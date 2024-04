Per far funzionare un allarme smart serve una SIM per antifurto . Scopri le migliori offerte di aprile per mantenere sicura e protetta la tua casa

Oggi tutto è diventato smart, compresi gli allarmi domestici. Il vantaggio di questa tecnologia, oltre a garantire una più efficiente protezione della casa, è quella di poter controllare le stanze e gli ingressi anche quando si è fuori dall’abitazione direttamente sullo smartphone. Se poi c’è davvero un’infrazione si viene avvertiti immediatamente tramite notifica o la chiamata di un operatore. Allo stesso modo le forze dell’ordine vengono contattate in tempi rapidissimi. Un allarme smart deve però essere sempre connesso a Internet e per questo serve una SIM per antifurto.

SIM per antifurto, le migliori offerte di aprile 2024

Offerte per antifurto Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile 1 Smart Security di WindTre 50 minuti e 250 SMS + 500 MB in 4G 24,99 €/anno (circa 2,08 €/mese) 2 ConME Casa di CoopVoce 50 minuti e 200 SMS + 200 MB in 4G 2,5 €/mese 3 Internet ho. Things di ho. Mobile 50 minuti e 500 SMS + 500 MB in 4G 2,99 €/mese 4 TIM Home Connect 50 minuti e 100 SMS + 200 MB in 4G 3 €/mese o 36 €/24 mesi 5 Spusu 1 100 minuti e 100 SMS + 1 GB in 4G+ 3,98 €/mese 6 Vodafone Easy Control 50 minuti e 100 SMS + 200 MB in 4G 4,99 €/mese 7 Voce di Iliad minuti e SMS illimitati + 40 MB in 4G/4G 4,99 €/mese per sempre

In generale le SIM per antifurto includono una piccola quantità di minuti e SMS, solitamente utilizzate per le notifiche e le comunicazioni con gli operatori di sicurezza, e traffico dati sufficiente per mantenere l’allarme costantemente connesso a Internet. Sebbene non sia necessariamente una priorità per gli operatori di telefonia mobile, oggi è possibile trovare diverse offerte interessanti per acquistare una SIM per antifurto. Per confrontarle tra loro e trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Trovata la promozione più conveniente, potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Di seguito sono descritte nel dettaglio alcune delle migliori offerte dei principali operatori, perfette come SIM per antifurto, che includono almeno 50 minuti e 200 MB al mese:

1. Smart Security di WindTre

50 minuti e 250 SMS

500 MB in 4G

Blocco dei servizi a sovrapprezzo

Notifica SMS di servizio anche verso il numero di un altro operatore

L’offerta di WindTre costa 24,90 euro l’anno. Il contributo per l’attivazione è di 4,99 euro mentre la SIM costa 10 euro. La spedizione è gratuita.

2. ConME Casa di CoopVoce

50 minuti e 200 SMS

200 MB in 4G fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload

L’offerta di CoopVoce costa 2,5 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso.

3. Internet ho. Things di ho. Mobile

50 minuti e 500 SMS

500 MB in 4G fino a 30 Mbps

L’offerta di ho. Mobile costa 2,99 euro al mese a cui dovete aggiungere 3 euro per una ricarica da cui verrà scalato il primo rinnovo. Il contributo per l’attivazione è di 9 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Il vantaggio di questa offerta sta nell’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati, in quanto vi permette di provare il piano per trenta giorni e decidere se poi continuare con ho. oppure richiedere direttamente online con due clic il recesso dall’offerta senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Se poi avere esaurito minuti, SMS o Gigabyte inclusi nel piano, il servizio Riparti consente di aprire un nuovo ciclo mensile dell’offerta in qualsiasi momento e allo stesso prezzo. L’apposito tasto compare nell’app ho. o nell’Area Personale nel momento in cui sta per finire il traffico voce o dati incluso. Altrimenti, le chiamate sono tariffate a 19 cent al minuto, gli SMS a 20 cent e la navigazione viene bloccata. Riparti può anche modificare la data di scadenza del piano.

4. TIM Home Connect

50 minuti e 100 SMS

200 MB in 4G

L’offerta di TIM costa 3 euro al mese o 36 euro per 24 mesi, poi si rinnova a 3 euro al mese. Il contributo per l’attivazione dell’offerta mensile è di 5 euro mentre diventa gratuito per la versione con vincolo di 24 mesi.

5. Spusu 1

100 minuti e 100 SMS

1 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 2 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

L’offerta di Spusu costa 3,98 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Potete anche richiedere un’eSIM online senza costi aggiuntivi o cambiare offerta in qualsiasi momento.

6. Vodafone Easy Control

50 minuti e 100 SMS

200 MB in 4G

L’offerta di Vodafone costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 5 euro. La SIM è gratuita acquistandola online.

7. Voce di Iliad

minuti e SMS illimitati

40 MB in 4G/4G+

L’offerta di Iliad costa 4,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Potete altrimenti richiedere online un’eSIM al costo di 9,99 euro.

