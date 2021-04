Offerte TIM casa tutto compreso: come attivare le promozioni di Aprile 2021

TIM è un punto di riferimento del settore delle offerte Internet casa e garantisce diverse soluzioni davvero molto interessanti. A rendere ancora più vantaggiose le offerte dell'operatore c'è la possibilità di arricchire l'abbonamento per la connessione di casa con servizi aggiuntivi, come abbonamenti per le varie piattaforme di TV in streaming (Netflix e Disney+ ad esempio) oppure la possibilità di sfruttare Giga illimitati se si è clienti TIM su mobile. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte TIM casa tutto compreso di aprile 2021.

Tra le tante offerte Internet casa è possibile valutare con molta attenzione le soluzioni proposte da TIM. L’operatore è un vero e proprio riferimento del settore di telefonia fissa in Italia mettendo a disposizione diverse soluzioni “tutto compreso” di sicuro interesse. In particolare, scegliendo le offerte TIM è possibile attivare un abbonamento completo, comprendente la connessione ad Internet e altri servizi aggiuntivi. Le offerte di TIM per la linea fissa di casa si distinguono per:

la possibilità di sfruttare la rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega di velocità massima

fino a 1.000 Mega di velocità massima in caso di indisponibilità della fibra FTTH e della fibra mista FTTC, è possibile navigare tramite rete FWA fino a 100 Mega

fino a 100 Mega per i già clienti TIM su mobile è possibile ottenere Giga illimitati senza costi aggiuntivi (fino a 6 SIM per linea telefonica fissa)

è possibile ottenere senza costi aggiuntivi (fino a 6 SIM per linea telefonica fissa) la possibilità di arricchire l’abbonamento con servizi di streaming extra a prezzi vantaggiosi

Ecco quali sono le offerte tutto compreso per la connessione Internet di casa di TIM:

TIM Super Fibra

La soluzione principale della gamma di offerte Internet casa di TIM è TIM Super Fibra. Si tratta di un piano d’abbonamento pensato per sfruttare al massimo la rete in fibra ottica dell’operatore con la possibilità, inoltre, di arricchire la sottoscrizione con una serie di servizi e bonus aggiuntivi. Chi sceglie TIM Super Fibra potrà contare su:

una linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

una connessione senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; se la fibra FTTH non è disponibile, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega di upload

per i già clienti TIM di rete mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi grazie alla promozione TIM Unica che prevede lo spostamento del costo mensile dell’offerta mobile nel conto telefonico di rete fissa; per ogni linea fissa sarà possibile abbinare fino ad un massimo di 6 SIM TIM su cui ottenere Giga illimitati senza costi aggiuntivi

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese. Nel canone mensile sono inclusi:

il contributo di attivazione pari a 10 euro al mese per 24 mesi

il Modem TIM HUB+ con supporto al Wi-Fi 6 al costo di 5 euro al mese per 48 mesi

Solo in caso di recesso anticipato, il cliente dovrà pagare le rate residue. Mantenendo l’offerta attiva, il canone mensile resterà fisso a 29,90 euro al mese. L’abbonamento in questione può essere attivato direttamente online, cliccando sul link qui di seguito e seguendo la procedura di sottoscrizione online.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra »

Da notare che l’offerta è personalizzabile con l’aggiunta di servizi TV in streaming. Al costo di 7,99 euro al mese in più, ad esempio, è possibile aggiungere il pacchetto che comprende Disney+ e TIM Vision (che include tutti i contenuti di discovery+ e, per 12 mesi, gli eventi sportivi di Eurosport Player). Per completare l’offerta, inoltre, è possibile aggiungere il pacchetto che include Disney+, Netflix Standard e TIM Vision al costo di 14 euro al mese (portando così il canone d’abbonamento a 43,90 euro al mese).

Quest’offerta garantisce un risparmio davvero notevole considerando che Netflix Standard (due accessi e contenuti in HD) ha un costo di 12,99 euro al mese, Disney+ ha un costo di 7,99 euro al mese mentre TIM Vision presenta un costo di 5 euro al mese per chi non è cliente TIM di rete fissa. Da notare anche la possibilità di attivare il pacchetto DAZN e NOW Sport al costo di 29,99 euro al mese (invece di 39,98 euro al mese)

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

TIM Super FWA

Chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC di TIM ha la possibilità di puntare sulla connessione FWA (Fixed Wireless Access). Si tratta di una soluzione di tipo Internet wireless che rientra nella categoria delle offerte “fibra mista radio”. Il funzionamento è molto semplice. L’ultimo tratto del collegamento, quello che unisce la centralina dell’operatore all’abitazione dell’utente, avviene in modalità wireless, utilizzando un dispositivo fornito direttamente dall’operatore.

L’offerta su cui puntare, per sfruttare questa tecnologia alternativa e nettamente superiore all’obsoleta ADSL, è TIM Super FWA. Questa soluzione mette a disposizione:

una linea telefonica con chiamate a consumo; le chiamate gratis senza limiti verso i fissi e mobili nazionali sono disponibili come opzione al costo di 2 euro in più al mese

una connessione illimitata tramite rete FWA con velocità massima di 40 Mega in download e 4 Mega in upload; è possibile richiedere l’opzione Super Velocità che, al costo di 2 euro in più al mese, porta la velocità della connessione a 100 Mega in download e 50 Mega in upload; da notare che la connessione è illimitata ma dopo i primi 930 GB mensili e fino al rinnovo mensile successivo la velocità della connessione viene limitata a 1 Mega

per i già clienti TIM di rete mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi grazie alla promozione TIM Unica

TIM Super FWA presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 48 mesi) inclusa nel canone mensile. Il modem Wi-Fi viene fornito gratuitamente dall’operatore. In base alla copertura, TIM invierà il modem Indoor auto-installante o il modem Outdoor che richiede l’installazione del tecnico al costo di 99 euro dilazionabili in 24 rate mensili. Scegliendo l’opzione Super Velocità, inoltre, sarà obbligatorio utilizzare il modem Outdoor.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super FWA »

Anche in questo caso c’è la possibilità di arricchire l’abbonamento con l’aggiunta delle varie opzioni per la TV in streaming (con TIM Vision, Disney+ e Netflix) viste in precedenza.

Annunci Google

TIM Super Fibra + Mobile

A disposizione dei nuovi clienti, TIM propone anche la soluzione TIM Super Fibra + Mobile. Si tratta di una tariffa che consente di attivare un abbonamento Internet casa e una SIM TIM per lo smartphone. Il pacchetto comprende:

abbonamento TIM Super Fibra con le stesse condizioni viste in precedenza

SIM TIM con minuti ed SMS illimitati e 20 GB al mese; attivando TIM Unica, inoltre, i Giga saranno illimitati

L’offerta presenta un costo di 39,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 48 mesi) e modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi) inclusi nel canone per quanto riguarda la componente fissa dell’offerta. La SIM non presenta alcun costo di attivazione.

TIM Super Voucher Fibra

TIM è tra gli operatori accreditati per poter utilizzare il Bonus PC e Internet, l’agevolazione rivolta alle famiglie meno abbienti che mette a disposizione un voucher da 500 euro da utilizzare per la copertura dei costi di un abbonamento Internet casa e l’acquisto di un PC o un tablet.

L’offerta di TIM per gli aventi diritto al bonus è TIM Super Voucher Fibra. L’offerta in questione include:

una linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega o FTTC fino a 200 Mega

TIM Super Voucher Fibra presenta un costo di 19,90 euro al mese per 20 mesi poi, al termine del periodo promozionale, il canone mensile sarà quello standard di 29,90 euro al mese (lo sconto applicato sul canone d’abbonamento è di 200 euro). Il modem Wi-Fi è disponibile in comodato d’uso mentre nel canone è incluso il contributo di attivazione di 12 euro per 20 mesi.

La restante parte del voucher (pari a 300 euro) sarà utilizzata per l’acquisto di uno dei seguenti dispositivi:

Lenovo Tab P11 Wi-Fi incluso senza costi aggiuntivi invece che a 300 euro

incluso senza costi aggiuntivi invece che a 300 euro Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 29,90 euro invece che a 329,90 euro

a 29,90 euro invece che a 329,90 euro Onda Oliver Plus 15.6” a 99,90 euro invece che a 399,90 euro

Ricordiamo che per accedere al bonus PC è necessario avere un ISEE inferiore a 20.000 euro. Da notare, inoltre, che bisognerà avere la possibilità di attivare un’offerta con una connessione da almeno 30 Mega in download (non è possibile quindi attivare un’offerta ADSL).

La proposta di TIM per i clienti business

Per i clienti business interessati ad attivare un abbonamento con TIM segnaliamo la possibilità di attivare TIM Unica Business. L’offerta include:

linea telefonica fissa con chiamate gratis e connessione illimitata fino a 1.000 Mega

SIM con minuti illimitati e 50 SMS in Italia ed in Europa oltre a 60 GB al mese in Italia ed in Europa

L’offerta in questione presenta un costo di 34,90 euro al mese ed include 6 mesi gratis del servizio TIM Work Smart.

Verifica la copertura ed attiva TIM Unica Business »