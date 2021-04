Iliad fibra casa: le novità sull'offerta internet casa Iliad di Aprile 2021

Sono in arrivo novità sull'offerta Iliad fibra casa? Più o meno, ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti disponibili sul lancio delle promozioni di rete fissa dell'operatore francese. Ad Aprile ci sono anche delle interessanti tariffe mobile con un ampio bundle dati che potrai utilizzare come connessione domestica e ti offrono un prezzo molto competitivo

Gli utenti Iliad mobile chiedono con insistenza quando arriverà l’offerta Iliad fibra casa, ci siamo quasi. L’azienda francese non ha mai arrestato la sua crescita nel nostro Paese da quando nel 2018 ha lanciato la prima promozione sul nostro mercato di telefonia mobile.

I clienti però sperano che l’azione del provider non si arresti e che le promesse di entrare anche nel mondo delle tariffe internet casa diventino presto realtà. Oggi il provider low cost conta oltre 6 milioni di utenti e continua a crescere.

I motivi di tale successo vanno ricercati nei costi e nella trasparenza delle condizioni proposte, inoltre le offerte proposte non subiscono rimodulazioni unilaterali. Iliad non impone penali di recesso o di disattivazione e ti permette di attivare le due promozioni indipendentemente che tu sia un nuovo cliente o che tu provenga da un altro operatore.

Nei piani sono poi inclusi tutti i servizi di base più richiesti, ad eccezione dell’app per la gestione della linea. Il gestore permette di personalizzarla iscrivendosi all’Area personale, effettuando il login e attivando le opzioni facoltative.

Iliad Fibra Casa, l’accordo con Open Fiber

Con la pandemia le strategie di sviluppo delle offerte sul mercato italiano hanno subito una modifica, in alcuni casi il gruppo ha accelerato e in altri sono stati annunciati dei rallentamenti. Secondo il progetto del gestore la linea fissa Iliad doveva arrivare in Italia nel 2024, ma l’improvvisa modifica delle abitudini provocata dalla crisi sanitaria ha spinto l’operatore ad anticipare.

Dall’analisi delle nuove condizioni di mercato e dalle interviste rilasciate dal CEO italiano ci si attende l’arrivo della rete Iliad Fibra Casa in pochi mesi. A dare sempre maggiore slancio a quelle che nella fine del 2020 sembravano solo voci, c’è stato l’accordo con Open Fiber per la realizzazione e l’utilizzo delle infrastrutture. Non ci sono però ancora tempi e costi certi.

Open Fiber sta cablando il Paese ed è stata selezionata come partner da Iliad “per fornire ai suoi clienti la più elevata velocità di connessione in circolazione”, questo è stato quanto scritto dalla società annunciando la chiusura dell’accordo. Lo sviluppo della rete dovrebbe raggiungere più di 200 comuni e le aree bianche, quest’ultime saranno fornite prima dalla tecnologia FWA. Open Fiber ha stretto accordi con Iliad e con oltre 100 dei maggiori operatori e aziende per il cablaggio delle zone non raggiunte dalla fibra ottica.

Le novità su Iliad per internet casa

Lo scorso novembre l’azienda ha confermato le sue intenzioni di portare a compimento il progetto della sua offerta fibra casa. Ecco cosa ha dichiarato nei comunicati diffusi: “Si procede con le attività, inoltre, per arrivare anche nel mercato del fisso con offerte chiare e trasparenti confermando l’esordio entro l’estate 2021“.

La fibra ottica di Iliad

Abbiamo dato uno sguardo alle promozioni casa che il gestore francese propone ai suoi clienti in Francia. L’offerta più economica attivabile ad Aprile è la Freebox Mini 4K che per un anno può essere tua a 14,99 euro al mese. Nel pacchetto sono compresi

internet senza limiti (con limitazioni di velocità)

chiamate gratis verso i fissi in più di 100 paesi

Freebox tv con 220 canali (con visione in 4K)

Le promozioni più costose sono invece quelle dei piani Freebox Delta S a 39,90 euro al mese. In questo pacchetto è compresa la possibilità di navigare sulla rete in fibra fino a 1 Gigabit/s di Iliad e sono inclusi i servizi:

internet senza limiti alla massima velocità

chiamate verso numeri mobili e fissi

centrale per la gestione di dispositivi di domotica

abbonamenti a streaming tv e Canal (tv a pagamento)

Non è semplice capire se le promozioni Iliad Fibra Casa nel nostro paese seguiranno questi modelli. Ci si può però fare un’idea di quali sono le caratteristiche delle offerte internet casa proposte dai competitor. Da Vodafone a Fastweb, i maggiori gestori di rete fissa hanno scelto di proporre dei pacchetti che comprendono nel canone:

chiamate nazionali verso fissi e cellulari

internet senza limiti alla massima velocità

modem di nuova generazione e attivazione

Non mancano poi le differenze, queste riguardano soprattutto i servizi accessori: abbonamenti in regalo o scontati alla pay tv di Sky o di piattaforme simili, piani misti Casa e Mobile con riduzione dei canoni, offerte per l’ottimizzazione dei servizi di domotica dell’abitazione.

La speranza degli utenti è che, come già accaduto con le offerte mobile, l’operatore voglia tentare una nuova #rivoluzioneiliad (questo l’hastag che accompagna le sue campagne pubblicitarie). I canoni proposti dai gestori sono quasi tutti simili, i costi oscillano tra i 25 e i 30 euro al mese. Iliad potrebbe abbassare i prezzi?

La soluzione con hotspot

Se ancora non ci sono promozioni di rete fissa Iliad, non è detto che non si possano utilizzare i servizi mobile del gestore per avere una buona connessione internet casa. Il gestore permette infatti di utilizzare i bundle dati compresi nei suoi piani condividendo il traffico dati con altri dispositivi, la tecnologia utilizzata è l’hotspot.

L’operazione è semplice, ti colleghi alla rete mobile poi attivi tramite il servizio di connessione la funzione di router e il tuo telefono diventerà un dispositivo che diffonderà il collegamento nelle vicinanze. Non tutti i device si potranno connettere, serve infatti conoscere il nome delle rete e la password.

Se vuoi sfruttare questa soluzione ricordati di impostare un avviso per non rischiare di sforare il tetto di Giga compresi nel pacchetto mensile. Considera inoltre che l’utilizzo di questa tecnologia richiedere un certo dispendio di carica da parte dello smartphone/router, noterai quindi che il telefono si scaricherà più velocemente.

Come si condivide la rete con Android e iPhone

Se il tuo smartphone è un Android, ecco una brevissima guida per attivare il servizio di hotspot. Innanzitutto clicca su Impostazioni, poi vai al menu Connessioni e qui clicca sulla voce Router Wi-Fi e tethering. Attivando il sevizio il device ti propone di collegare il dispositivo tramite USB o se vuoi effettuare la connessione con la rete Bluetooth. In entrambi i casi dovrai accedere al menu Router e inserire poi sul dispositivo da connettere la password della rete dello smartphone.

Per condividere la rete con un telefono iOS devi entrare nel menu Impostazioni e selezionare la voce Cellulare. Tra le opzioni scegli Hotspot personale, vedrai quindi il nome della rete mobile del cellulare e la password da utilizzare per collegare altri dispositivi. Attiva il servizio di condivisione, apri il Centro connessioni sul pc e cerca il nome della linea dello smartphone inserendo la password.

Le offerte Iliad con più Giga

Tutte le promozioni Iliad permettono di attivare la condivisione dati, ma sono solo due i piani con un bundle interessante:

Giga 50

Giga 100

L’offerta mobile più popolare è Giga 50, è una tariffa da 7,99 euro al mese e ti offre:

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

sms illimitati

50 GB per navigare su rete 4G

4 GB da usare in UE

minuti gratis in UE, USA e Canada

La seconda promozione nel catalogo di Iliad è Giga 100 a 9,99 euro al mese. L’offerta ti propone un bunlde dati tra i più ampi del mercato e la possibilità di connetterti alla rete 5G, ecco quali sono i servizi inclusi in questa tariffa:

chiamate e sms senza limiti verso i numeri nazionali

100 GB internet in 4G in Italia

6 GB in UE

minuti per chiamare gratis in UE, Canada e Stati Uniti

Tutte le offerte Iliad hanno dei costi di attivazione fissi di 9,99 euro per la consegna della sim.

Attivazione e assistenza

Per attivare le promozioni di Iliad è necessario registrare il proprio profilo sul sito o nei totem presenti nei Corner. L’iscrizione e la creazione dell’account sono rapide, servono un documento d’identità, il codice fiscale e il metodo di pagamento. Sarà anche necessario registrare un breve video in cui dichiari di aver scelto Iliad come operatore. Le credenziali registrate ti serviranno anche per poter monitorare i tuoi consumi, per ricaricare la tua sim o per attivare e disattivare servizi.

Puoi richiedere Supporto ad Iliad chiamando il 177, oppure chattando con i suoi operatori. I canali social sono un altro strumento di assistenza, ma la maggior parte delle risposte ai problemi più comuni sono contenute nelle guide presenti nell’apposita pagina di Supporto sul sito Iliad.