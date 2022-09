Miglior gestore luce e gas di Settembre 2022: le offerte del mese

Offerte in evidenza A2A Easy Luce 1.024,67 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.831,37 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Bollette salate di luce e gas sono la preoccupazione numero uno per le famiglie italiane, in affanno a causa di un’emergenza energetica che si trascina da mesi. Ecco perché, nel tentativo di “salvare l’inverno” da una stangata già annunciata dagli analisti di settore, sempre più clienti domestici sono a caccia di soluzioni luce e gas che offrano il prezzo più basso possibile della materia prima (compatibilmente con lo “tsunami” energetico in corso).

Un valido alleato in questa “caccia al tesoro” della convenienza è il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas: questo strumento online (gratuito) consente di confrontare una vasta gamma di promozioni del Mercato libero e scovare non solo quella che faccia risparmiare, ma anche quella cucita sul proprio fabbisogno energetico.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it, sempre a portata di smartphone o tablet grazie all’App di SOStariffe.it per sistemi operativi iOS e Android.

Le promozioni luce più appetibili di Settembre 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO LUCE COSTO 1 wekiwi Energia alla Fonte 0,543 €/kWh 83,25 € al mese 2 A2A Energia A2A Easy Luce 0,543 €/kWh 85,70 € al mese 3 Edison Energia Edison World Luce Plus 0,543 €/kWh 86,26 € al mese

Di seguito proponiamo un’istantanea dei fornitori di luce e gas del Mercato libero (e relative offerte) più vantaggiosi a Settembre 2022. La speciale classifica è stata stilata dal comparatore di SOStariffe.it sulla base di una simulazione su una “famiglia tipo” con un consumo annuo di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW). Il riferimento al prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso riportato in tabella è relativo ad Agosto 2022.

Energia alla Fonte wekiwi

Wekiwi, la web company controllata dal gruppo Tremagi, si conferma un magnete del risparmio grazie a un’offerta (ribattezzata proprio “Energia alla Fonte”) che allinea il prezzo dell’energia elettrica alle condizioni del mercato all’ingrosso.

Di seguito l’offerta sotto la lente d’ingrandimento:

prezzo indicizzato in base all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale);

in base all’indice (Prezzo Unico Nazionale); bonus di benvenuto di 30 euro con il codice SOSW22;

di 30 euro con il codice SOSW22; 10% di sconto sullo shop online wekiwi (prodotti per l’illuminazione led, demotica e altri accessori elettronici);

sullo shop online wekiwi (prodotti per l’illuminazione led, demotica e altri accessori elettronici); energia rinnovabile inclusa nel prezzo;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 83,25 euro.

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

A2A Easy Luce

A2A Energia fa viaggiare i suoi clienti sulla rotta del risparmio facendo leva sul prezzo dell’energia all’ingrosso e sull’opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria. Quest’ultima è particolarmente vantaggiosa per chi vive la casa solo la sera e nei weekend, quando l’energia elettrica costa meno.

Ecco cosa prevede l’offerta:

prezzo indicizzato in base all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra ;

in base all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) ; 50% di sconto sul contributo fisso mensile (pari a 12 euro) per il primo anno di fornitura;

sul contributo fisso mensile (pari a 12 euro) per il primo anno di fornitura; possibilità di aggiunta di un pacchetto di ricarica per coloro che possiedono un veicolo elettrico;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 85,70 euro.

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

Edison World Luce Plus

Edison Energia, tra i principali fornitori di elettricità e gas in Italia, accende la convenienza con un’offerta attivabile in modalità Dual Fuel: in questo caso, i clienti domestici potranno sottoscrivere un unico contratto di fornitura sia per la luce sia per il gas, accumulando sconti aggiuntivi in bolletta.

Ecco i pilastri su cui si fonda la promozione:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra;

(Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra; possibilità di attivazione della tariffa monoraria o bioraria;

contributo mensile di 6,45 euro al mese (invece di 12,90);

servizio EDISONRisolve gratis incluso nell’offerta;

incluso nell’offerta; bolletta online e gestione digitale della fornitura con l’App MyEdison;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 86,26 euro;

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

Le promozioni gas più vantaggiose di Settembre 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO GAS COSTO 1 A2A Energia A2A Easy Gas 2,4714 €/Smc 146,13 € al mese 2 wekiwi Gas alla Fonte 2,3714 €/Smc 147,93 € al mese 3 Edison Energia Edison World Gas Plus 2,4714 €/Smc 150,81 € al mese

Quella che segue è una fotografia delle offerte di gas che calamitano il risparmio a Settembre 2022. La classifica è stata stilata grazie al comparatore di SOStariffe.it sulla base dei dati di consumo reale di una “famiglia tipo”.

Le soluzioni riportate in tabella e di seguito sono, quindi, quelle più convenienti per un nucleo familiare il cui consumo annuale è pari a 1.400 Smc di gas naturale, con fornitura attiva nel comune di Milano. Il riferimento al prezzo del gas riportato in tabella, invece, si riferisce all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) relativo ad Agosto 2022.

A2A Easy Gas

Per la fornitura di metano, A2A Energia propone una promozione che rispecchia l’architettura della proposta luce, in quanto assicura prezzi sempre in linea con l’andamento del mercato grazie al riferimento ai valori all’ingrosso.

Riflettori puntati su questa offerta, che prevede:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi aggiuntivi ;

(Punto di Scambio Virtuale) ; sconto del 50% sul contributo mensile fisso (che ammonta a 12 euro) per il primo anno di fornitura;

possibilità di attivazione della fornitura anche con WhatsApp;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 146,13 euro.

Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione:

Gas alla fonte wekiwi

wekiwi, il brand digitale dell’energia, si conferma ambasciatore della convenienza anche per la fornitura di gas. La sua soluzione sfrutta il prezzo all’ingrosso della materia prima (indice PSV), che è scontato di 0,10 €/Smc, garantendo così un risparmio aggiuntivo in bolletta.

Altre caratteristiche dell’offerta sono:

bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22;

di 30 euro con il codice sconto SOSW22; sconto del 10% sui prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi;

sistema della “ carica mensile ” per chi vuole la serenità di bollette dall’ammontare fisso e dalla periodicità predeterminata;

” per chi vuole la serenità di bollette dall’ammontare fisso e dalla periodicità predeterminata; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 147,93 euro.

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

Edison World Gas Plus

L’architrave di questa promozione gas messa a punto da Enel Energia si fonda su:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi aggiuntivi ;

al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ; opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria ;

; contributo mensile di 6,45 euro al mese (invece di 12,90);

accesso gratuito al servizio EDISONRisolve ;

; attivazione della promozione in modalità Dual Fuel (sottoscrivendo anche un contratto per la fornitura di luce);

(sottoscrivendo anche un contratto per la fornitura di luce); spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 150,81 euro.

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

Per ottenere un supporto qualificato da un consulente specializzato nel settore energia, SOStariffe.it mette anche a disposizione dei consumatori un servizio di consulenza gratuito e senza impegno, disponibile al numero 02 5005 111.