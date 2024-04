Iliad ha annunciato un importante aggiornamento della sua offerta fibra. Da questa settimana, infatti, l'operatore mette a disposizione dei suoi utenti la sua prima offerta fibra con router dotato di tecnologia Wi-Fi 7 , tecnologia in grado di migliorare la velocità della connessione senza fili in casa. La nuova offerta, naturalmente, riprende tutte le caratteristiche delle altre offerte Iliad, con un prezzo per sempre e senza costi nascosti. Vediamo i dettagli completi.

Iliad lancia una nuova offerta fibra: tecnologia Wi-Fi 7 per tutti, il prezzo non cambia

Iliad aggiorna la sua gamma di offerte Internet casa. L’operatore, infatti, ha annunciato la disponibilità di una nuova offerta fibra ottica che riprende le caratteristiche della versione precedente, andando ad aggiungere la nuova Iliadbox Wi-Fi 7, il router per la gestione della connessione in casa che ora integra la nuova tecnologia Wi-Fi 7, andando a migliorare, in misura significativa, la velocità e la copertura della rete wireless in casa.

Tutte confermate le altre caratteristiche dell’offerta: la connessione Internet casa con Iliad costa sempre 19,99 euro al mese, con prezzo bloccato per sempre, per i clienti di rete mobile con offerta da 9,99 euro al mese, oppure 24,99 euro al mese. L’attivazione può avvenire direttamente online. Questa promozione è valida fino al prossimo 31 luglio 2024. Per passare subito alla fibra, quindi, basta seguire il link qui di sotto.

Cosa include la nuova offerta fibra di Iliad con Wi-Fi 7

La promozione di Iliad mette a disposizione dei nuovi clienti:

una linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e verso numerose destinazioni internazionali

verso fissi e mobili nazionali e verso numerose destinazioni internazionali una connessione senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 5 Gigabit in download

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di il router Iliadbox Wi-Fi 7 con supporto alle reti Wi-Fi 7 fornito in comodato d’uso gratuito

con supporto alle reti Wi-Fi 7 fornito in comodato d’uso gratuito la possibilità di aggiungere il dispositivo Iliad Wifi Extender con Wi-Fi 7 al costo di 1,99 euro al mese per incrementare la copertura della rete Wi-Fi

L’offerta Iliad ha un costo di 24,99 euro al mese, con prezzo per sempre e contributo di attivazione di 39,99 euro una tantum. Per i già clienti Iliad di rete mobile con tariffa da almeno 9,99 euro al mese, invece, l’offerta prevede un costo di 19,99 euro al mese.

Lo sconto sul canone della fibra ottica può essere richiesto direttamente dall’Area Personale, anche in un secondo momento rispetto all’attivazione dell’abbonamento di rete fissa (è possibile attivare oggi la fibra Iliad e richiedere lo sconto successivamente, dopo aver attivato anche un’offerta mobile).

Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto.

