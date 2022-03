Migliori offerte ADSL Marzo 2022

Per accedere ad Internet quando la fibra ottica non è disponibile all'indirizzo di casa è possibile puntare su una delle migliori offerte ADSL di marzo 2022 . Questa tecnologia si caratterizza per una copertura capillare del territorio nazionale e consente agli utenti di accedere ad Internet senza limiti in attesa che la loro abitazione venga raggiunta dalla fibra ottica. Vediamo, quindi, quali sono le migliori offerte che sfruttano questa tecnologia e come fare a scegliere l'offerta migliore.

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA VIVIweb Flex LuceGas Monorario 844,73 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Per ridurre i costi della connessione Internet è possibile puntare su una delle migliori offerte Internet casa disponibili in questo mese di marzo. Chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH può navigare ad altissima velocità, arrivando a superare una punta di 1.000 Mega in download. In alternativa, c’è la fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download.

La fibra FTTH e la fibra mista FTTC, però, non hanno una copertura completa del territorio nazionale. Dove non arrivano queste tecnologie ci pensa l’ADSL a garantire l’accesso ad Internet senza limiti agli utenti. Questa tecnologia permette di navigare fino a 20 Mega permettendo a tutti gli utenti che risiedono in aree dove la fibra non c’è di poter navigare con una buona velocità.

Le offerte ADSL disponibili sul mercato sono diverse e garantiscono una serie di vantaggi da cogliere al volo per accedere a condizioni più vantaggiose per la connessione. Di seguito andremo a vedere quali sono le migliori tariffe disponibili sul mercato. Sottolineiamo che le offerte proposte sono attivabili anche tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC con le stesse condizioni illustrate. Basterà verificare la copertura per scoprire la tecnologia da utilizzare per la connessione.

Le migliori offerte ADSL disponibili nel mese di marzo 2022

Ecco quali sono le migliori offerte ADSL disponibili in questo momento per attivare una connessione senza limiti a prezzo ridotto per la casa. Tutte le offerte proposte sono disponibili anche tramite fibra ottica FTTH oppure fibra mista rame FTTC in caso di disponibilità di queste tecnologie all’indirizzo di attivazione dell’abbonamento.

Internet 20 di WINDTRE

WINDTRE propone per tutti i nuovi clienti l’offerta Super Fibra che diventa Internet 20 nel caso in cui la fibra ottica FTTH e la fibra mista FTTC non siano disponibili all’indirizzo di casa del cliente. Con Internet 20 è possibile sfruttare una connessione tramite rete ADSL fino a 20 Mega che permette di navigare senza limiti da rete fissa in attesa che la fibra diventi disponibile. Super Fibra e Internet 20 hanno le stesse caratteristiche (al netto della differente velocità di connessione) e lo stesso costo.

L’offerta include:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo

connessione illimitata; se la connessione avviene tramite rete ADSL, la velocità massima è di 20 Mega in download e 1 Mega in upload; con la fibra ottica FTTH, invece, la connessione può arrivare a 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload

un anno di Amazon Prime gratis per tutti i nuovi clienti; il bonus è valido anche per i già clienti Amazon Prime che potranno beneficiare di un’estensione del proprio abbonamento

Internet 20 (o Super Fibra) di WINDTRE presenta un costo periodico di 26,99 euro al mese con attivazione gratuita e modem Wi-Fi incluso nel canone (al costo di 5,99 euro al mese per 48 mesi; le rate vanno pagate solo in caso di recesso anticipato). Da notare, però, che i già clienti WINDTRE di rete mobile ottengono uno sconto immediato di 4 euro sul canone che si ridurrà a 22,99 euro al mese.

A questo sconto si aggiunge la possibilità di ottenere Giga illimitati gratis per la propria SIM WINDTRE. È anche possibile richiedere una nuova SIM con minuti e Giga illimitati al costo di 9,99 euro al mese (per ogni linea telefonica è possibile abbinare fino a 3 SIM con Giga illimitati). Per attivare l’offerta è possibile effettuare la verifica della copertura e poi seguire una procedura di attivazione online dal link qui di sotto:

Attiva l’offerta di WINDTRE da 22,90 euro al mese »

Internet Unlimited di Vodafone

Un’altra ottima offerta ADSL per la connessione di casa arriva da Vodafone che propone il piano Internet Unlimited. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un’offerta disponibile sia tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC che tramite rete ADSL. In base alla copertura, verrà attivata la tecnologia migliore a disposizione. I costi e gli altri contenuti dell’abbonamento, invece, non cambieranno in alcun modo.

Internet Unlimited può contare su:

una linea telefonica con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

una connessione illimitata tramite rete ADSL fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload; in caso di disponibilità della fibra ottica FTTH, invece, la connessione presenterà una velocità massima di 2.500 Mega in download e 500 Mega in upload

Internet Unlimited presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Ci sono varie opzioni per personalizzare l’offerta come la possibilità di aggiungere una SIM dati con 150 GB al mese al costo di 4 euro in più oppure i pacchetti Vodafone TV da 12 euro al mese, L’offerta può essere attivata direttamente online, seguendo una semplice procedura di sottoscrizione accessibile dal link qui di sotto:

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Annunci Google

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te.

Fastweb Casa Light

Da segnalare anche un’altra offerta ADSL di sicuro interesse. Si tratta di Fastweb Casa Light. La proposta di Fastweb è disponibile con connessione ad Internet tramite fibra ottica FTTH, fibra mista FTTC oppure, in caso di indisponibilità di queste tecnologie, con rete ADSL. Ecco i contenuti dell’offerta:

linea telefonica con chiamate a consumo

connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2.500 Mega oppure FTTC fino a 200 Mega o ancora tramite rete ADSL fino a 20 Mega; la tecnologia utilizzata per la connessione di casa è la migliore disponibile; i costi e le altre condizioni dell’offerta non cambiano

Fastweb Casa Light presenta un costo periodico di 25,95 euro al mese a tempo indeterminato. L’offerta presenta attivazione e modem Wi-Fi gratis. Da notare che l’offerta può essere arricchita con l’aggiunta di una SIM Fastweb (anche con portabilità del numero di telefono da altro operatore). È possibile scegliere tra una di queste offerte:

Fastweb Mobile Light: minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB al costo di 5,95 euro al mese

minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB al costo di 5,95 euro al mese Fastweb Mobile: minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G al costo di 7,95 euro al mese

minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G al costo di 7,95 euro al mese Fastweb Mobile Maxi: minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 4G e 5G al costo di 11,95 euro al mese

Per attivare l’offerta proposta di Fastweb (e personalizzarla aggiungendo la SIM Fastweb) è possibile seguire la procedura online di seguito:

Attiva Fastweb Casa Light »

Da notare che Fastweb mette a disposizione anche Fastweb Casa che aggiunge le chiamate illimitate dal telefono fisso. Questa soluzione è disponibile al costo di 28,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Anche in questo caso è possibile abbinare la SIM Fastweb scegliendo tra una delle offerte precedenti.

Attiva Fastweb Casa »

Ultrainternet Fibra di Tiscali

Da sengalare anche la possibilità di attivare Ultrainternet di Tiscali. L’offerta proposta dall’operatore consente l’accesso ad Internet tramite rete in fibra ottica ma, in caso di indisponibilità di questa tecnologia e della fibra mista rame FTTC, permette l’accesso ad Internet tramite rete ADSL fino a 20 Mega. Ecco cosa comprende l’abbonamento:

la linea telefonica con chiamate a consumo e con la possibilità di ottenere le chiamate illimitate al costo di 2 euro in più al mese

connessione illimitata; se la fibra ottica FTTH e la fibra mista FTTC non sono disponibili, la connessione avviene tramite ADSL

L’offerta proposta da Tiscali presenta un costo periodico di 25,95 euro al mese con attivazione inclusa nel canone e modem Wi-Fi proposto gratuitamente. Per attivare l’offerta di Tiscali è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Attiva Ultrainternet di Tiscali »

Le offerte alternative all’ADSL: è possibile puntare sulle connessioni FWA

La rete ADSL garantisce l’accesso ad Internet senza limiti ma con una velocità non certo elevatissima (si arriva fino a 20 Mega). Nelle aree in cui non ci sono la fibra ottica FTTH e la fibra mista FTTC, però, l’ADSL non è l’unica soluzione. In molte aree non coperte dalle tecnologie FTTH e FTTC, infatti, la connessione potrà avvenire ricorrendo alla tecnologia wireless FWA che rientra nella categoria “fibra mista rame”.

La rete FWA prevede un collegamento wireless tra l’abitazione dell’utente e il ripetitore dell’operatore. Con l’ADSL, invece, questo collegamento avviene via cavo di rame. La possibilità di non ricorrere al collegamento fisico ma ad un collegamento wireless consente alla rete FWA di coprire un territorio particolarmente ampio, garantendo una copertura simile a quella dell’ADSL nelle aree non coperte dalla fibra.

Le offerte FWA, inoltre, presentano una velocità maggiore rispetto alle offerte ADSL garantendo connessioni fino a 100 Mega in download. La connessione, inoltre, avviene tramite un apparato costituito da un modem e da un’antenna forniti direttamente dal proprio operatore e, solitamente, installati da un tecnico abilitato e inviato dallo stesso provider. Per scoprire le migliori offerte di questa categoria è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte WiFi FWA.

« notizia precedente Rincari luce e gas: tutti i decreti attivi a marzo 2022 per fronteggiare la crisi