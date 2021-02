Quali sono i migliori conti correnti online a Febbraio 2021

Quanto costa un conto corrente? Sono migliori i conti correnti online o quelli tradizionali? In termini di costi, mantenere un conto digital è molto più economico rispetto alle spese di tenuta dei prodotti tradizionali. Ecco una guida completa per scoprire quali sono le promozioni più convenienti per aprire i migliori conti online Febbraio

I conti tradizionali continuano ad avere dei costi piuttosto elevati, sia per i canoni proposti che per le commissioni e le spese di tenuta del conto. I rincari hanno colpito, purtroppo, anche i conti correnti online, anzi su questi prodotti gli aumenti sono stati più elevati in percentuale.

Nell’Osservatorio di SOStariffe.it sul costo annuo dei conti tradizionali e online nel 2019 e nel 2020 questa differenza è evidente. In media a Gennaio 2020 la spesa per un conto online è stata stimata intorno ai 58,58 euro l’anno, mentre per un conto tradizionale i costi annui ipotizzati sono stati di 123 euro.

C’è anche da dire però che il rialzo di spesa per i correntisti tradizionali è stato in media del 22,62%. Per chi invece ha scelto un conto digital l’aumento di costi è stato di oltre il 29,40% in un solo anno. Ancora nel 2019 le spese da sostenere per canone e servizi legati ai conti online erano di sei volte inferiori ai costi per la gestione dei prodotti tradizionali.

Cosa offrono i conti online?

La convenienza dei conti correnti online è in genere associata ai costi bassi, alla maggiore autonomia di gestione dei propri risparmi da parte del cliente e alle condizioni economiche per fare operazioni online. Quando valutate se passare da un conto tradizionale ai prodotti digital è bene che leggiate con attenzione quali sono i costi richiesti per effettuare le singole transazioni.

I prodotti online in genere propongono prelievi gratuiti (almeno in Italia), la possibilità di fare bonifici via web senza commissioni e includono nelle proprie offerte servizi o sconti. Il discorso cambia quando però di tratta delle condizioni per fare operazioni agli sportelli, richiedere assegni o fare altre transazioni presso le filiali.

Un elemento che comporta un aumento di costi sia se avete un conto online che un prodotto tradizionale sono le carte di credito. In quasi tutte le offerte per aprire un nuovo conto corrente a zero spese sono incluse carte di debito e prepagate, mentre le carte di credito si devono sottoscrivere contratti Premium e dai canoni più o meno corposi.

Come trovare i migliori conti correnti online

Se siete alla ricerca delle nuove promozioni per chi apre conti correnti online e volete risparmiare tempo potete usare il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento è semplice da usare, gratuito e le analisi che fate non vi obbligano all’acquisto dei prodotti.

Potete personalizzare i confronti delle promozioni selezionando i filtri che preferite. Nel caso dei conti correnti si può decidere di individuare i conti per famiglie, quelli per giovani o quelli per pensionati. Oppure, si può avviare una ricerca che indichi solo le soluzioni di prodotti che permettono di accreditare lo stipendio sul conto. Ci sono molte altre opzioni tra cui scegliere, potete fare la vostra analisi delle offerte migliori per voi cliccando sul pulsante qui in basso.

Scopri i conti correnti online adatti a te »

Le promozioni di Febbraio 2021

In questa guida vediamo quali sono i migliori conti correnti online del mese di Febbraio e quali incentivi offrono le banche a chi apre un conto in questi giorni.

1. Conto Arancio

Conto Arancio di ING propone il suo conto con il Modulo Zero Vincoli e vi attiva gratuitamente questa opzione se aprite questo conto e richiedete anche l’accredito del vostro stipendio o della pensione. La banca richiede solo che l’accredito sia minimo di 1.000 euro al mese per sbloccare l’omaggio.

Il modulo in questa vi consentirà di avere delle condizioni estremamente vantaggiose:

prelievi gratis in Italia e in UE

zero commissioni su bonifici SEPA (fino a 50 mila euro)

inclusa anche l’emissione di una carta di debito

accesso al servizio di banca online, al telefono o in filiale senza costi extra

1 carnet di assegni l’anno

Il prodotto online di questa banca è un conto a canone zero, collegato ad app e sito e che permette sia di gestire operazioni di controllo di saldo e movimenti, sia di monitorare e operare sui vostri investimenti.

La promozione Zero Vincoli è molto conveniente se volete utilizzare le carte, i servizi telefonici e gli assegni. Senza questo modulo avreste solo i bonifici senza commissioni, le altre operazioni con il conto ING vi costerebbero:

0,75 euro i prelievi

2,50 euro bonifici in filiale o al telefono

carnet di assegni da 7,50 euro

Apri il conto corrente Arancio »

2. Conto Widiba

Scegliere il conto online di Banca Widiba con l’offerta attiva a Febbraio vi permetterà di avere questo prodotto a canone zero per un anno. Il costo annuale richiesto per questo prodotto è in genere di 20 euro. Per approfittare della promozione dovrete accreditare lo stipendio sul nuovo conto.

Le condizioni operative che propone questo istituto sono:

prelievi gratis presso ATM MPS o di altre banche (se superiori a 100 euro)

bonifici online senza commissioni

bonifici agli sportelli 2 euro

operazioni di prelievo in UE 2 euro

prelievi allo sportello 3 euro

Se aprite il conto con questa banca avrete anche la possibilità di attivare un conto deposito a condizioni agevolate. Il conto in promozione è un deposito vincolato a 6 mesi con un tasso di interesse dell’1%.

Widiba propone anche altre soluzioni come conti deposito, ma i tassi sono meno convenienti o i vincoli sono più lunghi. I rendimenti proposti ai risparmiatori a Febbraio sono:

3 mesi di vincolo allo 0,25%

6 mesi 0,40%

12 mesi 0,60%

18 mesi 0,80%

24 mesi 1%

Tra i servizi gratuiti per i clienti di questo istituto di credito ci sono l’attivazione di una pec e della firma digitale. Con il pacchetto Widiba si può anche richiedere una carta prepagata (canone di 10 euro) o una carta di credito (costo 20 euro).

Scopri i vantaggi del conto Widiba »

3. Conto My Genius

Un’altra promozione per attivare un conto corrente online è l’offerta My Genius di UniCredit. In questo caso vi troverete di fronte ad un conto modulare, in pratica la banca vi dà la possibilità di avere un conto con servizi base ma di attivare o disattivare dei blocchi di servizi quando è necessario.

Se attivate il conto avrà diritto al servizio Banca Multicanale dell’istituto gratis, il costo normalmente sarebbe di 3 euro. Questa opzione permette di utilizzare il servizio telefonico, le soluzioni di mobile e home banking e l’app.

L’offerta di Febbraio sarà valida per tutti i cliente che sottoscrivono il contratto entro il 30 Settembre 2021. Per voi con questa promozione la banca include nel canone anche i bonifici e i giroconti online senza commissioni e l’emissione della carta My One.

I moduli da abbinare al conto My Genius sono tre, una volta che si attiva uno di questi servizi (a pagamento) non si potrà tornare al conto a canone zero. La condizione posta da UniCredit infatti prevede che se si passa da My Genius senza moduli ad uno dei piani Silver, Gold o Platinum e poi si vuole tornare al conto originale si inizierà a pagare il servizio Banca Multicanale.

Ecco cosa offrono i moduli:

Silver – 9 euro di canone – una seconda carta prepagata e i bonifici gratuiti online

Gold – 12 euro al mese – una carta di credito a canone zero per un anno. I prodotti offerti sono UniCreditCard Flexia Classic, UniCreditCard Flexia Classic WWF, UniCreditCard Flexia Classic E oppure UniCreditCard Flexia Giovani. Il canone della carta sarà azzerato se spenderete almeno 2 mila euro l’anno

Platinum – 22 euro di canone mensile – include tutti i servizi di Silver e Gold e aggiunge altre 2 carte di debito, nessun canone per la carta di credito, assegni, prelievi gratuiti anche all’estero, zero commissione pagamento fattura Telepass

Potete attivare la promozione descritta se siete un nuovo cliente di UniCredit, oppure se non avete un conto aperto con il servizio Banca Multicanale attivo. Non potrete sfruttare questa offerta neanche se siete cliente di Buddybank, o se avete una Genius Card.

Chi ha meno di 30 anni riceverà uno sconto sul canone pari a 2 euro al mese, chi accredita lo stipendio otterrà un altro bonus dello stesso importo.

Approfitta della promozioni per aprire My Genius a gennaio »

4. Conto Crédit Agricole

Un buono omaggio Amazon del valore di 100 euro vi attende se diverrete un cliente online di Crédit Agricole. La banca offre questo bonus a chi apre il suo conto corrente digital entro il 31 Marzo. Per aderire alla promozione dovrete registrarvi sul sito della banca, inserire il codice AMAZON nel form e attivare la carta di debito dell’istituto.

Per avere il voucher dovrete anche rispettare una delle seguenti condizioni:

avere un giacenza media di 5 mila euro sul conto

attivare accredito di stipendio o pensione

Ecco quali sono le condizioni operative proposte da questo propodotto:

zero commissioni su prelievi presso ATM Crédit Agricole in Italia e in UE

primi 24 prelievi gratis presso sportelli automatici altre banche, poi commissione fissa di 2,10 euro

prelievi all’estero 2,10 euro

bonifici online gratuiti

La banca vi offre un secondo buono Amazon da 100 euro se attiverete anche un’American Express. La domanda di emissione della carta va fatta entro Maggio 2021 e dovrete spendere almeno 500 euro nel primo trimestre di attivazione.

Aprire il conto online di Crédit Agricole »

5. N26 Conto corrente

Il conto corrente forse più innovativo tra quelli analizzati è il prodotto online di N26. Questa banca tedesca non ha sedi fisiche in Italia, l’attivazione e la gestione del conto è completamente digitalizzata e il cliente potrà ottenere assistenza operativa in chat.

Per completare la sottoscrizione online del conto dovrete collegarvi al sito dell’istituto di credito con lo smartphone su cui scaricate l’app. Deve essere un dispositivo con fotocamera perché dovrete farvi un selfie per rispettare le norme anti riciclaggio e di riconoscimento dell’intestatario del conto.

Il conto N26 è a zero spese e nel pacchetto include:

1 carta di debito

prelievi gratuiti in Italia e all’estero

bonifici gratis

bonifici internazionali a condizioni agevolate con Transfer Wise

Si possono ottenere maggiori servizi, come carte di credito, polizze sui viaggi e assicurazione medica e per lo smartphone scegliendo i conti N26 con canoni a partire da 4,90 euro. Le soluzioni offerte dalla banca sono al momento 3: Smart, You e Metal.

Con questa banca il valore aggiunto sono le funzioni dell’app che vi permettono di gestire meglio e in modo più organizzato i vostri risparmi. Potrete, per esempio, etichettare le spese per cui magari dovrete chiedere un rimborso, oppure potrete consultare le statistiche sugli acquisti effettuati per capire come risparmiare.

Con la funzione Spaces potrete creare dei piccoli salvadanai all’interno del vostro conto. In questi contenitori potrete mettere parte dei vostri soldi per conservarli per acquistare un prodotto o per pagare le tasse a fine anno. Con il conto Standard potrete avere solo 2 Spaces, con le versioni più costose dei conti N26 vi sarà possibile creare fino a 10 salvadanai virtuali.

Scopri le condizioni del Conto N26 »