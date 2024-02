Risarcimento mutuo per la nullità degli interessi pagati sui prestiti tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, quando quattro banche europee concordarono tra loro di manipolare i tassi dell’indice Euribor a cui sono legati mutui, finanziamenti e leasing a tasso variabile.

Con un’ordinanza, la Cassazione ha affermato il principio giuridico per cui la mancata partecipazione della banca all’intesa per la manipolazione del tasso Euribor non esclude il diritto a ottenere i risarcimenti previsti dalla legge antitrust, ovvero il rimborso degli interessi non dovuti.

Prima di conoscere altri dettagli sul pronunciamento della Cassazione, va ricordato che, con il comparatore per mutui di SOStariffe.it, è possibile trovare i mutui più convenienti di febbraio 2024.

Risarcimento mutuo: che cos’è, come funziona e come richiederlo

RISARCIMENTO MUTUO IN PILLOLE 1 Si ha diritto a chiedere un rimborso sugli interessi versati e non dovuti per un mutuo tra il 2005 e il 2008 2 Il risarcimento è possibile anche se la banca non è stata coinvolta direttamente nella vicenda del tasso Euribor manipolato 3 L’ostacolo della prescrizione: se sono passati 10 anni dalla sottoscrizione del contratto, si potrebbe non aver diritto alla restituzione degli interessi 4 Come bisogna fare per avere il rimborso? È consigliabile rivolgersi a: uno studio legale

un’associazione dei consumatori

Chi ha pagato le rate di un mutuo variabile tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 ha diritto a un rimborso sulla quota degli interessi versata in quel periodo. La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 34889/2013, ha stabilito che, anche i clienti delle banche non coinvolte direttamente nella vicenda dell’Euribor manipolato, possano chiedere la restituzione degli interessi pagati e non dovuti. I clienti possono contestare la validità del tasso Euribor usato nei contratti per mutui, finanziamenti e leasing variabili sottoscritti in quel periodo.

La Suprema Corte ha sancito che i clienti hanno diritto all’azione di accertamento della nullità dell’intesa e al risarcimento del danno in base all’articolo 2 della legge 287/1990 che prevede la nullità delle intese restrittive della concorrenza. Occorre però considerare che, per contratti di mutuo conclusi da oltre 10 anni e già finiti di pagare, scatta la prescrizione.

Per sapere, dunque, se si ha diritto o meno al rimborso degli interessi nella fattispecie di questo caso, tenuto conto della complessità della questione, è utile contattare o un’associazione dei consumatori o uno studio legale per avere dei chiarimenti e decidere quali passi intraprendere.

