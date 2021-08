Vodafone e Netflix: ecco l'offerta congiunta Internet e TV

A partire dal prossimo 1° settembre sarà disponibile la nuova offerta convergente in grado di unire i vantaggi di Vodafone Family Plan con l’intrattenimento di Netflix. La nuova soluzione, svelata oggi, permetterà agli utenti di sfruttare la fibra ottica FTTH di Vodafone, in grado di garantire connessioni fino a 2.5 Gbps, e la rete 5G dell’operatore con Giga illimitati con la possibilità di portare il proprio numero in Vodafone per sfruttare appieno la rete dell’operatore.

A completare i vantaggi per gli utenti ci sarà Netflix, con tutto il ricchissimo catalogo di contenuti, e la possibilità di attivare la Vodafone TV con il nuovo TV box di Vodafone. Da questa settimana, la nuova offerta congiunta di Vodafone e Netflix è al centro della nuova campagna con protagonista Alessandro Cattelan che incontra una “famiglia Vodafone” per seguire la nuova stagione de La Casa di Carta, la popolare serie TV che sarà su Netflix a partire dal prossimo 3 settembre.

La nuova offerta convergente con Vodafone e Netflix sarà disponibile dal 1° settembre per tutti i nuovi clienti Vodafone e sarà attivabile anche da chi ha già un abbonamento Netflix. Dal successivo 19 settembre, inoltre, l’offerta potrà essere richiesta dai già clienti Vodafone che aderiscono alle soluzioni Vodafone Family Plan proposte dall’operatore. Maggiori dettagli, quindi, arriveranno nel corso dei prossimi giorni.

Vodafone lancia Family Plan Netflix Edition

A partire dal prossimo 1° settembre sarà possibile attivare la nuova offerta Family Plan Netflix Edition. La nuova soluzione convergente presentata oggi da Vodafone consentirà agli utenti di accedere a tutti i vantaggi della rete fissa e mobile dell’operatore ed all’intrattenimento di Netflix con condizioni particolarmente agevolate.

La nuova offerta di Vodafone includerà una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.5 Gbps con Vodafone Station inclusa. A disposizione degli utenti ci sarà una SIM Vodafone con minuti, SMS e Giga illimitati, per sfruttare al massimo la rete Vodafone anche fuori casa. Nel canone mensile dell’offerta sarà incluso, inoltre, l’abbonamento Netflix con piano Standard attivo e con la possibilità di passare al piano Premium al costo di 4 euro in più al mese.

Gli utenti potranno arricchire ulteriormente l’offerta Family Plan Netflix Edition andando ad aggiungere la Vodafone TV ed il nuovo TV Box di Vodafone che include l’app di Netflix. Da notare che la nuova proposta di Vodafone sarà disponibile anche per chi ha già un account Netflix con abbonamento attivo. Il canone dell’abbonamento, attivando l’offerta convergente di Vodafone, sarà addebitato nella fattura inviata dall’operatore.

L’accesso alla Vodafone TV potrà essere personalizzato con le opzioni Vodafone TV Intrattenimento (con NOW Entertainment incluso) e Vodafone TV Sport Plus (con NOW Sport incluso) per arricchire ulteriormente i contenuti della propria offerta. Come sottolineato in precedenza, la nuova proposta di Vodafone sarà disponibile per tutti i nuovi clienti a partire dal 1° settembre.

Dal prossimo 19 settembre, invece, è prevista la possibilità per i già clienti Vodafone di aderire alla nuova proposta Family Plan con Netflix incluso. Maggiori dettagli sulle soluzioni proposte dall’operatore arriveranno, quindi, nel corso dei prossimi giorni.