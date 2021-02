Cashback di Very Mobile: ultimi giorni per la promozione fino a 100 GB

Ultimi giorni per la promo cashback di Very Mobile. L'operatore, infatti, ha ufficializzato con un countdown la scadenza della promozione che consente di ottenere un rimborso del costo del primo mese dell'offerta attivata come ricarica omaggio. La promozione in questione consente di attivare offerte da 30 o 100 GB a mese. Ecco come sfruttare la promozione Very Mobile prima della sua scadenza ed attivare online l'offerta desiderata.

Come confermato da un countdown introdotto sul sito ufficiale, la promo cashback di Very Mobile terminerà il 14 febbraio. Mancano, quindi, poche ore per poter richiedere l’attivazione di una delle offerte Very Mobile compatibili ed ottenere una ricarica omaggio subito dopo l’attivazione della SIM. La promozione in questione può essere sfruttata tramite una semplice procedura di attivazione ed è disponibile per le offerte Very 4,99, con 30 GB al mese, e Very 6,99, con 100 GB al mese. Tutte le promozioni cashback di Very Mobile, operatore virtuale che sfrutta la rete WindTre, sono attivabili direttamente online con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo di casa.

Ecco i dettagli:

Come attivare il cashback di Very Mobile

La prima offerta compatibile con il cashback è Very 6,99. L’offerta in questione include le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

100 GB in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload; terminati i GB è possibile anticipare il rinnovo mensile, senza costi extra, azzerando così il contatore dei Giga

in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload; terminati i GB è possibile anticipare il rinnovo mensile, senza costi extra, azzerando così il contatore dei Giga in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 3.9 GB al mese senza costi aggiuntivi

servizi accessori (RingMe, Ti Ho Cercato, HotSpot) già inclusi nel canone senza costi aggiuntivi

Da notare che Very 6,99 è attivabile richiedendo la portabilità del numero da:

Iliad

un operatore virtuale della seguente lista: BT Enia, BT Italia, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Linkem, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optim, Ovunque, PLINK, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU

Very 6,99 presenta un costo periodico di 6,99 euro al mese con attivazione di 5 euro. Grazie alla promozione cashback si riceverà un rimborso di 6,99 euro sottoforma di ricarica omaggio. L’offerta è attivabile direttamente online:

Attiva Very 6,99 »

Il cashback di Very Mobile è disponibile anche con Very 4,99. Ecco i dettagli dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

30 GB in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload; terminati i GB è possibile anticipare il rinnovo mensile, senza costi aggiuntivi, azzerando il contatore dei GB

in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload; terminati i GB è possibile anticipare il rinnovo mensile, senza costi aggiuntivi, azzerando il contatore dei GB in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 2.8 GB al mese senza costi aggiuntivi

servizi accessori (RingMe, Ti Ho Cercato, HotSpot) già inclusi nel canone senza costi aggiuntivi

L’offerta in questione è attivabile solo tramite portabilità del numero da:

Iliad

un operatore virtuale della seguente lista: BT Enia, BT Italia, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Linkem, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU

Very 4,99 presenta un costo periodico di 4,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 5 euro. Il cashback è di 4,99 euro. L’offerta è disponibile tramite attivazione online con spedizione gratuita della SIM.

Attiva Very 4,99 »

Da notare, inoltre, che chi passa a Very Mobile può sfruttare la promozione Porta un amico in Very. Se si viene invitati da un altro cliente Very Mobile (basta inserire il codice amico in fase di sottoscrizione) si riceverà una ricarica omaggio di 5 euro che andrà a sommarsi alla promo cashback. Ricordiamo, inoltre, che Very Mobile mette a disposizione dei suoi utenti anche la eSIM, in sostituzione della SIM fisica tradizionale (è necessario avere uno smartphone compatibile).

Per confrontare le proposte di Very Mobile con tutte le altre offerte disponibili sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure all’App di SOStariffe.it, disponibile per il download gratuito dal Google Play Store e dall’Apple AppStore.