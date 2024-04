Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica approva la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) per il primo parco eolico offshore flottante in Italia. L’impianto sorgerà nel Canale di Sicilia. Tutti i dettagli e come accelerare lo sviluppo delle rinnovabili installando un impianto fotovoltaico in casa ad aprile 2024 grazie ai preventivi presenti nel comparatore di SOStariffe.it .

Nuovo passo avanti per le rinnovabili in Italia. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) ha espresso parere positivo sulla compatibilità ambientale del progetto 7SeasMed, il primo parco eolico offshore galleggiante in Italia. Con una capacità complessiva pari a 250 MW (Megawatt), il progetto sorgerà nel Canale di Sicilia, a circa 35 chilometri dalla costa di Marsala.

Rinnovabili: autorizzato il primo parco eolico offshore galleggiante in Italia

PROGETTO 7SEASMED: COSA SAPERE 1 È il primo parco eolico offshore flottante in Italia ad ottenere l’approvazione della VIA da parte del ministero dell’Ambiente 2 Sorgerà nel Canale di Sicilia, a circa 35 chilometri dalla costa di Marsala 3 Sarà composto da 21 aerogeneratori da 12 MW ciascuno, per una potenza complessiva pari a 250 MW (Megawatt)

È la prima Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) rilasciata in Italia per un parco eolico offshore galleggiante. A conquistare questo primato è il progetto 7SeasMed, una partnership tra GreenIT, la joint venture italiana per le energie rinnovabili tra Plenitude (Eni) e CDP Equity (Gruppo CDP) e Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).

In particolare, il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) ha espresso il suo giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di un impianto eolico offshore di tipo floating ricadente in parte in provincia di Trapani (nei Comuni di Marsala, Mazara del Vallo, Salemi, Santa Ninfa, Castelvetrano e Partanna) e in parte nel Mar Mediterraneo, nel Canale di Sicilia, a circa 35 chilometri dalla costa di Marsala.

L’opera, composta da 21 aerogeneratori da 12 MW (Megawatt) ciascuno, per una potenza complessiva pari a 250 MW, adotterà “soluzioni tecniche innovative volte a ridurre al minimo l’impatto ambientale e visivo”, si legge ancora nel sito di 7SeasMed.

L’impianto autorizzato dal Mase, insieme ad altri parchi eolici offshore galleggianti al largo delle coste della Sardegna e del Lazio, rientra nel perimetro di una serie di progetti avviati nell’ambito della partnership tra GreenIT e CIP, che saranno in grado di soddisfare i consumi elettrici di quasi 2,5 milioni di famiglie.

Rinnovabili: il potenziale dell’eolico offshore ad Aprile 2024

Secondo un recente studio della Floating Offshore Wind Community – realizzato da TEHA (The European House – Ambrosetti) in collaborazione con Renantis, BlueFloat Energy, Fincantieri e Acciaierie d’Italia, “l’eolico offshore galleggiante ha un forte potenziale energetico e limitati impatti ambientali e sociali e può contribuire in modo importante agli obiettivi di decarbonizzazione in Italia”.

In particolare, si legga nella nota di sintesi dello studio, “l’Italia si posiziona infatti come il terzo mercato mondiale per lo sviluppo di eolico offshore galleggiante, secondo il Global Wind Energy Council. Le stime svolte in collaborazione con il Politecnico di Torino indicano un potenziale di 207,3 GW in Italia per l’eolico offshore galleggiante, rappresentando più del 60% del potenziale di energia rinnovabile complessiva, con Sardegna, Sicilia e Puglia tra le aree di maggiore potenzialità”.

Infine, rileva sempre l’indagine, l’eolico offshore è “la soluzione più idonea per aumentare la capacità delle energie rinnovabili, garantendo un impatto ambientale medio fino al 67% inferiore rispetto a quello dell’energia elettrica attualmente prelevata dalla rete italiana, per la possibilità di produrre energia in modo meno invasivo per il territorio”.

