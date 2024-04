Il tour Taylor Swift in onda su Disney Plus : la piattaforma streaming di Disney “vince” sulla rivale Netflix e si aggiudica i diritti esclusivi del film-concerto della pluripremiata popstar americana. Nei primi 3 giorni del lancio, 4,6 milioni di visualizzazioni . Confronta i piani tariffari per abbonarti a Disney Plus o trova altre offerte per la pay tv ad aprile 2024 utilizzando il comparatore di SOStariffe.it .

Il tour Taylor Swift approda su Disney Plus. La piattaforma streaming del colosso Disney si è aggiudicata i diritti esclusivi per portare il film-concerto “The Eras Tour (Taylor’s Version)” nelle case di tutto il mondo, assestando un duro colpo alla rivale Netflix.

Disney Plus è così l’unico servizio di streaming in cui è possibile guardare per la prima volta lo show musicale nella sua interezza, completo di brani eseguiti solo nei concerti dal vivo. In onda dal 15 marzo 2024, il tour Taylor Swift è stato subito un record d’ascolti: nei primi 3 giorni dal lancio, ha registrato 4,6 milioni di visualizzazioni, diventando così il film musicale più visto di sempre sulla piattaforma streaming firmata Disney.

Tour Taylor Swift in onda su Disney Plus, Netflix perde la sfida dei diritti

Nella “battaglia” per l’intrattenimento in streaming, Disney Plus ha assestato un duro colpo alla rivale Netflix e ha strappato a quest’ultima i diritti esclusivi per la messa in onda del “The Eras Tour (Taylor’s Version)”, la versione cinematografica del concerto miliardario (più di 260 milioni di dollari di incassi nel mondo) di Taylor Swift, la megastar del pop già 14 volte vincitrice del Grammy.

La vittoria su Netflix della piattaforma dello streaming firmata Disney ha subito portato i suoi frutti: in onda da venerdì 15 marzo 2024, il film-concerto ha registrato nei primi 3 giorni 4,6 milioni di visualizzazioni. Nel primo fine settimana, i fan di Taylor Swift hanno guardato su Disney Plus 16,2 milioni di ore del film concerto della durata di 3 ore e mezza.

Oltre all’accesso integrale al “The Eras Tour (Taylor’s Version)”, la piattaforma Disney Plus offre ai fan di Taylor Swift la possibilità di ascoltare nuove canzoni come “Cardigan”, insieme ad altre quattro in versione acustica: “Maroon”, “Death by a Thousand Cuts”, “You Are in Love” e “I Can See You”.

Tour Taylor Swift: i piani tariffari Disney in Italia ad Aprile 2024

DISNEY PLUS: I PACCHETTI DISNEY PLUS: I COSTI Piano Standard con pubblicità 5,99 €/mese Piano Standard senza pubblicità 8,99 €/mese oppure 89,99 €/anno Piano Premium 11,99 €/mese oppure 119,99 €/anno

Se anche tu smani dalla voglia di vedere il tour Taylor Swift, ma non hai ancora un abbonamento a Disney Plus, puoi farti un’idea dei piani tariffari messi a disposizione dal gigante dell’intrattenimento ad aprile 2024 utilizzando il comparatore di SOStariffe.it per pay tv.

In particolare, ad aprile 2024, Disney Plus ti propone tre diversi piani di abbonamento. Hai infatti la possibilità di sottoscrivere un piano Standard (in due versioni, uno con pubblicità e l’altro senza pubblicità) e un piano Premium (che non prevede alcuna interruzione pubblicitaria).

Ecco sintetizzate qui sotto le differenze dei vari pacchetti:

Standard con pubblicità inclusa a 5,99 euro al mese . Essa prevede la visione di contenuti in Full HD, due accessi in contemporanea alla piattaforma, audio 5.1 e stereo;

inclusa a . Essa prevede la visione di contenuti in Full HD, due accessi in contemporanea alla piattaforma, audio 5.1 e stereo; Standard (senza pubblicità) a 8,99 euro al mese oppure 89,90 euro per un anno : contenuti in Full HD, due accessi in contemporanea alla piattaforma, audio 5.1 e stereo, possibilità di download per la visione offline su un massimo di 10 dispositivi;

a oppure : contenuti in Full HD, due accessi in contemporanea alla piattaforma, audio 5.1 e stereo, possibilità di download per la visione offline su un massimo di 10 dispositivi; Premium, che costa 11,99 euro al mese oppure 119,90 euro per un anno. I suoi punti di forza sono: contenuti in 4K HDR, quattro accessi alla piattaforma, audio Dolby Atmos, possibilità di download per la visione offline fino a 10 dispositivi:

