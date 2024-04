Grandi novità per la Serie A TV . Oltre al rinnovo dell'accordo tra TIM e DAZN per TIMVISION , si prepara il lancio dell'app Serie A+ . Scopri le migliori offerte per il calcio in TV

Serie A in TV: l’accordo TIM e DAZN c’è, più l’app della Lega in arrivo

Gli amanti del calcio possono stare tranquilli, continueranno a vedere le partite come in passato. Le voci di qualche giorno fa sono state confermate, TIM e DAZN hanno rinnovato l’accordo per trasmettere gli incontri di Serie A sulla piattaforma di TIMVISION. Le novità non finiscono qui. La Lega Serie A prepara infatti il lancio di una sua piattaforma chiamata Serie A+ con contenuti in esclusiva per coinvolgere ancora di più i tifosi e ampliare le sue attività di marketing.

Serie A TV e accordo tra TIM e DAZN per TIMVISION: le novità di aprile 2024

Cosa cambia per la Serie A in TV Dettagli TIMVISION TIM e DAZN hanno rinnovato l’accordo per trasmettere 10 partite su 10 per giornata di Serie A fino al 2029

e hanno rinnovato l’accordo per trasmettere Il pacchetto includerà anche alcune partite di Liga portoghese, Champions femminile, basket, tennis, ciclismo, boxe, UFC e Olimpiadi sui canali Eurosport 1 HD e 2 HD Serie A+ La nuova piattaforma della Lega Serie A offrirà contenuti in esclusiva come highlights personalizzati, voto per il miglior giocatore del mese e altre iniziative social

offrirà contenuti in esclusiva come highlights personalizzati, voto per il miglior giocatore del mese e altre iniziative social Sarà disponibile con differenti contenuti inclusi in versione gratuita o al costo di 12 €/anno o 89 €/anno

o al costo di o Il lancio dovrebbe essere fissato per l’1/8/24

Con il nuovo accordo tra DAZN e TIM gli abbonati a TIMVISION potranno continuare a vedere 10 partite su 10 per giornata di Serie A fino al 2029. Inoltre al pacchetto si aggiungono alcune partite della Liga portoghese, la Champions League del calcio femminile, NFL, il campionato italiano di basket oltre ai migliori incontri della Basketball Champions League (BCL) e gli eventi FIBA (International Basketball Federation), boxe e UFC. Non mancheranno poi il tennis con tornei come Australian Open e Roland Garros, il ciclismo con il Giro d’Italia e Tour de France, sport invernali con i mondiali di sci e gli appuntamenti come le Olimpiadi estive e invernali trasmesse su Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

“Grazie a questo accordo con DAZN andiamo a rafforzare ulteriormente il posizionamento di TIMVISION come piattaforma streaming più completa sul mercato italiano. – ha affermato Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer di TIM – L’intesa rientra nella più ampia strategia del nostro Gruppo volta a creare la prima ‘customer platform’ italiana di servizi e contenuti di qualità per i nostri clienti“.

“Siamo contenti dell’accordo siglato con TIM che si conferma un nostro partner strategico a livello tecnologico e distributivo. L’intesa che vede un rinnovato approccio al mercato e che rappresenta un cambio di passo nel settore dei contenuti premium relativi ad eventi sportivi live, è volta a supportare lo sviluppo del business con l’obiettivo di ampliare la capacità di commercializzazione del nostro servizio per raggiungere il maggior numero di tifosi“, ha commentato Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

Serie A TV, in arrivo l’app della Lega

Da tempo di parla di un possibile canale televisivo ufficiale della Lega Serie A ma nel frattempo arrivano nuove conferme sul lancio di Serie A+, una piattaforma pensata per fornire un’esperienza ancora più completa ai tifosi con foto, video, news, profili dei vari club, risultati e calendari, highlights in anteprima e personalizzati oltre che a iniziative social come la votazione del miglior giocatore del mese, sondaggi e la possibilità di scegliere l’inno ufficiale della Serie A. L’app realizzata in collaborazione con HiWay Media sarà disponibile in tre differenti forme di iscrizione:

versione gratuita con funzioni limitate

con funzioni limitate piano annuale da 12 euro con più opzioni

con più opzioni abbonamento da 89 euro l’anno con incluse anche esperienze interattive come webinar con i dirigenti della Lega Serie A

Serie A+ dovrebbe essere lanciata ufficialmente il prossimo primo agosto, in anticipo rispetto alla prossima stagione calcistica. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, però, la nuova iniziativa non è stata ben accolta da Sky e DAZN in quanto ritengono che alcuni dei servizi offerti potrebbero essere in concorrenza con iniziative commerciali e programmi simili da loro proposti. Inoltre, il costo dell’app andrebbe ad incidere sul budget stanziato dai tifosi per il calcio.

Le offerte TIMVISION per il calcio di aprile 2024

Offerte TIMVISION Cosa vedere Costo mensile TIMVISION Calcio e Sport con Disney+ TIMVISION

DAZN Standard

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità 30,99 €/mese TIMVISION Gold TIMVISION

DAZN Standard

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime 40,99 €/mese

TIMVISION è una soluzione molto interessante per gli amanti del calcio in quanto permette di vedere tutta la Serie A e i principali eventi internazionali come le coppe europee. Potete scegliere di abbinare l’abbonamento a qualsiasi offerta di telefonia mobile o per la rete fissa di TIM. In alternativa, se non volete cambiare operatore, potete acquistare una SIM che verrà utilizzata solo per l’addebito del costo mensile dell’abbonamento. Ad aprile potete quindi scegliere tra:

TIMVISION Calcio e Sport con Disney+

TIMVISION con film, serie TV e produzioni originali oltre al meglio della programmazione di Mediaset degli ultimi 7 giorni e Discovery+

con film, serie TV e produzioni originali oltre al meglio della programmazione di Mediaset degli ultimi 7 giorni e Discovery+ DAZN Standard con visione su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete in qualità Full HD. Si possono abbinare fino a 6 dispositivi

con visione su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete in qualità Full HD. Si possono abbinare fino a 6 dispositivi Infinity+ con 104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K

con 104 partite di Champions League e altri contenuti anche in 4K Disney+ Standard con pubblicità con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con qualità audio 5.1 e fino a 10 dispositivi abbinabili

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con qualità audio 5.1 e fino a 10 dispositivi abbinabili Amazon Prime con film e serie TV Amazon Original ed Exclusives e le migliori partite del mercoledì di Champions League (dal 9/4/24 includerà la pubblicità)

Il prezzo è di 30,99 euro al mese.

Attiva TIMVISION Calcio e Sport »

TIMVISION Gold

TIMVISION

DAZN Standard

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime

Il prezzo è di 40,99 euro al mese.

Attiva TIMVISION Gold »

Se le acquistate online il contributo per l’attivazione è azzerato per entrambe le offerte. Avete inoltre incluso il TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito. Per chi ha già il decoder, invece, il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro. Il TIMVISION Box prevede funzioni come l’ottimizzazione automatica della connessione per avere un segnale sempre stabile, accesso ai comandi vocali tramite Google Assistant per cercare i propri programmi preferiti, Chomecast integrata per trasmettere video e musica dallo smartphone alla TV e accesso a tutte le app di Google Play grazie al sistema operativo Android TV. Altrimenti potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con visione 4K e sistema audio integrato di Bang & Olufsen. I primi 6 mesi sono gratis, poi le rate sono di 5 euro al mese.

Se i servizi di streaming inclusi nel vostro abbonamento TIMVISION non vi soddisfano potete sempre attivare un piano di categoria superiore ai seguenti prezzi:

Disney+ Standard senza pubblicità con visione in Full HD 1080p sue 2 dispositivi in contemporanea con qualità audio 5.1 e fino a 10 dispositivi abbinabili con funzione download aggiungendo 3 euro al mese

con visione in Full HD 1080p sue 2 dispositivi in contemporanea con qualità audio 5.1 e fino a 10 dispositivi abbinabili con funzione download aggiungendo Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR sue 4 dispositivi in contemporanea con qualità audio Dolby Atmos e fino a 10 dispositivi abbinabili con funzione download aggiungendo 6 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR sue 4 dispositivi in contemporanea con qualità audio Dolby Atmos e fino a 10 dispositivi abbinabili con funzione download aggiungendo Netflix Standard con visione in Full HD 1080p sue 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese

con visione in Full HD 1080p sue 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR sue 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR sue 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo DAZN Plus con visione su 2 dispositivi in contemporanea in qualità Full HD connessi anche a reti diverse e fino a 7 dispositivi abbinabili aggiungendo 15 euro al mese

Le offerte di DAZN di aprile 2024

Le offerte di DAZN Servizi inclusi Prezzo mensile DAZN Standard visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e altri sport 34,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 40,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 359 €/anno DAZN Plus visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi a reti diverse

tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e altri sport 49,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 59,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 539 €/anno

Se invece siete interessati solo allo sport, la scelta migliore è forse DAZN. L’app di Perform infatti include tutta la Serie A fino al 2029 (10 partite su 10 per giornata) e la Serie BTK oltre a Europa League, LaLiga EA Sports e i migliori incontri della Conference League. Il pacchetto include anche boxe, UFC, rugby, volley, tennis, motori, sci, basket italiano ed europeo e una seleziona di partite di NFL sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD. Ad aprile potete scegliere tra:

DAZN Standard a 34,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio) o 40,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti si può pagare 359 euro l’anno (132,88 euro di risparmio)

a (72 euro di risparmio) o con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti si può pagare (132,88 euro di risparmio) DAZN Plus a 49,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio) o 59,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti si può pagare 539 euro l’anno (180,88 euro di risparmio)

Scopri gli abbonamenti a DAZN »

Le offerte di Sky di aprile 2024

Offerte Sky per il calcio Cosa vedere Costo mensile Sky TV + Sky Calcio 3 partite per giornata di Serie A

tutta la Serie BTK e Serie C

migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1 14,90 €/mese per 18 mesi Sky TV + Sky Sport Champions League, Europa League e Conference League

altri sport come tennis, golf, basket, etc. 30,90 €/mese per 18 mesi Prova Sky Q tutti i pacchetti di Sky 9 € per un mese

Anche Sky è una scelta valida per chi vuole seguire la sua squadra del cuore. La pay TV infatti permette di vedere 3 partite di Serie A per giornata in co-esclusiva (del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45) per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 76 partite per stagione. Ad aprile potete scegliere tra i seguenti abbonamenti:

Sky TV + Sky Calcio

Sky TV con tutti i migliori programmi come Masterchef, serie TV italiane e internazionali, documentari, news e le produzioni Sky Original

3 partite per giornata di Serie A fino al 2029

tutta la Serie BTK, compresi playout e playoff

tutta la Serie C (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione)

le migliori partite di Premier League e Bundesliga

le migliori partite di Ligue 1

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+ incluso per 12 mesi

App Sky Go per seguire le partite su dispositivi mobili anche fuori casa

Il prezzo è di 14,90 euro al mese per 18 mesi fino al 31/5/24, invece di 30 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è a partire da da 19 euro con Sky Q via Internet.

Attiva Sky TV + Sky Calcio »

Se avete anche un abbonamento a Sky o un decoder tivùsat potete attivare l’offerta Zona DAZN per vedere alcuni contenuti dell’app sul canale 214 al costo di 7,50 euro al mese.

Sky TV + Sky Sport

Sky TV

Champions League (121 partite su 137 a stagione), tutta l’Europa League ed Europa Conference League grazie anche a Diretta Gol

tutte le gare, qualifiche e prove libere di Formula 1 e MotoGP e la World SuperBike

ATP Tour e il WTA Tour fino al 2028, Wimbledon, Nitto ATP Finals, WTA Finals e Davis Cup by Rakuten

oltre 500 partite a stagione di basket mondiale ed europeo

altri sport come rugby, atletica, golf con il DP World Tour e i Grandi Major

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

App Sky Go

Il prezzo è di 30,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 45 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è a partire da da 9 euro con Sky Q via Internet.

Prova Sky Q

Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix Standard)

Sky Famiglia

Sky Kids

Sky Cinema con Paramount+

Sky Calcio

Sky Sport

Al costo di 9 euro potete vedere per 30 giorni tutti i pacchetti di Sky per 30 giorni senza vincoli e senza parabola. Allo scadere della promozione potete decidere se attivare un abbonamento componendolo con i pacchetti che più vi piacciono in base alle offerte in corso.

Prova Sky Q »

