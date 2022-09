Il listino di offerte Very Mobile si rinnova con il lancio di una nuova promozione disponibile per chi porta il numero in Very Mobile . Per tutti i nuovi clienti che scelgono di affidarsi all'operatore virtuale, oltre alla possibilità di sfruttare una delle tariffe dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, ci sarà un bonus aggiuntivo: un Buono Regalo Amazon in omaggio. Ecco i dettagli della promozione in corso:

Buono Amazon in regalo con le offerte Passa a Very Mobile da 4,99 euro

Scegliere una delle offerte Very Mobile conviene sempre di più. L’operatore virtuale, infatti, ha rinnovato il suo listino di offerte mettendo a disposizione dei nuovi clienti un bonus aggiuntivo. Per chi sceglie una delle offerte “passa a Very Mobile” con portabilità del numero, infatti, è prevista l’erogazione di un Buono Regalo Amazon da 10 euro che rende ancora più conveniente il passaggio.

A disposizione degli utenti interessati a sfruttare la promozione ci sono diverse tariffe a partire da 4,99 euro al mese, con la possibilità di sfruttare il 4G (fino a 30 Mbps) e richiedere senza alcun costo aggiunto la eSIM. Ecco quali sono le offerte Very Mobile da sfruttare per ottenere una tariffa conveniente, con minuti ed SMS illimitati e tanti Giga, e per ricevere il Buono Amazon in regalo.

Le offerte Very Mobile con Buono Amazon in regalo

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA ATTIVABILE DA Very 4,99 minuti ed SMS illimitati

30 GB in 4G fino a 30 Mbps 4,99 euro al mese clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali Very 5,99 minuti ed SMS illimitati

50 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro al mese clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali Very 6,99 minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 euro al mese clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali Very 7,99 minuti ed SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 euro al mese clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali Very 11,99 minuti ed SMS illimitati

50 GB in 4G fino a 30 Mbps 11,99 euro al mese clienti TIM, Vodafone, WINDTRE, Kena, spusu e ho. Very 13,99 minuti ed SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 euro al mese clienti TIM, Vodafone, WINDTRE, Kena, spusu e ho.

A disposizione degli utenti che passano a Very Mobile ci sono diverse offerte da considerare. Tra le promozioni in corso, compatibili con l’iniziativa che consente di ottenere un Buono Amazon in regalo, troviamo Very 4,99. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati

30 GB in 4G fino a 30 Mbps

Il costo è di 4,99 euro al mese e l’attivazione è gratuita. Per attivare quest’offerta è necessario richiedere la portabilità da:

Iliad

un operatore virtuale tra 1 Mobile, BT Enìa, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova, WithU

Per attivare l’offerta è possibile sfruttare il link qui di sotto:

Scopri Very 4,99 »

Da valutare anche Very 5,99. L’offerta include:

minuti ed SMS illimitati

50 GB in 4G fino a 30 Mbps

Il costo è di 5,99 euro al mese e l’attivazione è gratuita. Per attivare quest’offerta è necessario richiedere la portabilità da:

Iliad

un operatore virtuale tra 1 Mobile, BT Enìa, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova, WithU

L’offerta è attivabile direttamente online:

Scopri Very 5,99 »

Per i clienti Iliad e di un operatore virtuale è possibile anche attivare:

Very 6,99 con minuti ed SMS illimitati e 100 GB a 6,99 euro al mese

con minuti ed SMS illimitati e a Very 7,99 con minuti ed SMS illimitati e 150 GB a 7,99 euro al mese

Per i clienti TIM, Vodafone, WINDTRE, Kena, ho. e spusu, invece, le offerte da considerare sono:

Very 11,99 con minuti ed SMS illimitati e 50 GB a 11,99 euro al mese

con minuti ed SMS illimitati e a Very 13,99 con minuti ed SMS illimitati e 150 GB a 13,99 euro al mese

Per attivare una di queste offerte è possibile fare riferimento diretto al comparatore di SOStariffe.it per offerte Very Mobile, linkato qui di sotto, da cui si può scegliere l’offerta e accedere direttamente al sito dell’operatore per completare l’attivazione online:

Scopri tutte le offerte Very Mobile »

Tutte le caratteristiche delle offerte Very Mobile

Scegliere Very Mobile può essere la scelta giusta per tagliare i costi dello smartphone senza rinunciare ad una tariffa completa, sotto tutti i punti di vista. Le offerte dell’operatore presentano le seguenti caratteristiche:

sono attivabili direttamente online , con consegna gratuita della SIM in pochi giorni oppure con consegna immediata della eSIM (sempre gratuita)

, con consegna gratuita della SIM in pochi giorni oppure con consegna immediata della (sempre gratuita) presentano una copertura del 99,7% del territorio nazionale (la rete è WINDTRE)

del territorio nazionale (la rete è WINDTRE) non hanno vincoli contrattuali e costi nascosti

includono la funzione Rinnova Ora per anticipare il rinnovo mensile, senza costi extra oltre al canone, in caso di esaurimento dei Giga

per anticipare il rinnovo mensile, senza costi extra oltre al canone, in caso di esaurimento dei Giga includono tutti i servizi accessori