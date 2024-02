C'è un motivo in più per passare a ho. Mobile durante il periodo di San Valentino . Per i nuovi clienti che richiedono un'offerta con l'operatore, infatti, ci sono tanti Giga , un costo ridotto oltre a 5 euro di ricarica omaggio che rappresentano, di certo, un gradito bonus. Vediamo i dettagli completi in merito:

Per il periodo di San Valentino, scegliere una delle offerte ho. Mobile disponibili in questo momento in listino conviene in modo particolare. L’operatore, infatti, mette a disposizione varie tariffe, a partire da 5,99 euro al mese, garantendo attivazione gratuita oltre a 5 euro di ricarica omaggio. Per un quadro completo sulle offerte basta premere sul link qui di sotto. Da notare che è anche possibile dare un’occhiata alle migliori tariffe mobile di San Valentino per valutare meglio le opzioni a propria disposizione.

Le offerte ho. Mobile di San Valentino: tanti Giga e 5 euro in omaggio

La tabella qui di sotto riassume tutte le offerte proposte da ho. Mobile in occasione del periodo di San Valentino e compatibili con la promozione che garantisce 5 euro di ricarica in omaggio.

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTO MENSILE COME ATTIVARLA ho. 5,99 minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese portabilità da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati ho. 6,99 minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 €/mese richiedendo un nuovo numero ho. 7,99 minuti e SMS illimitati

180 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 €/mese portabilità da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati ho. 9,99 minuti e SMS illimitati

230 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 €/mese portabilità da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati ho. 13,99 minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 €/mese portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile

Tutte le offerte ho. Mobile sono disponibili tramite attivazione online, con consegna gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente oppure con ritiro presso un punto vendita partner dell’operatore. Da notare, inoltre, che l‘attivazione è gratuita richiedendo la portabilità da Iliad o da un virtuale selezionato o anche richiedendo un nuovo numero di cellulare (in tutti gli altri casi, è prevista una spesa iniziale di 9 euro oppure 29 euro in base all’operatore di provenienza).

Da notare che le offerte ho. Mobile consentono l’utilizzo della rete 4G di Vodafone, con una velocità massima di 30 Mbps in download e in upload. Tutti i servizi aggiuntivi (Hotspot, 42121 per la verifica del credito residuo, avviso di chiamata, trasferimento di chiamata, SMS ho. chiamato) sono inclusi nel caso. C’è anche la funzione Riparti che permette di anticipare il rinnovo mensile nel caso in cui finiscano i Giga.

Fino al prossimo 29 di febbraio 2024, inoltre, passando a ho. Mobile c’è un bonus aggiuntivo, con 5 euro di ricarica in omaggio messi a disposizione dall’operatore a tutti i nuovi clienti. Per sfruttare le offerte è sufficiente accedere al sito dell’operatore tramite il link riportato qui di sotto e selezionare la tariffa da attivare.

Per confrontare le offerte di ho. Mobile con tutte le altre promozioni disponibili sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile che offre un quadro completo sulle migliori promozioni disponibili in questo momento.

