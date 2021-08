Fibra Fastweb: le offerte di agosto 2021

Uno dei gestori che offre la migliore fibra al momento in Italia è Fastweb, in questa guida scoprirai quali sono le offerte di Agosto per attivare la fibra Fastweb a casa tua e se è questa la tecnologia giusta per le tue esigenze. Gli operatori stanno spingendo gli utenti a passare alle nuove tecnologie ma non è sempre la scelta giusta, perché per sfruttare al meglio le connessioni superiori sono necessari anche dei nuovi dispositivi compatibili con gli standard di queste reti.

Se vuoi passare alla fibra di Fastweb hai diverse offerte tra le quali scegliere, ci sono i piani casa e quelli misti per avere Internet Casa e mobile oppure con i servizi Tv inclusi nel pacchetto. Prima di ogni altra cosa è necessario che tu capisca quale tipo di linea vuoi o puoi attivare per la rete domestica, non in tutte le abitazioni è disponibile il servizio di fibra FTTH fino ad 1 Gigabit/s. Inoltre Fastweb offre anche la fibra fino a 2.5 Gigabit/s, ma solo se vivi in una delle principali città italiane.

Puoi verificare qual è la copertura Fastweb nel tuo comune con un semplice test di SOStariffe.it. Se non dovesse essere disponibile la fibra più veloce potrai optare per la fibra FTTC (Fiber to cabinet) fino a 200 Mega o per l’ADSL a 20 Mega del gestore, in base anche alle tue esigenze di rete. In ogni caso le offerte da attivare sono le stesse per quel che riguarda i servizi, i dispositivi forniti e i costi di canone.

L’upgrade Fastweb

Le politiche degli operatori di telefonia fissa e di servizi Internet Casa stanno puntando a dismettere le linee meno efficiente per concentrarsi sulle infrastrutture che offrono le migliori performance. Con Fastweb quando attivi una delle promozioni i tecnici si assicureranno di attivare la rete migliore disponibile nella tua zona, se invece sei già un cliente del provider nel momento in cui nella tua area sarà presente e attiva una nuova tecnologia Fastweb ti offre il passaggio gratuitamente alla linea superiore.

Quindi se hai ancora l’ADSL ma sono iniziati i lavori di cablatura delle tua zona per la fibra FTTC o FTTH potrai passare ad una di queste tecnologie avanzate. Le reti disponibili ad oggi con questo gestore sono:

FTTH fino a 2.5 Gigabit/s in download e 300 Mega in upload

in download e 300 Mega in upload FTTH fino a 1 Gigabit/s in download e 200 Mega in upload

fino a in download e 200 Mega in upload FTTC fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload

fino a in download e 20 Mega in upload ADSL fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

L’upgrade della rete domestica non ti costerà nulla, dovrai però richiederlo tu tramite il tuo profilo My Fastweb o collegandoti dall’app, oppure potrai contattare uno dei numeri dell’Assistenza clienti Fastweb:

192.193 se chiami dall’Italia

se chiami dall’Italia +39.373.0004193 per chi chiama dall’estero

per chi chiama dall’estero 375.6497700 per inviare messaggi su WhatsApp

Le offerte fibra Fastweb

Il catalogo delle promozioni Internet casa del gestore ad Agosto ti offre due possibilità il piano Light e il NeXXt Casa. Questi due pacchetti hanno in comune alcuni servizi, ma si differenzia per quanto riguarda i costi e i dispositivi gratuiti.

Con l’attivazione di una di queste offerte riceverai a casa l’Internet Box, il modem di nuova generazione di Fastweb, senza costi aggiuntivi. Il dispositivo è un device smart che riesce ad ottimizzare la distribuzione del segnale e a calibrare la banda in base alla potenza del dispositivo da cui ti connetti. Inoltre in questo Box è integrato anche l’assistente virtuale Alexa, questo servizio renderà molto più semplice per te gestire tutti i tuoi apparecchi IoT se sei appassionato di questo genere di device.

Con la registrazione del tuo profilo Fastweb e con l’attivazione del piano potrai iscriverti gratuitamente al programma a premi Fastweb UP. Raccogli i punti e potrai ottenere voucher, buoni sconti e altre promozioni mentre sei cliente del gestore.

NeXXt Light Casa

Per quanto riguarda le offerte di Agosto per i clienti in fibra Fastweb ti propone NeXXt Light Casa a 27,95 euro al mese, con uno speciale pacchetto se attivi il piano online. Scegliendo questa soluzione avrai inclusi nel canone se ti abboni entro il 26 Agosto:

attivazione senza costi

3 mesi di Discovery+ gratis

modem Box NeXXt

chiamate a consumo verso fissi e mobili nazionali (0,15 euro al minuto e senza scatto alla risposta)

verso fissi e mobili nazionali (0,15 euro al minuto e senza scatto alla risposta) connessione Internet illimitata alla massima velocità disponibile (fino 2.5 Gigabit/s verifica la copertura)

Puoi provare questo servizio per 30 giorni e se non sarai soddisfatto potrai disattivarlo senza alcun costo entro la fine del periodo di prova.

NeXXt Casa a 30,95 euro

La versione rinforzata di questo pacchetto Casa di Fastweb ti costerà 30,95 euro al mese, sempre se attivi l’offerta online e se lo fai entro il 26 Agosto. Questo piano è più costoso perché include anche le telefonate senza limiti verso numeri nazionali e perché oltre al modem Fastweb ti invierà anche i suoi WiFi Booster, cioè degli amplificatori che potenziano il segnale in modo che raggiunga ogni angolo di casa.

Come risparmiare e avere la fibra di Fastweb

C’è un’offerta che ti permette di avere tutto ciò a dei prezzi più contenuti, si tratta della promozione riservata a chi ha diritto al bonus PC e Internet. Questa agevolazione consiste in uno sconto di 500 euro sui tuoi costi di attivazione e di canone per un abbonamento internet casa di banda ultra larga (quindi con una velocità massima superiore ai 30 Mega).

Puoi ottenere questo sconto sull’offerta Fastweb Casa se:

hai un ISEE inferiore a 20 mila euro (devi presentare la DSU all’ufficio INPS)

non avere un abbonamento internet casa attivo o non avere una connessione da 30 Mega o superiore

Il contributo può essere tuo sia se non hai mai attivato un pacchetto Internet in fibra, sia se decidi di approfittare di questa agevolazione per passare ad una rete superiore. Nei 500 euro del contributo sono previsti anche circa 300 euro come aiuto per le famiglie per l’acquisto di un pc o di un tablet.

Puoi attivare l’offerte NeXXT Casa con il bonus Pc e Internet scaricando l’apposito modulo dal sito di Fastweb e avrai il tuo abbonamento annuale a soli 7,95 euro al mese (poi passerà a 27,95 euro al mese) e saranno compresi nel canone:

abbonamento con connessione illimitata tramite FTTH o FTTC

tramite FTTH o FTTC chiamate a consumo verso fissi e mobili nazionali

tablet Huawei MediaPad 64 GB Wi-Fi incluso gratuitamente

Le promozioni con mobile

Se non vuoi solo passare alla fibra di Fastweb ma ne vuoi approfittare per unificare i servizi di casa con quelli mobile, in modo da avere una sola bolletta e da riuscire magari ad ottenere un po’ di sconto, puoi valutare le offerte miste. Uno dei nuovi pacchetti da poco disponibili in catalogo ti permette di avere NeXXt Light Casa a soli 24,95 euro al mese se attivi anche questo pacchetto per il tuo smartphone che ti costerà 4,95 euro al mese:

chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

50 Giga in 5G

100 SMS

nessun costo di attivazione

nessun vincolo di durata

Il termine di questa offerta è il 26 Agosto e il piano è disponibile solo online. Puoi attivare la stessa soluzione anche con NeXXt Casa, avrai diritto allo stesso sconto di 3 euro sul canone casa.

Lo sconto se sei cliente Eni Gas e Luce

Uno dei piani in assoluto più convenienti è però quello riservato a chi è cliente Eni o a chi decide di attivare le tariffe del gestore luce e gas con Fastweb. Il provider Internet casa infatti ti riserverà in questi casi degli speciali sconti per 2 anni di servizio.

Per te se hai attivo o se acquisti un contratto luce e gas Eni e hai Fastweb NeXXt Casa il canone del servizio di connessione e telefonia sarà di 22,95 euro per i primi 2 anni e includerà:

internet senza limiti per la linea casa

Box NeXXt

chiamate verso fissi e mobili illimitate

booster Wi-fi

attivazione gratuita

3 mesi di Discovery + inclusi

Se invece di un pacchetto dual fuel hai attiva solo la fornitura luce o gas lo sconto sarà di soli 3 euro, se sei già un cliente Eni la riduzione sarà di soli 2 euro.

Come trovare la tua promozione

Per capire se le offerte Internet casa di questo gestore o di altri provider sono convenienti devi abituarti a controllare spesso i cataloghi e a paragonare i costi e le condizioni. Puoi ridurre i tempi di ricerca aiutandoti con il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento effettua la verifica delle offerte Internet casa (ma non solo) per te, ti basterà scegliere tra i filtri a tua disposizione per personalizzare la ricerca e potrai avere in pochi secondi una tabella riassuntiva di costi e condizioni dei piani. Il servizio è disponibile anche sullo smartphone se scarichi l’App di SOStariffe.it.

Nei risultati potrai confrontare il canone, ma anche i servizi e le promozioni riservate ai nuovi clienti e la velocità massima della rete offertati dal gestore nella tua zona. Prova lo strumento di comparazione di SOStariffe.it cliccando sul link qui in basso.

