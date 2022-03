Tra le misure del nuovo Decreto Energia c'è anche un importante misura di sostegno per le famiglie meno abbienti con un allargamento della platea di beneficiari dei Bonus Luce e Gas . Il Governo prevede un incremento dei limiti ISEE per i bonus sociali che permetterà ad un numero maggiore di famiglie di ottenere uno sconto in bolletta per ridurre l'importo maggiorato dovuto alla crisi energetica in corso. Vediamo i dettagli di quest'importante novità:

Bonus Luce e Gas 2022: aumenta il limite ISEE per lo sconto in bolletta

I Bonus Luce e Gas vengono erogati sotto forma di sconti in bolletta per ridurre gli importi da pagare a parte delle famiglie meno abbienti. Tra le misure previste dal Governo per contrastare l’emergenza energetica in corso c’è anche un bonus integrativo che va a sommarsi all’importo dei Bonus Luce e Gas già previsto dalla normativa. Questo bonus integrativo viene erogato dallo scorso mese di ottobre.

Per effetto del nuovo Decreto Energia, a partire dal mese di aprile e fino al prossimo mese di dicembre 2022, è prevista una revisione dei limiti ISEE dei Bonus Luce e Gas. Per effetto di tale provvedimento, quindi, un numero maggiore di famiglie potrà contare sui bonus sociali e, quindi, su di uno sconto in bolletta utile per ridurre gli importi delle fatture da pagare per luce e gas nel corso del 2022.

Si tratta, quindi, di una nuova misura transitoria (per ora, il quadro normativo dei Bonus Luce e Gas resterà inalterato e dal 2023 si tornerà al normale regime) che punta a garantire alle famiglie un sostegno aggiuntivo in questo momento d’emergenza. Per un numero maggiore di famiglie, da aprile e fino alla fine dell’anno, ci sarà uno sconto extra in bolletta che garantirà un risparmio aggiuntivo.

Bonus Luce e Gas: come cambiano le agevolazioni da aprile 2022

Stando alle prime informazioni di queste ore, i Bonus Luce e Gas registreranno un innalzamento del tetto ISEE che passerà da 8.265 euro a 12.000 euro permettendo ad un numero maggiore di famiglie di poter ricevere l’agevolazione. Secondo le prime stime, il numero di famiglie che riceveranno i bonus passerà da 4 milioni a 5.2 milioni. Da notare, inoltre, che, per ora, non ci sono informazioni in merito a provvedimenti simili per le famiglie numerose.

Al momento, la normativa vigente prevede un tetto ISEE di 20.000 euro per l’accesso ai Bonus Luce e Gas per le famiglie con almeno 4 figli a carico. Anche tale limite potrebbe essere incrementato. Resta confermata, inoltre, l’erogazione dei bonus sociali per i precettori del Reddito e della Pensione di Cittadinanza. Per tutti i beneficiari delle agevolazioni ci sarà il bonus standard a cui si affiancherà, fino alla fine del 2022, anche il bonus integrativo (l’importo effettivo verrà stabilito da ARERA e comunicato nel corso delle prossime settimane).

Ricordiamo che l’importo dei Bonus Luce e Gas non è uguale per tutti i beneficiari. Tale importo, infatti, varia sulla base di alcuni parametri. Per quanto riguarda il Bonus Luce, ad esempio, l’agevolazione è legata al numero di componenti del nucleo familiare. Per il gas, invece, entrano in gioco, oltre al numero di componenti del nucleo familiare, anche il tipo di utilizzo del gas (il bonus è più alto per chi ha un sistema di riscaldamento autonomo) e la zona climatica dove è ubicata la fornitura.

Sulla base della combinazione di questi dati viene definito l’importo del bonus che sarà poi equamente suddiviso tra le bollette emesse durante l’anno. Da notare che viene incrementato anche il Bonus Luce per disagio fisico (slegato dal reddito ISEE ed eventualmente cumulabile con il Bonus Luce per disagio economico). Questo bonus viene riconosciuto a fronte del rilascio di un certificato dall’ASL per le famiglie che devono ricorrere all’utilizzo di un’apparecchiatura elettromedicale per il sostentamento della vita.

Ricordiamo che i Bonus Luce e Gas sono riconosciuti in automatico agli aventi diritto. Non è necessario presentare una domanda. È sufficiente aver presentato la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per richiedere il certificato ISEE.

Le altre misure di sostegno per tagliare le bollette di luce e gas alle famiglie

Per contrastare l’emergenza in corso sono in arrivo diverse misure di sostegno per le famiglie. Resta confermato, infatti, il taglio degli oneri di sistema su luce e gas almeno fino alla fine del primo semestre del 2022. Ulteriori proroghe potrebbero arrivare successivamente. Da notare, inoltre, che continuerà il regime di IVA agevolata al 5% per le bollette del gas che permetterà ridurre significativamente l’aliquota ordinaria prevista (10% o 22% in base ai casi).

Come tagliare le bollette di luce e gas anche senza i bonus sociali

Per tutte le famiglie italiane (a prescindere dalla possibilità di accedere ai bonus sociali) c’è la possibilità di tagliare le bollette di luce e gas. Per raggiungere quest’obiettivo è necessario ridurre al minimo il costo dell’energia elettrica e del gas naturale. Tale obiettivo può essere raggiunto ricorrendo alle migliori offerte del Mercato Libero che, a differenza del mercato tutelato, consentono agli utenti di accedere a condizioni economiche particolarmente vantaggiose (considerando la situazione d’emergenza attuale.

