Il periodo di San Valentino è il momento giusto per regalare o regalarsi una nuova tariffa mobile , ricca di vantaggi e con costi ridotti. Le opzioni non mancano di certo: come da tradizione, infatti, per le celebrazioni del 14 febbraio gli operatori hanno preparato diverse offerte davvero interessanti. Ecco, quindi, quali sono le tariffe mobile più vantaggiose del momento.

Tariffe mobile San Valentino: le migliori promozioni per il 14 febbraio 2024

È il momento giusto per cambiare operatore e attivare una nuova tariffa mobile: le offerte di San Valentino, infatti, mettono a disposizione degli utenti tante opportunità per accedere a una tariffa vantaggiosa. A partire da appena 4,95 euro al mese, infatti, è possibile accedere a offerte complete e ricche di vantaggi, con la possibilità di sfruttare tanti Giga ogni mese. Per un quadro completo sulle promozioni disponibili per San Valentino è possibile dare un’occhiata al comparatore di SOStariffe.it, accessibile premendo sul box qui di sotto.

Qui di sotto, invece, andremo a proporre una selezione delle migliori tariffe mobile disponibili a San Valentino. Ecco le offerte da tenere d’occhio:

Le migliori tariffe mobile da attivare a San Valentino

Le opzioni da considerare sono diverse: di seguito andremo a considerare una selezione delle offerte più vantaggiose disponibili durante il periodo di San Valentino che riepiloghiamo in tabella qui di sotto.

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTO MENSILE Optima Super Mobile Smart minuti illimitati

100 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps 4,95 €/mese Promo Flashback XL 5,99 di Very Mobile* minuti illimitati

SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 30 Mbps (+0,99 €/mese per eliminare il vincolo di velocità) 5,99 €/mese con un mese di ricarica omaggio ho. 5,99 di ho. Mobile* minuti illimitati

SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese con 5 euro di ricarica omaggio EVO 200 di CoopVoce minuti illimitati

1000 SMS

200 GB in 4G 7,90 €/mese con attivazione e primo mese gratis Fastweb Mobile minuti illimitati

100 SMS

150 GB in 4G e 5G 7,95 €/mese Fastweb Mobile Full minuti illimitati

100 SMS

200 GB in 4G e 5G 9,95 €/mese con 2 mesi gratis Flash 200 di Iliad minuti illimitati

SMS illimitati

200 GB in 4G e 5G 9,99 €/mese

*offerta disponibile solo con portabilità da operatori selezionati

Vediamo ora, tariffa per tariffa, tutti i dettagli delle promozioni in corso:

Optima Super Mobile Smart

Tra le migliori offerte da considerare in questo momento troviamo Optima Super Mobile Smart, proposta da Optima Mobile, operatore virtuale su rete Vodafone. La tariffa in questione include:

minuti illimitati

200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

Il canone è di 4,95 euro al mese con attivazione di 9,90 euro una tantum. Richiedendo la portabilità del numero da un altro operatore, inoltre, l’offerta mette a disposizione un anno di Amazon Prime in regalo. Per accedere all’offerta basta premere sul link qui di sotto.

Attiva Optima Super Mobile Smart »

Promo Flashback XL 5,99 di Very Mobile

La nuova Promo Flashback XL 5,99 di Very Mobile è attivabile solo con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali ma rappresenta ugualmente una promozione da tenere d’occhio. L’offerta in questione, infatti, mette a disposizione un bundle completo con minuti, SMS e Giga andando ad aggiungere un mese di ricarica omaggio in caso di attivazione entro il 19 febbraio.

Con questa tariffa è possibile accedere a:

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 30 Mbps con possibilità di attivare l’opzione Full Speed, eliminando il limite di velocità, con un costo di 0,99 euro al mese

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese, con attivazione gratuita. Per attivare l’offerta basta seguire il link seguente. La spedizione della SIM è gratuita. Da notare che è possibile anche richiedere la eSIM, per ricevere il codice QR via mail e iniziare subito a utilizzare la promozione.

Attiva qui l’offerta di Very Mobile »

ho. 5,99 di ho. Mobile

Un’altra promozione da considerare è ho. 5,99 di ho. Mobile, operatore virtuale su rete Vodafone. Anche in questo caso si tratta di una promozione disponibile solo con portabilità da Iliad e da alcuni virtuali. Per i nuovi clienti ci sono 5 euro di ricarica omaggio.

L’offerta include:

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

Il canone è di 5,99 euro al mese. Da notare che ho. Mobile propone anche tariffe con più Giga. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Attiva ho. 5,99 di ho. Mobile »

EVO 200 di CoopVoce

Tra le offerte da considerare a San Valentino c’è spazio anche per EVO 200 di CoopVoce, tariffa attivabile da tutti. L’operatore, che utilizza la rete TIM, mette a disposizione:

minuti illimitati

1.000 SMS

200 GB in 4G

Il costo è di 7,90 euro al mese ma per i nuovi clienti il primo mese e l’attivazione sono gratis (attivando l’offerta entro il 6 marzo).

Attiva EVO 200 di CoopVoce »

Le offerte Fastweb Mobile

Fastweb Mobile propone un paio di offerte da considerare. La prima è l’offerta base che include:

minuti illimitati

100 SMS

150 GB in 4G e 5G

Il canone è di 7,95 euro al mese con un costo iniziale di 10 euro una tantum. Si tratta dell’offerta 5G più economica del momento. Per attivarla basta raggiungere il sito dell’operatore tramite il link qui di sotto.

Attiva qui Fastweb Mobile »

Da valutare anche Fastweb Mobile Full. Questa tariffa include:

minuti illimitati

100 SMS

200 GB in 4G e 5G

Il costo è di 9,95 euro al mese, con attivazione di 10 euro una tantum. Ci sono 2 mesi gratis per i nuovi clienti (con o senza portabilità del numero da un altro operatore).

Attiva qui Fastweb Mobile Full »

Le offerte Flash di Iliad

Fino al prossimo 29 di febbraio è possibile attivare due offerte Flash con Iliad. La prima è Flash 150 e si caratterizza per:

minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

150 GB in 4G ogni mese

minuti e SMS illimitati e fino a 9 GB in roaming in UE

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese per sempre con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum ed è attivabile da tutti. È possibile anche richiedere la eSIM, in modo da iniziare subito a utilizzare la SIM Iliad. Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.

Attiva Flash 150 di Iliad »

L’offerta è attivabile anche per i già clienti Iliad che possono richiedere il cambio piano dall’Area Personale del sito dell’operatore. Il cambio piano è disponibile solo per chi ha attivato una di queste tariffe: Offerta Voce, Offerta iliad a 5,99€, Offerta Giga 40, Offerta Giga 50, Offerta Giga 80, Offerta Flash 100 a 7,99€, Offerta Flash 120 a 7,99€, Offerta Flash 120 2023, Offerta Giga 100 a 7,99€.

Da valutare anche Flash 200. L’offerta include:

minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

200 GB in 4G e 5G ogni mese

minuti e SMS illimitati e fino a 11 GB in roaming in UE

sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra di Iliad

Flash 200 ha un costo di 9,99 euro al mese, con attivazione di 9,99 euro una tantum. Anche in questo caso, il prezzo è per sempre ed è possibile richiedere la eSIM.

Attiva Flash 200 di Iliad »

I già clienti Iliad possono attivare l’offerta solo se hanno una di queste tariffe: Offerta Voce, Offerta iliad a 5,99€, Offerta Giga 40, Offerta Giga 50, Offerta Flash 70, Offerta Giga 70, Offerta Giga 80, Offerta Flash 100, Offerta Giga 100, Offerta Flash 100 5G, Offerta Flash 100 a 7,99€, Offerta Flash 120 a 7,99€, Offerta Giga 120, Offerta Flash 120, Offerta Flash 130, Offerta Flash 150, Offerta Flash 160, Offerta Giga 150, Offerta Flash 180, Offerta Flash 180 2024.

