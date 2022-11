Individuare le assicurazioni moto online più economiche di novembre 2022 richiede un'analisi completa delle opzioni disponibili, tenendo in considerazione non solo l'importo del premio assicurativo ma anche le caratteristiche della singola polizza. Ricorrendo alla comparazione dei preventivi tramite SOStariffe.it è possibile selezionare facilmente alcune delle migliori opzioni disponibili sul mercato in questo momento e ridurre il costo dell'assicurazione. Ecco quali sono le caratteristiche e come fare per trovare le assicurazioni moto online più economiche di novembre 2022.

Tagliare il costo dell’assicurazione auto è possibile. A disposizione dei motociclisti, infatti, ci sono tantissime opzioni tra cui scegliere la polizza da attivare. Affidandosi ad un’assicurazione moto da attivare online è possibile ottenere un risparmio netto sulla spesa, considerando sia la copertura obbligatoria RC che le varie garanzie accessorie da aggiungere in via facoltativa. Con il confronto online dei preventivi su SOStariffe.it è possibile accedere ad una lunga serie di opzioni molto vantaggiose per risparmiare sull’assicurazione moto. Ecco i dettagli:

Come si trovano le migliori polizze moto

Per trovare le migliori polizze moto di novembre 2022 è necessario verificare tutte le opzioni a propria disposizione, valutando vantaggi e svantaggi e rapporto le caratteristiche della singola polizza moto al premio da pagare richiesto dalla compagnia. Si tratta di un’operazione lunga e laboriosa che richiede diverso tempo per essere portata a termine in modo completo ed efficace.

Per questo motivo, per trovare le migliori assicurazioni moto online del momento è possibile affidarsi alla comparazione dei preventivi. Collegandosi al comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni moto, infatti, è possibile calcolare una lunga serie di preventivi, proposti dalle migliori compagnie presenti sul mercato assicurativo italiano. Tali preventivi vengono calcolati in base ai dati dell’utente (considerando quindi i dati anagrafici e assicurativi dell’intestatario e i dati del veicolo).

In pochi secondi, dopo aver inserito tutti i dati richiesti, il sistema effettuerà le necessarie simulazioni andando poi a fornire all’utente una panoramica delle migliori assicurazioni online disponibili su SOStariffe.it alla data della ricerca. I preventivi saranno ordinati in base alla convenienza in modo da scegliere il più vantaggioso, tenendo conto sia del costo che delle caratteristiche della polizza.

Da notare, inoltre, che l’utente potrà modificare in tempo reale i preventivi calcolati su SOStariffe.it andando ad aggiungere e rimuovere le garanzie accessorie, non obbligatorie e che possono essere affiancate alla copertura RC per completare il pacchetto di tutele assicurative messo a disposizione dalla polizza. L’aggiunta di una garanzia accessoria comporterà un aggiornamento immediato del premio e, quindi, un confronto sempre più dettagliato.

Per avviare subito il confronto dei preventivi ed individuare, facilmente, le migliori assicurazioni moto disponibili su SOStariffe.it nella giornata di oggi ed in base ai propri dati anagrafici, assicurativi e del veicolo è possibile accedere al tool di confronto disponibile qui di sotto e seguire la procedura. Bastano pochi minuti per completare la procedura.

Confronta i preventivi e risparmia sull’assicurazione moto »

Una volta individuata la polizza moto preferita, inoltre, sarà possibile procedere con l‘attivazione online, raggiungendo il sito della compagnia che la propone e completare la procedura di sottoscrizione. In qualsiasi momento, inoltre, è possibile richiedere assistenza gratuita, sia nella scelta che nell’attivazione di una polizza, semplicemente chiamando al Numero Verde 800 999 565.

Ricordiamo che il confronto dei preventivi è completamente gratuito e imparziale. I preventivi calcolati su SOStariffe.it possono essere salvati, in modo da analizzare con calma le caratteristiche della polizza scelta prima di procedere all’attivazione online. In questo modo è, quindi, possibile sfruttare al meglio il tool di confronto e scegliere con precisione l’assicurazione moto più vantaggiosa per le proprie necessità.

Assicurazione moto online: quali sono le più convenienti

Con la comparazione dei preventivi è, quindi, possibile accedere ad assicurazioni moto molto convenienti. È importante evidenziare, in ogni caso, che non esiste un’assicurazione moto più conveniente in assoluto e che è sempre necessario calcolare, di volta in volta, i preventivi in modo da poter individuare la polizza giusta in rapporto alle proprie esigenze. Affidandosi alla comparazione tramite SOStariffe.it, quindi, ci sarà la possibilità di effettuare un confronto tra decine di preventivi in modo da individuare l’opzione più vantaggiosa, al momento della ricerca, tra le varie proposte dal comparatore.

In generale, però, l’importo di una polizza moto richiesto dalla compagnia assicurativa varia in base a diversi fattori. Tra gli elementi che, in un modo o in un altro, contribuiscono a far lievitare o ridurre l’importo del premio da pagare per l’attivazione di un’assicurazione moto troviamo:

la provincia di residenza del proprietario del veicolo che incide in modo significativo sul costo finale dell’assicurazione, soprattutto per i motociclisti che vivono in quelle aree in cui i costi assicurativi sono nettamente superiori alla media nazionale

del veicolo che incide in modo significativo sul costo finale dell’assicurazione, soprattutto per i motociclisti che vivono in quelle aree in cui i costi assicurativi sono nettamente superiori alla media nazionale la classe di merito , in base al meccanismo bonus malus, che va ad influenzare il premio finale a parità di tutti gli altri fattori

, in base al meccanismo bonus malus, che va ad influenzare il premio finale a parità di tutti gli altri fattori l’ età e la storia assicurativa del proprietario del veicolo

del veicolo il modello di moto da assicurare e il suo valore commerciale; in linea di massima, una moto molto costosa comporterà una spesa maggiore per l’assicurazione rispetto ad un veicolo più economico

La combinazione di tutti questi fattori va a determinare il premio assicurativo richiesto da una compagnia. Da notare, inoltre, che anche le scelte della singola compagnia (e il modo in cui queste valutano i fattori elencati in precedenza) incidono sulla definizione del premio da pagare per la polizza RC moto.

Le 3 migliori polizze moto 2022

LA MIGLIORE POLIZZA DISPONIBILE SU SOSTARIFFE.IT COSTO 1° posizione Αllianz Direct 626 euro

641 euro con opzione di sospensione 2° posizione Verti 665 euro con opzione di sospensione 3° posizione ConTe.it Assicurazioni 982 euro con opzione di sospensione e Assistenza Stradale inclusa

Per offrire indicazioni precise per la scelta di una polizza moto vantaggiosa e conveniente è possibile effettuare una simulazione tramite il comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni moto. Andando a definire il profilo di un “motociclista tipo“, infatti, sarà possibile calcolare una lunga serie di preventivi, in base ai dati di tale profilo, per individuare le assicurazioni moto più convenienti disponibili oggi su SOStariffe.it.

Il profilo di motociclista tipo scelto nel nostro esempio è così definito:

uomo nato nel 1985 in 1° classe di merito senza sinistri negli ultimi 5 anni

residente a Milano

moto da assicurare: Yamaha T-Max

Inserendo questi dati nel comparatore di SOStariffe.it, in pochi secondi sarà possibile avere accesso alle varie opzioni disponibili, individuando la migliore assicurazione moto tra le tante disponibili sul sistema di confronto online. I dati riportati sono stati calcolati tenendo in considerazione le quotazioni e le opzioni disponibili nella giornata del 21 novembre 2022.

1) Allianz Direct

Tra le assicurazioni moto più convenienti per coloro che scelgono di attivare online troviamo la polizza di Allianz Direct. Questa compagnia propone la polizza dal prezzo più competitivo, a partire da 626 euro. Questo primo posto è il frutto della comparazione su SOStariffe.it.

Il premio annuale di 626 euro della RC moto Allianz Direct sale a 641 euro se si sceglie la versione che include l’opzione di sospensione che consente di “mettere in pausa” per un certo periodo di tempo la validità della polizza moto (ad esempio durante un mese in cui si prevede di non utilizzare il veicolo).

La polizza moto proposta da Allianz Direct include la clausola della Guida Esperta. Il veicolo assicurato, quindi, non potrà essere guidato da qualsiasi conducente ma solo i conducenti con almeno 30 anni di età potranno mettersi alla guida del mezzo assicurativo. È possibile passare alla Guida Libera, eliminando questo vincolo contrattuale, a fronte di un costo aggiuntivo rispetto a quanto indicato in precedenza.

La polizza di Allianz Direct, inoltre, aggiunge alcune garanzie estese come la copertura della responsabilità civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione e la responsabilità civile per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico. Sono coperti, con un limite di 100.000 euro, anche i danni causati a terzi dall’incendio del veicolo non conseguente la circolazione.

Allianz Direct, inoltre, prevede alcune limitazioni alla rivalsa. Ad esempio, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da una persona in stato di ebbrezza la compagnia limiterà la rivalsa a 2.000 euro, ma solo per il primo sinistro. C’è poi una rinuncia alla rivalsa in caso di guida con patente scaduta, a condizione che questa venga rinnovata entro 6 mesi dalla data di sinistro, e una limitazione a 5.000 euro della rivalsa in caso di sinistro causato da un conducente con età non autorizzata.

La polizza di Allianz Direct prevede un massimale di 6,5 milioni di euro per danni causati a persone e alle cose. Nell’ipotesi di voler aggiungere anche le garanzie accessorie Infortuni al Conducente, Assistenza Stradale e Tutela Legale, invece, il premio assicurativo salirà fino a 671 euro oppure fino a 686 euro per la versione che permette la sospensione.

2) Verti

Una seconda polizza moto da tenere d’occhio, in base ai risultati della comparazione su SOStariffe.it, viene proposta da Verti. La polizza in questione presenta un costo di 665 euro con possibilità di sospensione della validità per un certo periodo di tempo, come definito dalle condizioni contrattuali della proposta della compagnia. Da notare, inoltre, che la polizza moto di Verti presenta la formula della Guida Esperta. Tale formula limita la possibilità di utilizzo del veicolo ai conducenti con età maggiore di 23 anni. È possibile richiedere il passaggio alla Guida Libera a fronte di un costo extra.

Da segnalare anche una rinuncia alla rivalsa nel caso in cui, al momento del sinistro, il conducente guida con patente scaduta, purché venga rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro. La compagnia, inoltre, applicherà una limitazione a 2.500 euro della rivalsa nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza ma solo per il primo sinistro registrato durante il periodo di validità della copertura. Tra le estensioni della Responsabilità Civile troviamo i danni causati a terzi dalla circolazione in aree private e i danni che i trasportati possono involontariamente aver causato a terzi.

La polizza di Verti presenta un massimale di 7 milioni di euro per i danni alle persone e 2,5 milioni di euro per i danni alle cose. Aggiungendo le garanzie accessorie Infortuni al Conducente, Assistenza Stradale e Tutela Legale, invece, il costo salirà fino a 721 euro.

3) ConTe.it Assicurazioni

La terza polizza selezionata grazie alla comparazione di SOStariffe.it, in base ai dati che caratterizzano il profilo di motociclista tipo descritto in precedenza, viene proposta da ConTe.it Assicurazioni. La compagnia prevede un premio per la sua polizza di 982 euro. Da notare che questa volta la copertura RC non è l’unica inclusa in quanto nel prezzo è già inclusa la garanzia accessoria di Assistenza Stradale. La proposta di ConTe.it Assicurazioni include la Guida Esperta e prevede la possibilità di sospensione gratuita della validità della polizza.

Da segnalare anche la rinuncia alla rivalsa nel caso in cui il conducente guidi con patente scaduta purché venga rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro. C’è l’estensione della Responsabilità Civile per danni causati a terzi dalla circolazione in aree private. Sono coperti anche i danni causati a terzi da trasportati, durante la circolazione, e da figli minori alla guida del veicolo all’insaputa dell’assicurato (fino a 500 euro). Vengono coperti anche i danni causati a terzi da incendio, scoppio o esplosione del veicolo fino a 250 mila euro.

La polizza di ConTe.it Assicurazioni prevede un massimale di 10 milioni di euro per danni alle persone e 1,3 milioni di euro per danni alle cose. Con l’aggiunta della Tutela Legale e della garanzia di Infortuni al conducente il costo sale a 1.027 euro.

Come scegliere l’assicurazione moto online più economica

La scelta dell’assicurazione moto online più economica va fatta, come evidenziato nell’analisi precedente, tenendo conto delle varie opzioni a propria disposizione. Confrontando i preventivi (calcolati sulla base dei propri dati) sarà possibile, quindi, individuare ed attivare le polizze moto più vantaggiose in modo davvero semplice, andando a minimizzare i costi per la copertura RC, obbligatoria per poter circolare, e per le varie garanzie accessorie che si desidera aggiungere alla propria assicurazione.

Il confronto online dei preventivi tramite il comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni moto è, quindi, uno strumento utilissimo per risparmiare sulla polizza moto. Confrontando le varie proposte disponibili sul comparatore, infatti, sarà possibile individuare soluzioni vantaggiose per tagliare i costi della polizza moto, andando a considerare sia la RC che le eventuali garanzie accessorie.

Non sempre il risparmio è l’opzione migliore

C’è un altro elemento da considerare per la scelta della polizza moto online più conveniente. La spesa da sostenere per l’attivazione di una polizza non è l’unico elemento da considerare nella scelta della soluzione migliore da attivare. Ci sono, infatti, diversi elementi da considerare per poter scegliere con precisione la polizza moto da attivare. Il risparmio massimo non è sempre l’opzione migliore.

Bisogna, infatti, tenere conto dei massimali, che se troppo bassi possono rappresentare un problema in caso di sinistro con colpa, ma anche della formula di guida, con la Guida Esperta che potrebbe essere troppo limitante per una famiglia in cui il veicolo da assicurare viene guidato anche da motociclisti giovanissimi. Da non sottovalutare, inoltre, l’importanza delle garanzie accessorie che possono arricchire notevolmente le tutele incluse, spesso a fronte di una spesa di pochi euro in più.