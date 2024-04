Il mese di aprile prende il via con una nuova Super Promo da parte di Sky . C'è tempo fino al prossimo 17 di aprile , infatti, per attivare a prezzo scontato l'offerta che include Sky TV, Sky Cinema e Netflix in un unico abbonamento e con un prezzo inferiore ai 20 euro al mese. Vediamo i dettagli completi.

La nuova Super Promo di Sky è valida fino al prossimo 17 di aprile e consente l’accesso a un’offerta ricca di contenuti di intrattenimento, con tanto di Netflix incluso nel prezzo, per una spesa inferiore ai 20 euro al mese. Si tratta della promozione più conveniente, in questo momento, per poter assicurarsi un accesso senza limiti a show, film e serie TV per un lungo periodo di tempo. Sfruttando la promozione, è possibile attivare il nuovo abbonamento a Sky con un prezzo scontato a 19,90 euro al mese. L’offerta è valida tramite attivazione online, seguendo il link riportato qui di sotto.

Super Promo Sky: ecco l’offerta di aprile 2024

La nuova promozione di Sky mette a disposizione dei nuovi clienti l’accesso a un abbonamento composto da:

Sky TV con tutti gli show e le serie TV della programmazione Sky

con tutti gli show e le serie TV della programmazione Sky Sky Cinema con l’accesso a tutti i canali di cinema, ai film on demand oltre che a tutti i contenuti di Paramount Plus

con l’accesso a tutti i canali di cinema, ai film on demand oltre che a tutti i contenuti di Sky Go per guardare i contenuti dell’abbonamento Sky anche in streaming, da smartphone, tablet o computer

per guardare i contenuti dell’abbonamento Sky anche in streaming, da smartphone, tablet o computer Netflix con piano Base senza pubblicità e possibilità di passare ai piani Standard (+4 euro al mese) o Premium (+8 euro al mese) in fase di attivazione dell’abbonamento

con e possibilità di passare ai piani (+4 euro al mese) o (+8 euro al mese) in fase di attivazione dell’abbonamento possibilità di personalizzare l’offerta aggiungendo altri pacchetti come Sky Calcio (+5 euro al mese), Sky Kids (+5 euro al mese) oppure Sky Sport (+16 euro al mese)

La nuova promozione di Sky prevede un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli di permanenza alla fine del periodo promozionale quando sarà possibile scegliere se passare a una nuova offerta oppure interrompere senza costi l’abbonamento.

Da notare, inoltre, che l’offerta prevede un costo iniziale di 19 euro scegliendo Sky Q via Internet (optando per Sky Q via satellite, invece, il costo iniziale sarà di 99 euro). Per accedere all’offerta c’è tempo fino al prossimo 17 di aprile.

L’attivazione può avvenire tramite una semplice procedura online, premendo sul box qui di sotto e poi scegliendo Acquista online (eventualmente, andando a personalizzare i contenuti; premendo su Riepilogo della tua offerta è possibile anche cambiare il piano Netflix incluso).

In alternativa, segnaliamo la possibilità, sempre fino al 17 aprile, di attivare l’offerta Sky TV + Sky Sport con un costo periodico di 24,90 euro al mese per 18 mesi. Ance quest’offerta è personalizzabile ed è possibile aggiungere Netflix con un costo di 5 euro in più al mese oltre che aggiungere Sky Calcio, sempre con 5 euro in più al mese. La promozione è attivabile di seguito.

Sky WiFi + Sky TV: l’offerta di aprile 2024

Da tenere in considerazione, in questo momento, c’è anche l’offerta Sky WiFi + Sky TV. Si tratta della promozione combinata che unisce l’abbonamento per la connessione Internet casa e l’abbonamento TV includendo:

Sky WiFi con linea telefonica e connessione senza limiti tramite rete FTTH fino a 1 Giga oppure fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega

con linea telefonica e connessione senza limiti tramite rete FTTH fino a 1 Giga oppure fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega abbonamento Sky TV con Sky Go incluso

L’offerta ha un costo di 35,80 euro al mese per 18 mesi con possibilità di personalizzazione andando ad aggiungere: Sky Calcio (+5 euro al mese), Sky Kids (+5 euro al mese), Sky Cinema (+10 euro al mese) e Sky Sport (+16 euro al mese). La promozione è attivabile direttamente online, con un costo iniziale di 19 euro. Per richiedere l’offerta è necessario effettuare la verifica della copertura. Per tutti i dettagli è disponibile il box qui di sotto.

