

pagamento online con ricevuta di modelli F23 e F24 per tasse e imposte

possibilità di richiedere fino a 30.000 euro per ogni esigenza di spesa con il prestito Webank

Webank offre anche un deposito di risparmio, con tassi lordi più bassi rispetto ad altri conti ma con la possibilità di fare trasferimenti da e verso il conto gratuiti e immediati nonché di svincolare quando si vuole la somma investita. Il tasso valido fino al 20 maggio 2020 è dello 0,30% lordo annuo (su vincoli a 9, 12 e 18 mesi).

Webank, infine, propone anche una piattaforma di trading con commissioni degressive fino a 2,75 € su azioni e obbligazioni e fino a 1,90 € sui derivati, e un’offerta con più di 4.000 Fondi e SICAV delle migliori Case di Gestione leader globali del risparmio gestito.

Scopri conto Webank

Crédit Agricole

Il conto Crédit Agricole, l’ultimo tra i migliori 5 conti correnti di maggio 2020, propone le seguenti condizioni:

Canone gratuito

Internet banking gratuito

Bonifici SEPA online gratuiti

Bonifici SEPA allo sportello verso la stessa banca a 2 euro

Bonifici SEPA allo sportello verso un’altra banca a 2,50 euro

Bonifico istantaneo con commissione pari allo 0,05% dell’importo del bonifico (commissione minima di 0,90 euro)

Domiciliazioni bancarie gratuite

Invio estratto conto online gratuito (cartaceo a 0,85 euro)

Rilascio della carta di debito per prelievi di contante e pagamenti gratuito

Rilascio della carta di debito evoluta per prelievi di contanti e pagamenti anche online gratuito

Rilascio della carta di credito Nexi Classic a un canone annuo di 30,99 euro

Prelievi illimitati di contante su ATM Crédit Agricole gratuiti

24 prelievi di contante su ATM di altre banche gratuiti

Ulteriori prelievi di contante su altre banche a 2,10 euro l’uno

Per chi apre il conto Crédit Agricole entro il 30 giugno 2020 ci sono non una, ma ben due promozioni. La prima dà diritto a un bonus di 100 euro se nel campo dedicato al codice promozionale si inserisce “Cash” e si accreditano lo stipendio, la pensione o si effettuano almeno due bonifici da 2.500 euro e si attiva la carta di debito.

Per la seconda promozione, invece, è necessario inserire nel campo del codice promozionale si scrive “Fitbit”: in questo modo, sempre accreditano lo stipendio, la pensione o facendo almeno 2 bonifici da 2.500 euro e attivando la carta di debito, si ha diritto a ricevere un Fitbit Charge 3 Special Edition e l’app Coach Premium gratuita per 3 mesi.

Scopri conto Crédit Agricole