Migliori offerte ADSL febbraio 2021

Le offerte ADSL che sono disponibili nel mese di febbraio 2021 hanno tutte un costo inferiore ai 30 euro al mese. Nella pratica sono promozioni di tipo flat, con le quali è possibile accedere a una connessione di tipo illimitato, e che includono anche altri servizi.

L’ADSL è una scelta quasi obbligata per tutte quelle zone che in Italia non sono ancora raggiunte dalla fibra: si tratta di una soluzione di tutto rispetto, che permette per esempio di vedere film in streaming e di connettere più dispositivi alla stessa rete senza che si debba andare incontro a particolari problemi di connettività.

Ad ogni modo, nell’ipotesi in cui non si fosse raggiunti neanche dall’ADSL – per questo si ricorda sempre di effettuare una verifica delle propria copertura di rete prima di attivare qualsiasi promozione – si potrà optare per una promozione di tipo FWA.

Le migliori offerte ADSL di febbraio 2021

Il comparatore di offerte Internet casa di SOStariffe.it ci ha permesso di confrontare le migliori offerte ADSL disponibili attualmente sul mercato e che possono essere attivate direttamente online.

In particolare, si annoverano:

l’offerta ADSL di Fastweb;

l’offerta ADSL di WINDTRE;

l’offerta ADSL di TIM;

l’offerta ADSL di Vodafone.

Approfondiamo meglio quali sono le caratteristiche delle 4 offerte ADSL in questione e quali servizi aggiuntivi potranno essere sottoscritti.

1. Offerte ADSL Fastweb

Fastweb propone due tipologie di offerta ADSL:

la prima è quella prevista nelle aree coperte dall’ADSL rame Fastweb , con la quale è possibile navigare fino a 20 Mega in download e a 1 Mega in upload;

la seconda è attivabile nelle aree coperte da ADSL rame fuori rete Fastweb e permette di raggiungere la velocità massima di 6 Mega in download.

La promozione ha un costo fisso mensile di 29,95 euro e comprende:

il modem FASTGate e il contributo di attivazione;

la connessione a Internet di tipo illimitato;

le chiamate gratuite e illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

l’assistenza clienti MyFastweb;

la possibilità di utilizzare il WOW FI, ovvero la rete Wi-Fi di Fastweb, che presenta più di 1 milione di punti di accesso in tutta Italia e permette di navigare in qualsiasi momento anche quando si è lontani da casa;

il WOW Space, ovvero uno spazio illimitato nel quale conservare foto, video e musica in modo semplice e sicuro.

La promozione potrà essere personalizzata in 3 modi differenti:

con l’aggiunta di una SIM mobile , che ha un costo di 7,95 euro, permette di accedere alla rete 5G e dà diritto a 70 Giga, minuti illimitati e 100 SMS;

scegliendo DAZN, che è gratis per 3 mesi, e poi ha un costo extra di 8,99 euro in più al mese;

attivando NOW TV Entertainment, che prevede 3 mesi gratuiti e poi ha un costo fisso mensile di 9,99 euro.

2. Offerte ADSL WINDTRE

L’offerta ADSL di WINDTRE presenta i seguenti costi:

28,99 euro al mese nel caso di attivazione online per navigare fino alla velocità di 20 Mega in download;

26,99 euro al mese per i clienti che hanno già un numero mobile WINDTRE, con la possibilità di navigare fino a 20 Mega in download;

33,99 euro nel caso di ADSL che viaggi alla velocità massima di 7 Mega in download.

La proposta di WINDTRE comprende:

una connessione a Internet di tipo illimitato;

le chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem e il contributo di attivazione inclusi;

12 mesi di Amazon Prime Video.

Sono poi previsti Giga illimitati per tutti gli smartphone della famiglia, che sono attivi fin da subito e sono validi ogni mese.

3. Offerte ADSL TIM

La promozione di tipo ADSL proposta da TIM prende il nome di TIM Super ADSL. Ha un costo di 29,90 euro al mese e permette di navigare fino a:

20 Mega in download;

1 Mega in upload.

Nel costo mensile sono compresi il contributo di attivazione, pari a 10 euro al mese per 24 mesi, e il costo del modem, pari a 5 euro al mese per 48 mesi. A partire dal 5° hanno, la promozione avrà un costo mensile di 24,90 euro.

La proposta prevede, dunque, un vincolo contrattuale di 48 mesi: in caso di recesso anticipato dovranno dunque essere sostenute tutte le rate residue relative al costo del modem e al contributo di attivazione.

L’offerta Internet casa comprende:

la connessione a Internet di tipo illimitato;

il modem TIM HUB+ di ultima generazione;

Google Next Mini in regalo se si attiva l’offerta senza l’aiuto di un operatore;

TIMVISION, ovvero la streaming TV di TIM.

Nel caso in cui non si fosse raggiunti dalla rete ADSL di TIM, si potrà optare per la promozione TIM Super FWA, che sfrutta la potenza della fibra misto radio per garantire una copertura nelle zone ancora oggi scoperte.

Quali sono le principali differenze presenti tra l’offerta ADSL di TIM e la promozione di tipo FWA? Come si potrà notare dalla tabella che segue, la tariffa Super FWA non ha soltanto un costo più basso, ma permette anche di raggiungere velocità maggiori rispetto a quelli dell’offerta ADSL. Di contro, presenta alcuni vantaggi in meno, come per esempio il fatto che le chiamate non sono gratuite, ma a pagamento.

Quello su cui bisognerebbe valutare è l’elemento al quale non si vuole assolutamente rinunciare in una connessione Internet casa: se non si è interessati alla telefonia fissa, a conti fatti si potrebbe tranquillamente optare per l’attivazione di TIM Super FWA.

TIM Super ADSL TIM Super FWA Costo: 29,90 euro al mese Costo: 24,90 euro al mese Velocità massima in download: fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload Velocità massima in download: fino a 40 Mega in download e 4 Mega in upload Chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali Chiamate a consumo

4. Offerte ADSL Vodafone

L’ADSL Vodafone ha un costo fisso mensile (senza vincoli di durata) pari a 29,90 euro e comprende:

una connessione a Internet alla massima velocità;

il modem con Wi-Fi Optimizer;

le chiamate da tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

La promozione si può personalizzare in modi diversi. Per esempio, scegliendo di aggiungere una SIM dati da 150 Giga con la quale sarà possibile navigare in qualsiasi momento da tablet, chiavette e smartphone, al costo di 33,90 euro al mese.

In alternativa, si potrà optare per la promozione Giga Family Infinito Edition, che associa ai vantaggi della connessione Internet casa una SIM mobile (da attivare al costo di 6,99 euro una tantum), la quale comprende minuti, messaggi e Giga senza limiti. Questa offerta ha un costo totale di 39,90 euro al mese.

Le proposte analizzate fin qui sono tutte molto simili fra loro, anche nei costi: quello che cambia è rappresentato fondamentalmente dalla presenza di vincoli di tipo contrattuale e di leggere variazioni nei costi a seconda della tipologia di rete ADSL che sarà possibile attivare. A questo proposito, la verifica della copertura prima della sottoscrizione di una nuova offerta permetterà di fugare ogni dubbio.