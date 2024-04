Vodafone Silver è tornata in versione winback con inclusi minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G a meno di 10 euro al mese . Scopri come attivarla ad aprile

Vodafone negli ultimi giorni di marzo è tornata a proporre Vodafone Silver ad alcuni suoi ex clienti di telefonia mobile tramite un’apposita campagna SMS. A ricevere la proposta dell’offerta winback sono coloro che hanno cambiato operatore ma hanno lasciato a Vodafone il consenso ad essere informati sulle iniziative commerciali dell’azienda. Purtroppo però la promozione è stata disponibile solo per un periodo di tempo limitato.

Vodafone Silver, dettagli e come attivarla ad aprile 2024

Vodafone Silver Caratteristiche minuti e SMS illimitati Gigabyte 200 GB in 4G Costo mensile 9,99 €/mese Attivazione 1 cent Come attivarla l’offerta è disponibile in versione winback per gli ex clienti che hanno ricevuto l’apposito SMS. È stato possibile attivarla solo in negozio entro il 27/3/24

Vodafone Silver nella versione winback include minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G a 9,99 euro al mese. La SIM è gratuita mentre il contributo per l’attivazione è di 1 cent. Va sommato anche il costo del primo mese di offerta anticipato. Come sempre avete la possibilità di attivare il servizio Smart Pay per il pagamento automatico su conto corrente o carta di credito e prepagate. “Torna in Vodafone! – si legge nell’SMS inviato dall’operatore – Solo fino al 27/03 per te 200GB, min e SMS illimitati a 9,99€, attivazione 0,01E, SIM 0E. Dettagli e attivazione in negozio“. Non si esclude però che ad altri clienti siano stati proposti prezzi differenti. Come si legge nel messaggio di Vodafone, l’offerta è scaduta il 27/3/24. Chi aveva ricevuto l’SMS ha quindi potuto attivarla in negozio entro tale data.

Tecnicamente per tutte le offerte operator attack, ovvero quelle destinate ai clienti di specifici operatori, è possibile abilitare la connessione in 5G in tutti i negozi di Vodafone aderenti. Trattandosi però di Vodafone Silver in versione winback è possibile che questa caratteristica non sia presente. Avete invece attivo in automatico il piano base Vodafone 25 New con incluso il servizio Smart Passport+ per navigare nei Paesi extra Ue solo in caso di effettivo utilizzo. Potrete poi utilizzare servizi come segreteria telefonica, Chiamami & Recall, SMS di ricevuta di ritorno, verifica del credito residuo e continuità di servizio.

Per quanto riguarda l’estero, Vodafone Silver include anche 300 minuti verso numeri fissi e mobili in Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e numeri fissi in Australia, Brasile, Israele e Marocco. Avete anche 100 minuti verso verso numeri fissi e mobili in Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia, Venezuela e verso i numeri fissi in Brasile, 1000 minuti verso Vodafone Albania e, infine, minuti illimitati verso Vodafone Romania.

Vi ricordiamo che attivando Vodafone Silver o qualsiasi altra offerta mobile dell’operatore si può accedere a uno sconto di 5 euro al mese su una delle migliori offerte Internet casa di Vodafone per navigare fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH (Fiber to the Home) in tutte le principali città italiane. La latenza minima permette poi di giocare online, lavorare da remoto o guardare video in streaming anche in altissima definizione senza problemi o ritardi nel segnale. In alternativa viene proposta una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download a seconda della distanza tra l’abitazione e la cabina stradale. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra ottica, potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Internet Unlimited di Vodafone

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

Il prezzo è di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese, o 22,90 euro al mese per chi è già cliente di Vodafone per il mobile. Acquistandola online il contributo iniziale per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro.

I clienti di Vodafone per rete fissa e mobile con Infinito Insieme possono poi avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi. Per il pagamento potete scegliere tra domiciliazione in bolletta o addebito su borsellino, carta di credito e conto corrente.

Altre offerte con 200 GB a meno di 10 euro al mese selezionate con il comparatore di SOStariffe.it ad aprile 2024

Offerte convenienti Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Very Promo FLASH BACK! XL 6,99 minuti e SMS illimitati + 200 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 €/mese Fastweb Mobile Full minuti illimitati e 100 SMS + 200 GB anche in 5G 9,95 €/mese Spusu 200 2000 minuti e 500 SMS + 200 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 9,98 €/mese per sempre Flash 200 di Iliad minuti e SMS illimitati + 200 GB anche in 5G 9,99 €/mese per sempre

Vodafone Silver è quindi un’offerta riservata si soli ex clienti dell’operatore e per di più per un periodo limitato di tempo. Fortunatamente però ci sono molte altre alternative per avere fino a 200 GB a meno di 10 euro al mese. Ad aprile potete scegliere tra:

Promo FLASH BACK! XL Very 6,99

minuti e SMS illimitati

2o0 GB in 4G (invece di 100 GB)

(invece di 100 GB) 7,4 GB per navigare in roaming in Ue

un mese di ricarica in omaggio fino al 4/4/24

L’offerta di Very Mobile costa 6,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Questa offerta è disponibile per chi richiedere la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali come Fastweb Mobile, Coop Voce, Fastweb Mobile e altri.

Spusu 200

2000 minuti e 500 SMS

200 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download

fino a 300 Mbps in download 400 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 10,56 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Spusu costa 9,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. L’operatore permette poi di acquistare un’eSIM o cambiare offerta in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB anche in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Mobile costa 9,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita. In negozio potete invece richiedere un’eSIM al costo di 10 euro. Per l’attivazione dell’offerta potrete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID o CIE (Carta d’identità Elettronica). Con FastwebUP Plus Mobile avete inclusi ogni mese:

16 minuti di utilizzo gratuito sul noleggio di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, toys, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

a 5 euro di sconto su una spesa minima di 25 euro con Deliveroo

Flash 200 di Iliad

minuti e SMS illimitati

200 GB anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 11 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Altrimenti potete richiedere online un’eSIM al costo di 9,99 euro. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 4/4/24.

Se poi attivate Flash 200 o qualsiasi altra offerta dell’operatore low cost da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito, avete a disposizione uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra di Iliad. Con IliadBox avete inclusa una connessione illimitata fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) oltre a chiamate illimitate, attivazione e modem IliadBox con supporto al Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito. Il prezzo è di 19,99 euro al mese per sempre per i già clienti mobile, invece di 24,99 euro al mese. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Per confrontare queste offerte e trovare la soluzione migliore in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Selezionata l’offerta più conveniente potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

