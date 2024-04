Il bonus carburante 2024 è un contributo una tantum di 200 euro rivolto ai lavoratori privati. Ecco come funziona questa agevolazione ad aprile 2024, come ottenerla e come risparmiare sull’ assicurazione auto , confrontando i migliori preventivi RCA tra le compagnie partner del comparatore di SOStariffe.it .

Bonus carburante 2024: come funziona e come richiederlo ad aprile 2024

Bonus carburante 2024 quanto mai utile in tempi di rincari di benzina e diesel, con la “verde” che ha superato il tetto dei 2,5 euro al litro. L’agevolazione prevede un contributo in busta paga di 200 euro una tantum per fare rifornimento ai distributori di carburante. Questo incentivo è concesso dai datori di lavoro ai dipendenti come fringe benefit.

Prima, però, di sapere come funzioni esattamente il bonus carburante 2024 per i lavoratori, ricordiamo che il comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto (accessibile cliccando sul pulsante verde qui sotto) è un valido alleato nella ricerca del preventivo RC auto con il miglior rapporto qualità/prezzo tra le compagnie assicurative partner ad aprile 2024.

Scopri le migliori polizze auto di aprile 2024»

Bonus carburante 2024: ecco come funziona e a chi spetta ad aprile

BONUS CARBURANTE 2024: LE DOMANDE BONUS CARBURANTE 2024: LE RISPOSTE Che cos’è il bonus carburante 2024? È un voucher concesso a un lavoratore privato per coprire i costi sostenuti per il rifornimento di carburante A quanto ammonta il contributo per quest’anno? Il contributo per il 2024 è di 200 € una tantum A chi spetta questa agevolazione? Possono ottenere questo contributo i lavoratori di aziende private, studi professionali ed enti di Terzo settore. Sono esclusi i dipendenti pubblici Dove bisogna fare domanda per avere questa misura? Il lavoratore non deve presentare alcuna domanda. Il bonus carburante è inserito direttamente in busta paga Chi eroga questo incentivo? È il datore di lavoro di un’azienda privata che, volontariamente, decide se erogare o meno il bonus carburante a un dipendente. Il datore di lavoro non è obbligato a concederlo

Il bonus carburante era stato introdotto per la prima volta dal governo Draghi. E il governo Meloni lo ha prorogato fino al 31 dicembre 2024. Ma che cos’è questa misura straordinaria? È un voucher di 200 euro erogato dai datori di lavoro ai propri dipendenti per aiutarli a pagare i rifornimenti benzina, diesel, Gpl e metano e le ricariche dei veicoli elettrici. Questo bonus carburante è inserito direttamente nella busta paga del lavoratore che ha reddito annuo lordo inferiore a 35mila euro. Siccome è un fringe benefit, non aumenta il reddito annuo di chi lo percepisce: il bonus carburante è esente da tassazione, in quanto è al di sotto tetto fissato dalla legge di 258,23 euro.

Questo contributo può essere concesso, ma non c’è l’obbligo, da:

aziende private;

studi professionali;

enti di Terzo settore.

C’è da sottolineare un’altra caratteristica di questa agevolazione: il datore di lavoro ha la facoltà di concederla a tutti, o solo ad alcuni dipendenti, oppure a nessuno di essi.

Non possono erogarlo gli enti pubblici e i titolari di partita IVA. Se sei un lavoratore non devi fare nessuna domanda per avere questo incentivo. L’agevolazione è concessa direttamente dal tuo datore di lavoro, il quale poi, a sua volta, può scaricarne il costo, deducendolo al 100% dal suo reddito.

Assicurazione auto: come risparmiare sulla polizza ad aprile 2024

Oltre a beneficiare o meno del bonus carburante 2024, se sei un automobilista che punta a ridurre al minimo il costo dell’assicurazione auto, un radar della convenienza è rappresentato dal comparatore di SOStariffe.it. Per te che sei un utente, se vuoi risparmiare, è fondamentale verificare tutte le soluzioni disponibili, mettendo a confronto i preventivi, in maniera tale da trovare la proposta migliore da attivare tra i partner di SOStariffe.it.

Questo strumento online permette non solo di consultare gratuitamente preventivi RCA “personalizzati” (sulla base dei dati anagrafici, assicurativi e del veicolo inseriti dall’utente), ma anche di confrontare stime di spesa comprensive di:

copertura RC auto obbligatoria per poter circolare;

per poter circolare; garanzie accessorie che sono facoltative e, per esempio, sono: incendio e furto, atti vandalici, kasko, assistenza stradale, tutela legale, agenti atmosferici.

Sia nella scelta che nell’attivazione dell’assicurazione più economica, è possibile richiedere l’assistenza telefonica gratuita e senza impegno all’acquisto, chiamando al numero verde 800 999 565.