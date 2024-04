Con l'accordo tra Sky e RAI verranno trasmesse in chiaro i quarti e semifinale di Europa League con le italiane oltre al tennis . Scopri le migliori offerte per il calcio in TV di aprile

I tifosi di Milan, Roma e Atalanta potranno seguire le rispettive squadre in Europa anche in chiaro. La RAI e Sky hanno infatti trovato un accordo per trasmettere le partite delle italiane in Europa League sui canali dell’ente di Viale Mazzini. Roma e Milan infatti si sfidano tra loro nei quarti di finale della competizione mentre l’Atalanta affronterà il Liverpool. Sulla RAI si potranno vedere anche le due semifinali.

Scopri le offerte TV »

Sky e RAI, accordo per l’Europa League e tennis ad aprile 2024

I dettagli dell’accordo RAI-Sky Cosa vedere Europa League La RAI trasmetterà in chiaro i due quarti di finale e le semifinali tennis La RAI trasmetterà in chiaro 11 incontri singolari degli Internazionali d’Italia del torneo maschile più la finale singolare femminile o in alternativa la finale di doppio maschile o femminile per il 2024-2025

L’accordo tra la RAI e Sky non riguarda solo il calcio ma anche il tennis con gli Internazionali d’Italia che si svolgeranno a Roma (6-19 maggio 2024) e i cui diritti TV erano stati nelle mani anche di Mediaset. La RAI trasmetterà in chiaro undici incontri singolari (uno al giorno) del torneo maschile più la finale singolare femminile o in alternativa la finale di doppio maschile o femminile, sia per la stagione corrente sia per il 2025. Le partite di Europa League trasmesse sulla RAI saranno quindi le seguenti:

Liverpool-Atalanta in onda giovedì 11/4/24 alle 21

in onda giovedì alle Milan-Roma in onda giovedì 11/4/24 alle 21

in onda giovedì alle Atalanta-Liverpool in onda giovedì 18/4/24 alle 21

in onda giovedì alle Roma-Milan in onda giovedì 18/4/24 alle 21

in onda giovedì alle Semifinale 1 (da definire) in onda giovedì 2/5/24 alle 21

(da definire) in onda giovedì alle Semifinale 2 (da definire) in onda giovedì 9/5/24 alle 21

Gli altri grandi eventi sportivi trasmessi sulla RAI sono il Giro d’Italia e Tour de France per il ciclismo oltre agli Europei di calcio e le Olimpiadi di Parigi.

Le offerte di Sky per il calcio di aprile 2024

Offerte Sky per il calcio Cosa vedere Costo mensile Sky TV + Sky Calcio 3 partite per giornata di Serie A

tutta la Serie BTK e Serie C

migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1 14,90 €/mese per 18 mesi Sky TV + Sky Sport Champions League, Europa League e Conference League

altri sport come tennis, golf, basket, etc. 24,90 €/mese per 18 mesi fino al 17/4/24 Prova Sky Q tutti i pacchetti di Sky 9 € per un mese

Se siete appassionati di calcio, Sky è tra le piattaforme di riferimento per gli amanti del pallone. Sulla pay TV potete infatti vedere 3 partite di Serie A per giornata in co-esclusiva con DAZN oltre a Champions League, tutta l’Europa League ed Europa League. Nei pacchetti per lo sport sono inclusi anche il tennis con un canale dedicato, rugby, golf e tante altre discipline. Ad aprile potete scegliere tra i seguenti abbonamenti:

Sky TV + Sky Calcio

Sky TV con tutti i migliori programmi come Masterchef, serie TV italiane e internazionali, documentari, news e le produzioni Sky Original

3 partite per giornata di Serie A fino al 2029 (del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45) per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione

tutta la Serie BTK, compresi playout e playoff

tutta la Serie C (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione)

le migliori partite di Premier League e Bundesliga

le migliori partite di Ligue 1

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+ incluso per 12 mesi

App Sky Go per seguire le partite su dispositivi mobili anche fuori casa

Il prezzo è di 14,90 euro al mese per 18 mesi fino al 31/5/24, invece di 30 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è a partire da 19 euro con Sky Q via Internet.

Attiva Sky TV + Sky Calcio »

Chi ha già un abbonamento a DAZN o un decoder tivùsat può attivare l’offerta ZONA DAZN per vedere 10 partite su 10 per giornata di Serie A e altri contenuti dell’app sul canale 214 al costo di 7,50 euro al mese. Potete attivarla dall’area personale nella sezione “Il mio Account”.

Sky TV + Sky Sport

Sky TV

Champions League (121 partite su 137 a stagione), tutta l’Europa League ed Europa Conference League grazie anche a Diretta Gol

tutte le gare, qualifiche e prove libere di Formula 1 e MotoGP e la World SuperBike

ATP Tour e il WTA Tour fino al 2028, Wimbledon, Nitto ATP Finals, WTA Finals e Davis Cup by Rakuten

oltre 500 partite a stagione di basket mondiale ed europeo

altri sport come rugby, atletica, golf con il DP World Tour e i Grandi Major

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

App Sky Go

Il prezzo è di 24,90 euro al mese per 18 mesi fino al 17/4/24, invece di 45 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è a partire da 19 euro con Sky Q via Internet. Aggiungendo 5 euro al mese potete avere incluso anche un piano Netflix Standard senza pubblicità con visione in Full HD (1080p) su due dispositivi in contemporanea. In questo caso il prezzo totale diventa quindi di 29,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 50 euro.

Prova Sky Q

Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix Standard)

Sky Famiglia

Sky Kids

Sky Cinema con Paramount+

Sky Calcio

Sky Sport

Permette di vedere tutti i pacchetti di Sky per 30 giorni senza vincoli né parabola al costo di 9 euro. Allo scadere della promozione potete decidere se attivare un abbonamento componendolo con i pacchetti che più vi piacciono in base alle offerte in corso.

Prova Sky Q »

Offerte in evidenza Prova Sky Q € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky TV + Sky Calcio € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky TV + Netflix € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA