Promozione Octopus Energy: 30 euro di bonus per voi e per gli amici ad aprile 2024

Debutta #Octofriends, la promozione Octopus Energy che assicura un bonus di 30 euro in bolletta ai clienti che invitino i propri amici a sottoscrivere un’offerta luce con il brand dell’energia sostenibile nato nel Regno Unito. A loro volta, gli amici invitati ed entrati a far parte di Octopus, beneficeranno dello stesso “premio”.

Promozione Octopus: 30 euro di bonus per te e i tuoi amici ad aprile 2024

PROMOZIONE OCTOPUS: COME FUNZIONA 1 Se sei un cliente Octopus Energy e porti un amico in Octopus condividendo il tuo link Octofriends personale puoi beneficiare di un bonus di 30 euro in bolletta 2 Anche l’amico che sottoscriva un’offerta sul sito ufficiale di Octopus Energy tramite il link Octofriends ricevuto potrà ottenere un bonus di 30 euro 3 L’iniziativa è valida fino al 31 gennaio 2025

L’iniziativa #Octofriends, valida fino al 31 gennaio 2025, premia i clienti che invitano e portano in Octopus Energy i loro amici incentivando così il passaparola. Per entrambi, c’è un bonus di 30 euro che sarà erogato nella prima bolletta utile.

Come si legge nel regolamento della promozione Octopus, possono aderire all’iniziativa tutti i clienti Octopus Energy dotati di account (e di un link Octofriends personale), nonché tutte le persone fisiche (ovvero gli amici) che, per il periodo di validità dell’iniziativa, sottoscriveranno un’offerta di fornitura con la compagnia dell’energia sostenibile utilizzando l’apposito link Octofriends associato all’account del cliente.

Fino al 31 gennaio 2025, dunque, i clienti che abbiano richiesto l’attivazione di una fornitura con Octopus Energy, o i già titolari di una fornitura, potranno condividere il loro link Octofriends con uno o più amici. Nel momento in cui questi ultimi sottoscrivano un’offerta sul sito di Octopus Energy (e inseriscano contestualmente il link Octofriends ricevuto), entrambe le parti si vedranno erogato un credito di 30 euro (IVA inclusa) nella prima bolletta utile.

Octopus Energy precisa che non saranno ritenute valide le adesioni all’iniziativa effettuate secondo modalità diverse da quelle indicate.

Promozione Octopus: le offerte luce attivabili ad aprile 2024

NOME OFFERTA TIPOLOGIA DI TARIFFA PREZZO LUCE SPESA IN BOLLETTA Octopus Fissa 12 Mesi offerta a prezzo bloccato 0,1111 €/kWh 59,45 €/mese Octopus Flex (monoraria) offerta a prezzo indicizzato 0,1018 €/kWh 59,92 €/mese Octopus Flex (trioraria) offerta a prezzo indicizzato 0,1079 €/kWh in Fascia F1

0,1076 €/kWh in Fascia F2

0,0943 €/kWh in Fascia F3 59,98 €/mese

Ecco le offerte luce di Octopus Energy, la cui attivazione permetterà di partecipare all’iniziativa #Octofriends. Il brand dell’energia sostenibile propone offerte luce 100% green sia con tariffe a prezzo fisso sia a prezzo indicizzato. Nel primo caso, il costo unitario della materia prima è bloccato per almeno un anno, così da proteggersi da improvvisi rialzi dei beni energetici. Con le tariffe a prezzo indicizzato, invece, si paga l’energia elettrica come all’ingrosso (in base all’andamento dell’indice PUN) con aggiornamenti mensili, così da ricevere bollette in linea con l’andamento del mercato.

Le stime di spesa elencate in tabella si riferiscono al fabbisogno energetico di una “famiglia tipo” con un consumo di 2.700 kWh di elettricità registrato in un anno.

Octopus Fissa 12 mesi

Questa offerta luce, a prezzo fisso, si caratterizza per:

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,1111 €/kWh ;

; 8 euro al mese a copertura dei costi di commercializzazione e vendita (96 euro all’anno è l’ammontare complessivo);

a copertura dei costi di commercializzazione e vendita (96 euro all’anno è l’ammontare complessivo); energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” che scelga Octopus Fissa 12 mesi spenderebbe 59,45 euro al mese. Clicca al link di seguito per saperne di più o procedere con l’attivazione:

Scopri Octopus Fissa 12 Mesi »

Octopus Flex Monoraria

Octopus Flex è la soluzione di punta di Octopus Energy per la gamma di tariffe a prezzo indicizzato. Può essere sottoscritta sia nella versione monoraria, sia in quella trioraria. Nel primo caso, il consumo di energia elettrica è slegato dall’orario di utilizzo. Nel secondo caso, invece, si paga meno l’energia la sera, la notte, nei fine settimane e nei giorni festivi.

Ecco le condizioni tariffarie di Octopus Flex Monoraria:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile pari a 7,50 euro per spese di commercializzazione (la spesa annuale è di 90 euro).

Sottoscrivendo Octopus Flex monoraria, la “famiglia tipo” riceverebbe bollette dall’importo complessivo di 59,92 euro al mese. Clicca al link qui sotto per procedere con la sottoscrizione dell’offerta:

Scopri Octopus Flex Monoraria »

Octopus Flex Trioraria

Come detto poco sopra, Octopus Flex Trioraria permette di beneficiare di un prezzo inferiore dell’energia in determinate fasce orarie (come la sera, la notte o i weekend). Ecco le condizioni tariffarie:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; quota fissa mensile pari a 7,50 euro per spese di commercializzazione (la spesa annuale è di 90 euro).

La “famiglia tipo” che volesse affidarsi a questa soluzione, dovrebbe preventivare una spesa mensile di 59,98 euro al mese:

Scopri Octopus Flex »

