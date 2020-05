Le 5 migliori tariffe per ragazzi di maggio 2020

Per permettere ai propri figli di utilizzare lo smartphone in sicurezza e senza spendere cifre eccessive serve la giusta offerta di telefonia mobile . Ecco le 5 migliori tariffe per ragazzi oggi disponibili

Al giorno d’oggi nessun ragazzo o ragazza può fare a meno del proprio smartphone. Dal telefono chattano con gli amici, condividono i loro interessi sui social network, ascoltano musica e guardano video online. Tutti i principali operatori di telefonia mobile dispongono di offerte ad hoc per bambini, teenager e giovani adulti con servizi specifici adatti ad assecondare le loro necessità. Tra questi figurano, ad esempio, sistemi di protezione contro i pericoli del web, promozioni dedicate ai giochi su mobile, traffico gratis per utilizzare le principali piattaforme di streaming o minuti illimitati per chiamare specifici numeri.

Le 5 migliori tariffe per ragazzi di maggio

1. Junior con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare numeri WINDTRE

100 minuti verso tutti

60 GB per navigare in Internet

app WINDTRE Family Protect

L’offerta di WindTre ha un costo di 6,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 14 anni. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei Nova 5T – 11,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 11,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy Watch Active 2 – 8,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

2. Tim Junior

Minuti illimitati verso 2 numeri Tim

200 minuti per chiamare tutti gli altri numeri

200 SMS

10 GB per navigare in Internet in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload

Tim I Love Games

Tim Safe Web

L’offerta di Tim ha un costo di 7,99 euro al mese o 39,99 euro per 6 mesi. Non sono previsti costi di attivazione ma la tariffa è valida solo per i nuovi clienti con meno di 16 anni compiuti. E’ possibile utilizzare le app di messaggistica come Whatsapp, Facebook Messanger, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat, WeChat e Line senza consumare il traffico dati incluso nel piano.

Tim I Love Games offre accesso gratuito ad un ricco catologo di giochi mobili, anche quelli che solitamente sono disponibili solo in modalità Premium. All’interno sono disabilitati acquisti in-app e pubblicità. L’app è disponibile per iOS, Windows Phone e Android. Giocando non si consuma il traffico dati incluso nel piano telefonico.

Tim Safe Web Plus è una piattaforma che garantisce la massima protezione per tutta la famiglia dalle principali minacce del web, siti pericolosi e phishing oltre a bloccare l’attivazione di servizi a pagamento. L’app Tim Protect offre:

Blocco di app ritenute non adatte ai minori

Impostazione di orari per l’uso di app e Internet

Geolocalizzazione

Monitoraggio dei social network

3. Junior+ con Easy Pay di WindTre

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB per navigare in Internet

app WINDTRE Family Protect

L’offerta ha un costo di 8,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 14 anni. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei Nova 5T – 11,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 11,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy Watch Active 2 – 8,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

4. Shake Remix Unlimited Junior di Vodafone

Minuti illimitati per chiamare 2 numeri Vodafone

300 minuti verso tutti

50 SMS

20 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

12 mesi di Keepers (fino al 31/3/21)

Protezione bambino di Rete Sicura

La promozione di Vodafone ha un costo di 9,99 euro al mese ed è in esclusiva per chi ha tra 8 e 15 anni compiuti. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 5 euro. La tariffa permette di utilizzare app di messaggistica, mappe, social network e servizi di streaming musicale senza consumare traffico dati. Inoltre, sono bloccate le chiamate e SMS verso servizi a sovrapprezzo.

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Keepers è l’app per iPhone e Android che offre:

Blocco di app selezionate

Monitoraggio social network

Machine learning

Filtro dei siti pericolosi

Geolocalizzazione

Non removibile

Segnalazione messaggi offensivi

Info batteria

5. Tim Young Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su carta di credito, conto corrente o Tim Pay, il costo d’attivazione è di 9 euro. Scegliendo l’addebito su credito residuo la spesa per l‘attivazione sale a 12 euro e i Gigabyte scendono a 30. La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e include un abbonamento a TIMMUSIC Platinum per 6 mesi.

Altre offerte di telefonia mobile interessanti

Sul mercato sono inoltre disponibili altre tipologie di offerte che sebbene non siano dedicate specificatamente ai giovani sono comunque adatte ai loro bisogni, in quanto dispongono di un discreto quantitativo di Gigabyte per le proprie attività online e chiamate illimitate per tenersi in contatto con amici e parenti ad un prezzo decisamente ridotto:

1. Giga 50 di Iliad

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione di Iliad ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

2. Top50 di CoopVoce

Minuti illimitati per chiamare

1.000 SMS

50 GB di traffico per navigare su Internet in 4G fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload

La tariffa di CoopVoce ha un costo di 10 euro al mese ed è disponibile fino al 13/5/20. Per i già clienti CoopVoce è previsto un contributo di attivazione di 9 euro. La spesa per l’acquisto della nuova SIM è di 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

3. ho. 12,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozionedi ho. Mobile ha un costo di 12,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 3,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 13 euro. Per i già clienti l’attivazione prevede un addebito di 9,99 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

TIM

Wind

Tre

Poste Mobile

Fastweb

Iliad

Coop Voce

Coop Voce (Pre 18/11/2019)

Daily Telecom

Digi Mobil

Digitel

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Kena Mobile

Lycamobile

NT Mobile

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NV mobile

Noitel

Noitel (Pre 06/05/2019)

Optima

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

Fastweb (Pre-2016)

Poste Mobile (Pre-2014)

BT Italia

Withu

Per chi invece proviene da altri operatori il costo per l’acquisto di una nuova SIM e per l’attivazione è di 29,99 euro.

4. Kena 13,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione di Kena Mobile ha un costo di 13,99 euro al mese. Attivazione, acquisto e consegna della nuova SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile per chi attiva un nuovo numero Kena o effettua la portabilità del numero da un altro operatore.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

