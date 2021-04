Vodafone fibra: le offerte di Aprile 2021

Ad Aprile ecco quali sono le offerte Vodafone fibra Casa che ti propongono le migliori condizioni. Tutti i dettagli su come trovare le promozioni più convenienti per chi passa con il gestore britannico e e alcuni consigli utili per non incorrere in costi nascosti

Ormai gli utenti sanno che restare con lo stesso operatore per molti anni è poco conveniente, i gestori di rete fissa tendono a proporre condizioni migliori ai clienti che provengono da altri provider. Anche per le offerte Vodafone in fibra questa regola è valida.

Scegliere di modificare spesso il proprio contratto di fornitura internet ti porterà un vantaggio economico, ma ti permetterà – soprattutto – di aggiornare le tue tecnologie. Chi ha un ADSL, anche la più performante, naviga a 20/30 Megabit/s, con le promozioni in fibra puoi invece raggiungere fino a 1 Gigabit/s in download.

Vodafone ti offre un simulatore per aiutarti a capire quali sono le prestazioni delle diverse reti. Puoi effettuare dei test di velocità, per esempio puoi verificare quanto tempo si impiega a scaricare un film. Supponendo che il video sia di 2 Giga, con la fibra impiegherai solo 16 secondi per fare il download, con l’ADSL impiegherai oltre 35 minuti.

Dato che tutti i gestori stanno puntando sulla promozione delle offerte in fibra i canoni di questo servizio si sono assottigliati notevolmente. Attenzione però perché le tariffe lancio nascondono a volte delle condizioni poco vantaggiose sul lungo periodo.

Cosa fare per passare a Vodafone

Prima di tutto scegli la nuova promozione da attivare, se non hai ancora le idee chiare su cosa vuoi dalla nuova linea e quanto sei disposto a spendere fai un confronto tra le proposte dei gestori. Paragonare le diverse offerte ti potrà aiutare a capire quali sono i servizi indispensabili per te e quali sono i range di prezzo accettabili.

Per effettuare un’analisi approfondita delle tariffe del puoi avvalerti del comparatore di SOStariffe.it, lo strumento raffronta le offerte e ti restituisce uno schema riassuntivo delle condizioni. In questo modo per te sarà più semplice paragonare i costi, i piani ed eventuali bonus che il gestore include nella promozione.

Con i filtri del sistema potrai selezionare le migliori offerte Vodafone fibra. Una volta individuata la tua nuova tariffa potrai attivarla e se hai già una rete fissa attiva potrai fare il cambio operatore in pochi giorni, al massimo entro 48 ore. Non dovrai fare altro che ultimare la procedura di acquisto e al resto penserà il nuovo gestore.

Se vuoi mantenere il tuo numero di telefono Vodafone ti permette di farlo, per i primi 20 giorni circa ti verrà assegnato un contatto provvisorio ma si tratta solo di un pro forma. Chiunque ti chiamerà potrà comporre il tuo solito numero di telefono, il gestore infatti provvederà a programmare un servizio che reindirizza le chiamate verso il tuo contatto.

Al termine delle procedure Vodafone ti invierà un sms con le informazioni sulla tua nuova utenza. Se vuoi seguire tutte le fasi di attivazione del tuo contratto puoi farlo creando il tuo profilo sul portale del gestore, o puoi fare un controllo chiamando il 190.

Le migliori offerte di Vodafone Fibra Casa

Ecco quali sono le tariffe fibra che propone Vodafone a chi scelga di attivare i servizi internet ad Aprile.

1. Internet Unlimited di Vodafone

L’offerta di punta dei Vodafone è questa tariffa con un canone da 29,90 euro al mese. Nel pacchetto Unlimited sono inclusi:

modem Wi-Fi 6 con sistema di ottimizzazione del wireless

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit/s

chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

costo di attivazione incluso nel canone

nessun vincolo

Se ha già un’offerta mobile attiva con Vodafone potrai avere anche 50 Giga gratis per il tuo piano se unifichi la bolletta.

Come servizi a pagamento può richiedere l’attivazione di:

Mobile Wi-Fi – mini router per portare la connessione con voi – al costo di 1 euro al mese

Happy Black al costo di 1,90 euro al mese con primo mese gratis

2. Fibra e Mobile

La tariffa Unlimited può essere associata anche all’acquisto di una sim solo dati per poter avere la tua connessione Vodafone sempre con te.

Non si tratta di un vero e proprio pacchetto Casa e Mobile, i servizi offerti sono infatti la fibra ottica e una scheda che non include chiamate e sms, ma che potrai inserire in una saponetta, in un tablet o in una chiavette per avere fino a 150 Giga al mese. L’offerta è senza costi di attivazione e non ha vincoli temporali.

Questa offerta combinata ti costerà circa 34 euro al mese.

3. Giga Family Infinito Edition

Se ti interessa invece un’offerta che ti dia accesso ad un piano Casa e ad una promo mobile complete, questa è la tariffa che devi considerare. La soluzione mista ha un canone di 39,90 euro al mese e ti dà tutto ciò che è compreso in Internet Unlimited e aggiunge una sim con:

Giga illimitati alla velocità massima di 10 Megabit/s

sms senza limiti

chiamate illimitate verso fissi e mobili

opzione Smart Passport + con 60 minuti, 60 sms e 500 Mega a 3/6 euro che pagherai solo se usi il piano estero

4. Internet Unlimited+ Sky Tv

Con Vodafone sono anche in catalogo delle offerte che includono in un’unica bolletta il servizio di connessione domestica e una promozione per guardare i tuoi canali Sky. Se per la parte della tariffa che riguarda il collegamento casa il pacchetto è il solito Internet Unlimited, per quanto riguarda la pay tv ecco quali sono le condizioni proposte.

Potrai attivare Internet Unlimited + Sky con il pacchetto NOW TV Intrattenimento. Il canone complessivo salirà a 41,90 euro e Vodafone ti offrirà un mese di abbonamento alla pay tv a 5 euro e 6 mesi di NOW TV Cinema gratis. Il costo del pacchetto per guardare le serie tv e gli show di Sky sarà poi di 12 euro, ma potrai decidere di non rinnovare l’offerta al termine del periodo promozionale.

Internet Unlimited con la tv di Sky è attivabile e personalizzabile direttamente online, clicca sul bottone in basso.

5. Internet Unlimited + Sky Sport

Per poter seguire lo sport includendolo nel canone della promozione Vodafone fibra il canone sarà più costoso rispetto a quelli visti finora. Il prezzo dell’offerta Internet Unlimited e Sky Sport è di 51,90 euro. Nel pacchetto saranno inclusi i canali di Eurosport, tutti i programmi disponibili con i ticket mensili di NOW TV Sport.

In regalo inoltre avrai anche 6 mesi di NOW TV Cinema e l’abbonamento a DAZN sarà offerto dal gestore. Se attivi la fibra ottica FTTH potrai avere uno sconto sul canone di 8 euro.

6. Vodafone Casa a 19,90 euro

Se ha un ISEE familiare inferiore a 20 mila euro puoi sfruttare il bonus pc e Internet per avere il piano Internet Unlimited di Vodafone a soli 19,90 euro. Le condizioni per ottenere l’aiuto di Stato prevedono che il contributo spetti a chi non ha mai attivato un collegamento a 30 Megabit/s, oppure a chi passa dall’ADSL alla fibra.

Il bonus di cui parliamo ha un valore di 500 euro, di cui 240 euro ti saranno riconosciuti come sconto sul canone e altri 260 euro solo il valore stimato del tablet Lenovo Yoga Smart Tab che Vodafone ti consegnerà. Se richiedi il bonus internet con Vodafone dovrai prendere anche il tablet, come previsto dal decreto che ha introdotto questo contributo.

Assistenza e altre info utili su Vodafone

Per poter avere supporto da parte degli operatori di Vodafone su servizi, offerta o malfunzionamenti nella rete puoi usare la chat online, il 190 (numero Centro Servizio Clienti) o i canali social del gestore. Tramite app e profilo potrai controllare i tuoi contatori e inviare segnalazioni al provider, avrai anche un archivio delle bollette pagate e potrai gestire in autonomia i servizi attivi ed eventuali offerte combinate al piano internet.

Per i clienti che vogliono un supporto superiore c’è anche il servizio di Assistenza Premium, questo pacchetto di supporto clienti ti garantisce l’intervento telefonico o in presenza di un tecnico 7 giorni su 7. Si può contattare il centralino per richiedere il servizio dalle 8 alle 2 dal lunedì alla domenica e si pagherà il costo dell’opzione se il tecnico risolverà il problema. Il consulto via telefono ti costerà 15 euro, mentre dal vivo il prezzo è di 70 euro+IVA

L’Assistenza Premium ti fornisce i seguenti servizi:

installare la Vodafone Station o il Vodafone Classic

adeguamento impianto telefonico per il corretto funzionamento dei telefoni

configurazione dei device di navigazione internet o per le chiamate

Prima di rivolgerti al tecnico puoi provare a risolvere i problemi più semplici affidandoti alle guide presenti nell’area FAQ o alla pagina Assistenza di Vodafone. Tra le procedure descritte ci sono quelle di configurazione dei dispositivi, come attivare o disattivare servizi, eventuali passi da seguire per cambiare linea o effettuare un upgrade del tuo pacchetto. Potrai anche sapere come modificare il metodo di pagamento associato al rinnovo delle offerte.