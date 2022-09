SIM Giga Illimitati: le migliori offerte di Settembre 2022

Sempre più utenti in Italia cercano una SIM Giga illimitati per il proprio abbonamento mobile. Una soluzione di questo tipo permette di non doversi preoccupare di quanto traffico dati si consuma durante il mese e godersi senza problemi tutte le serie TV e film in streaming direttamente sul telefono, oltre a poter utilizzare altri servizi che consumano tanti Giga come, ad esempio, il gaming online. Ecco, quindi, le offerte di telefonia mobile con traffico senza limiti dei principali operatori.

SIM Giga illimitati con TIM

Offerte con Giga illimitati di TIM Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 7,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Young illimitati 50 GB in 5G (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti – illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti – illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 19,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 29,99 euro

TIM offre due differenti possibilità per avere una SIM Giga illimitati. La più semplice e diretta è acquistare TIM 5G Power Unlimited, che al prezzo di 29,99 euro al mese permette di navigare senza limiti sul Vero 5G fino a 2 Gbps in download. L’offerta include anche accesso prioritario alla rete dell’operatore con la garanzia del massimo delle prestazioni anche nei luoghi affollati o con più dispositivi collegati nello stesso momento. Il piano prevede poi:

100 GB su Google One per 3 mesi

TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi connessi e Parental Control per la sicurezza dei minori

Assistenza dedicata al 119 da parte di un team dedicato di esperti 7/7 e dalle 8 alle 22

Possibilità di richiedere un bonus di 2 euro su credito residuo o in bolletta per chi è anche cliente fisso nel caso in cui non si sia pienamente soddisfatti del supporto ricevuto

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero di telefono su smartphone o smartwatch Cellular (in grado di connettersi a Internet senza l’abbinamento a un cellulare)

La seconda possibilità è quella di essere clienti di TIM per la rete fissa e la telefonia mobile. A tali condizioni è infatti possibile attivare gratuitamente TIM Unica per avere ogni mese una SIM Giga illimitati senza costi extra per sé e tutta la famiglia (massimo 6 numeri anche se non intestati al titolare della rete fissa). La SIM Giga illimitati resta valida fino a quando la linea fissa resta attiva. Il pagamento dell’offerta mobile avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Se ancora non siete clienti di TIM per la rete fissa potete avere un’offerta fibra ottica con navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in oltre 600 Comuni su rete FTTH (Fiber to the Home), chiamate a consumo e attivazione incluse a 24,90 euro al mese. Allo stesso prezzo, se attiva una SIM mobile con offerta abbinata da almeno 9,99 euro al mese, potete avere anche chiamate illimitate da fisso e modem TIM Hub+.

Tra le migliori offerte mobili di TIM questo mese abbiamo:

1. TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. L’offerta è disponibile per chi arriva da alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile e altri. Primo mese e attivazione gratuiti per i nuovi clienti che l’acquistano online. È richiesta la portabilità del numero, che TIM effettua comunque gratuitamente. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

2. TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati. Primo mese e attivazione gratuiti per i nuovi clienti che l’acquistano online. È richiesta la portabilità del numero. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

3. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati, 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download con navigazione prioritaria, 100 GB su Google One per 3 mesi e TIM Safe Web Plus a 14,99 euro al mese. L’offerta è disponibile per chi arriva da qualsiasi operatore anche senza portabilità. Primo mese e attivazione gratuiti per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

4. TIM Young (solo under 25) con minuti e SMS illimitati, 50 GB in 5G e TIMMUSIC a 9,99 euro al mese. L’offerta è disponibile per chi arriva da qualsiasi operatore anche senza portabilità ma solo per gli under 25. Primo mese e attivazione gratuiti per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Al piano è possibile aggiungere:

Raddoppio dei Giga (100 GB) a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games a 5 euro in più al mese

TIM One Number a 99 cent in più al mese

SIM Giga illimitati con Vodafone

Offerte con Giga illimitati di Vodafone Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Family+ illimitati illimitati in 5G 9,99 euro Infinito illimitati (1.000 minuti Extra Ue – 1 GB in roaming + 200 minuti) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay Infinito Black Edition illimitati (1.000 minuti Extra Ue – 5 GB in roaming + 500 minuti) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Per avere una SIM Giga illimitati con Vodafone bisogna guardare alle offerte Infinito. La tariffa base al costo di 24,99 euro al mese con Smart Pay permette di navigare fino a 10 Mbps in download sulla Giga Network 5G e include anche minuti e SMS illimitati. Infinito Black Editon si differenzia invece per il fatto di poter accedere alla massima velocità garantita dalla rete di Vodafone, con prestazioni cinque volte superiori al 4G e latenza minima per una comunicazione quasi istantanea. Il prezzo è di 39,99 euro al mese. Per entrambe le offerte il costo di attivazione è di 6,99 euro.

Se siete già clienti di Vodafone per la rete fissa e volete passare allo stesso operatore anche per il mobile potete attivare l’offerta dedicata Family+ per avere una SIM Giga illimitati per navigare in 5G a 9,99 euro al mese. Per passare a Vodafone per la rete fissa potete acquistare l’offerta fibra ottica chiamata Internet Unlimited, che al costo di 27,90 euro al mese permette di avere navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download sulla FTTH (Fiber to the Home), chiamate da fisso con acquisto online, attivazione e modem Wi-Fi 6 con Wi-Fi Optimizer.

SIM Giga illimitati di WindTre

Offerte con Giga illimitati di WindTre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Smart Pack Protect Unlimited 5G minuti illimitati e 200 SMS illimitati in 5G con Priority Pass 24,99 euro con Easy Pay Di Più Unlimited di WindTre minuti illimitati e 200 SMS illimitati in 5G con Priority Pass 29,99 euro con Easy Pay

WindTre propone invece due offerte per una SIM Giga illimitati molto differenti tra loro. Con Di Più Unlimited al costo di 29,99 euro al mese abbiamo minuti illimitati, 200 SMS e traffico infinito per navigare alla massima velocità in 5G sulla Top Quality Network dell’operatore grazie al Priority Pass. Nel piano sono anche inclusi accesso prioritario al servizio clienti 159 senza attese h34 e 7/7, blocco dei servizi a sovrapprezzo. Il costo di attivazione di 49,99 euro può essere suddiviso in 24 rate da 2,08 euro al mese per 24 mesi. Per la SIM servono 10 euro ma la spedizione è gratuita

Smart Pack Protect Unlimited 5G è invece un’offerta smartphone incluso da 24,99 euro al mese che permette di abbinare l’acquisto a rate di un telefono senza anticipo e con assicurazione contro il furto fornita da Europ Assistance a una SIM Giga illimitati. Si può scegliere di vincolarsi a WindTre per un periodo di 24 o 30 mesi. In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore si dovranno corrispondere le rate residue in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione.

La tariffa si può acquistare in negozio e prevede un costo di attivazione di 49,99 euro da pagare in un’unica soluzione o rateizzandoli in 24 tranche da 1,80 euro al mese più 6,99 euro una tantum. L’attivazione per la parte relativa allo smartphone è invece di 4,99 euro. La SIM costa 10 euro.

Con Smart Pack Protect Unlimited 5G è possibile scegliere tra:

iPhone 13 Pro 5G da 128 GB a 32,99 euro al mese con vincolo di 30 mesi o 40,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

Redmi Note 11 da 128 GB incluso con vincolo di 24 mesi

Nel caso in cui il telefono acquistato non sia di vostro gradimento potete esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla consegna. Il dispositivo andrà restituito all’operatore insieme agli accessori originali presenti nella confezione.

