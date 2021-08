C'è tempo ancora una settimana circa per attivare le promozioni estive del gestore low cost. Con Very Mobile 200 Giga è disponibile fino al 31 agosto l'offerta che raddoppia i tuoi dati e che ha un costo fisso mensile veramente molto contenuto, appena 6,99 euro al mese . Scopri con SOStariffe.it se sei tra gli utenti che possono attivare questa nuova promozione a meno di 7 euro senza vincoli

Very Mobile 200 Giga: come attivare l'offerta ad Agosto 2021

Il mercato mobile italiano al momento è diviso in pratica in due sezioni, quella degli operatori tradizionali e quella dei gestori virtuali. I primi propongono delle soluzioni più costose, ma offrono anche servizi migliori e linee più efficienti; se invece quello che cerchi sono tariffe molto economiche e con tanti Giga (anche se a velocità limitata) ti affiderai agli operatori low cost.

I gestori virtuali, in molti casi, fanno capo a provider tradizionali oppure possono offrirti dei costi molto più bassi perché sfruttano le infrastrutture di un altro operatore. Very Mobile è l’operatore virtuale di WindTre e ha nel suo catalogo delle promozioni piuttosto interessanti. Questo MVNO, come Kena o ho. mobile, è stato creato per riuscire a rispondere alle offerte Iliad che stavano facendo perdere molto terreno ai gestori tradizionali con le sue tariffe economiche.

Per conoscere quali sono le migliori offerte di telefonia mobile puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, questo strumento raffronta per te costi e condizioni dei piani e ti restituisce una classifica delle opzioni più convenienti. Puoi anche personalizzare la tua ricerca scegliendo se confrontare solo i pacchetti di due operatori o se valutare le promozioni solo in base al costo mensile proposto.

Tra le proposte di Agosto sicuramente l’offerta di Very Mobile da 200 Giga è tra le migliori, scopriamo meglio cosa include questa promozione e come puoi attivarla.

Come attivare un’offerta Very Mobile

Se vuoi passare a Very Mobile dovrai avere a portata di mano il tuo codice fiscale, i tuoi dati personali e il codice seriale della tua SIM (se vuoi portare con te il tuo vecchio numero). Puoi attivare la promozione di Agosto con raddoppio dei Giga anche se sei un cliente Very, questo gestore infatti non fa differenze tra vecchi e nuovi utenti e i suoi sono piani senza vincoli di durata (potrai quindi cambiare offerta quando vuoi).

Per effettuare il cambio potrai usare il sito del gestore, scaricare l’App Very o chiamare il 1929 e chiedere maggiori dettagli all’operatore. Scegliendo questo provider non avrai vincoli di durata contrattuale e potrai disattivare la linea se l’offerta non ti soddisfa, non sono previsti costi ulteriori se non per servizi a pagamento come oroscopi, SMS bancari o di news.

Per evitare che ti vengano addebitate spese indesiderate Very blocca i dati quando esaurisci il bundle incluso nel tuo piano e per poter attivare i servizi a sovrapprezzo dovrà fare richiesta all’operatore. Una grossa comodità offerta dalle promozioni Very Mobile è il rinnovo a data certa, questo implica che il credito per riavviare la tua tariffa ti viene scalato sempre nello stesso giorno.

Se sei già cliente Very Mobile potrai effettuare il cambio della tua offerta in autonomia collegandoti al tuo profilo personale o aprendo l’APP, se hai qualche dubbio puoi anche procedere con l’aiuto dell’assistenza clienti del 1929 (per chi è già utente Very o all’800.994.444).

Scegliendo Very Mobile potrai contare sulla rete WindTre, questo infatti è il MVNO dell’operatore tradizionale, ma la velocità massima di connessione che ti sarà garantita sarà di 30 Mega sia in download che in upload. Le caratteristiche della connessione offerta sono buone, non potrai guardare contenuti in HD o 8K ma potrai vedere in streaming eventi live e potrai caricare e scaricare in modo rapido i tuoi file. La copertura di questo gestore è di circa il 99% del territorio nazionale, puoi anche fare un test di verifica del segnale nella tua zona.

Very Mobile 200 Giga

Fino al 31 Agosto 2021 puoi attivare la promozione da 6,99 euro al mese di Very Mobile che include:

Minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G

3,3 GB da utilizzare in roaming in UE

Per i clienti che acquistano questo pacchetto entro la fine dell’estate è compreso il raddoppio dei Giga per i primi due mesi dell’offerta. Quindi se acquisti Very Mobile da 100 Giga prima del 31 del mese avrai diritto a 200 Giga fino ad Ottobre.

Per tutte le offerte Very l’attivazione è gratuita, e potrai avere la SIM gratis se effettui la procedura online. Il canone da 6,99 euro al mese è solo per quei clienti che scelgono questo piano portando con sé il loro numero:

BT Enia

BT Italia

CMLink

CoopVoce

Daily Telecom Mobile

DIGI Mobil

Enegan

ERG Mobile

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Intermatica

Iliad

Lycamobile

Noitel

NT Mobile

NV Mobile

Optima

Ovunque

PLINK

Plintron

PosteMobile

Rabona Mobile

1Mobile

Rabona New

Telmekom

Tiscali

Uno Mobile

Welcome Italia

WithU

Attiva Very 6,99 »

In questa, come nelle altre promozioni del gestore, sono compresi alcuni servizi gratuiti. Per esempio è possibile condividere i tuoi Giga con altri dispositivi tramite Hotspot, questa è una funzione che alcuni operatori limitano o bloccano per impedirti di cedere la tua rete ai tuoi amici. Ci sono anche le opzioni Ti ho cercato e Ring Me per sapere se qualcuno che hai chiamato è nuovamente raggiungibile o per far saper a chi ti ha cercato che adesso può ricontattarti.

Potrai gestire molti aspetti della tua offerta tramite l’App Very, una tra le funzioni più utili è Rinnova ora questo è un servizio che ti consente di far ripartire in anticipo la tua promozione azzerando i contatori. Mettiamo il caso in cui tu abbia già terminato tutti i Giga del tuo piano mensile e che mancano ancora 10 giorni al naturale rinnovo dell’offerta avresti due possibilità: non utilizzare i servizi Internet se non tramite Wi-Fi e Hotspot pubblici quando sei in giro a casa; oppure pagare per avere altri Giga fino al rinnovo. Rinnova ora ti offre una terza via.

Le altre operazioni che puoi fare tramite l’App sono:

controllo credito residuo

verifica dei contatori di minuti, SMS e Giga

fare una ricarica

modificare il metodo di pagamento (carta di credito/debito, PostePay o PayPal) o attivare servizio di ricarica automatica

conoscere data rinnovo offerta

cambiare promozione

sbloccare servizi a pagamento, come le chiamate internazionali e satellitari

richiedere assistenza

Quanto ti costa Very 200 Giga da altri operatori

Lo stesso pacchetto di minuti, SMS e Giga (compresa l’opzione raddoppio) è disponibile anche per altri utenti, ma il canone richiesto sarà più alto rispetto all’offerta più economica appena illustrata. Per esempio se sei un cliente che decide di passare a Very attivando un nuovo numero di telefono potrai avere Very 200 Giga a 7,99 euro al mese.

Attiva Very 7,99 nuovi numeri »

Se invece se un utente con una SIM di uno dei gestori dell’elenco che segue, allora per te questa promozione avrà un canone mensile di 13,99 euro:

ho. Mobile

Kena Mobile

Spusu

TIM

Vodafone

WindTre